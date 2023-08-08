Спартак Москва

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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Сетевое изданиеприветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 2-го тура группового этапа Кубка России сыграют между собой московский «» и нижегородский «». Встреча состоится в, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию матча проведет! Добро пожаловать на игру, дамы и господа!