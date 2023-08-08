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Барселона
 
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Тоттенхэм
Прогнозы 21
Барселона 100% (21)
X 0% (0)
Тоттенхэм 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Тоттенхэм
1.50
5.00
6.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Барселона
Тоттенхэм

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:4
МКЧ
2:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
45

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2
Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4
Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2023, осталось 7 часов.



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    • Прогнозы 21
    Барселона 100% (21)
    X 0% (0)
    Тоттенхэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Тоттенхэм
    1.50
    5.00
    6.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Барселона - Тоттенхэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона - Тоттенхэм

    Исход игры
    Барселона
    96% (24)
    Ничья
    0% (0)
    Тоттенхэм
    4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    90% (18)
    Меньше
    10% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (16)
    Нет
    20% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    44% (11)
    3:2 Барселона
    12% (3)
    2:0 Барселона
    8% (2)
    3:1 Барселона
    8% (2)
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