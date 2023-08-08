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Барселона
 
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Тоттенхэм
Прогнозы 85
Барселона 96.5% (82)
X 1.2% (1)
Тоттенхэм 2.4% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Тоттенхэм
1.43
5.40
6.90
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1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
3
Бальде
Алехандро
24
Гарсия
Эрик
6
Гави
18
Ромеу
Ориоль
21
Де
Йонг
Френки
8
Педри
22
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
31
Астралага
Андер
13
Пенья
Иньяки
17
Алонсо
Маркос
15
Кристенсен
Андреас
2
Дест
Серджиньо
34
Ленгле
Клеман
5
Иньиго
Мартинес
20
Роберто
Серхи
32
Валле
Алекс
10
Фати
Ансу
14
Гюндоган
Илкай
Марин
Фермин
12
Эззалзули
Абде
11
Торрес
Ферран
39
Ямаль
Ламин
38
Анхель
Аларкон
13
Викарио
Гульельмо
15
Дайер
Эрик
6
Санчес
Давинсон
14
Перишич
Иван
23
Порро
Педро
3
Регилон
Серхио
4
Скипп
Оливер
38
Биссума
Ив
17
Ло
Чельсо
Джовани
11
Манор
Соломон
9
Ришарлисон
40
Остин
Брендон
33
Дэвис
Харви
1
Гантер
Лука
12
Эмерсон
Жуниор
90
Спенс
Джед
10
Девайн
Алфи
29
Сарр
Пап
Матар
7
Хын-Мин
Сон
5
Филлипс
Эшли
19
_Scarlett
D.
Барселона
Тоттенхэм

История личных встреч

Барселона
Тоттенхэм

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:4
МКЧ
2:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
45

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2
Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4
Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Продолжают готовится к новому сезону гранды европейского футбола через товарищеские встречи. В одном из поединков "Барселона" встретится с "Тоттенхэмом". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2023, осталось 13 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 85
Барселона 96.5% (82)
X 1.2% (1)
Тоттенхэм 2.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Тоттенхэм
1.43
5.40
6.90
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Барселона - Тоттенхэм онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Барселона - Тоттенхэм

Исход игры
Барселона
94.5% (86)
Ничья
1.1% (1)
Тоттенхэм
4.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
85.92% (61)
Меньше
14.08% (10)
Обе команды забьют
Да
84.51% (60)
Нет
15.49% (11)
Популярный счёт
2:1 Барселона
45.1% (41)
3:1 Барселона
12.1% (11)
2:0 Барселона
6.6% (6)
3:2 Барселона
6.6% (6)
1:0 Барселона
3.3% (3)
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