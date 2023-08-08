Прогноз на матч от Liveresult
23
Кунде
Жюль
24
Гарсия
Эрик
6
Гави
18
Ромеу
Ориоль
8
Педри
22
Рафинья
Диас
13
Пенья
Иньяки
32
Валле
Алекс
10
Фати
Ансу
39
Ямаль
Ламин
15
Дайер
Эрик
14
Перишич
Иван
23
Порро
Педро
38
Биссума
Ив
33
Дэвис
Харви
90
Спенс
Джед
10
Девайн
Алфи
19
_Scarlett
D.
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикПолузащитник
-
6 ГавиПолузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
22 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Валле АлексЗащитник
-
10 Фати АнсуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Ямаль ЛаминНападающий
-
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
14 Перишич ИванЗащитник
-
23 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Биссума ИвПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Дэвис ХарвиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
90 Спенс ДжедЗащитник
-
10 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 _Scarlett D.
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
История личных встреч
Барселона
Тоттенхэм
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
45
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2
Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4
Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона - Тоттенхэм
Исход игры
Барселона
94.5% (86)
Ничья
1.1% (1)
Тоттенхэм
4.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
85.92% (61)
Меньше
14.08% (10)
Обе команды забьют
Да
84.51% (60)
Нет
15.49% (11)
Популярный счёт
2:1 Барселона
45.1% (41)
3:1 Барселона
12.1% (11)
2:0 Барселона
6.6% (6)
3:2 Барселона
6.6% (6)
1:0 Барселона
3.3% (3)
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