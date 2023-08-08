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Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Монца
1:1
Первый тайм
Милан

Ход матча

20'
Д'Амброзио Данило
Бетелла Давиде
 
29'
 
Пулишич Кристиан
29'
0:1
Пулишич Кристиан
32'
Колпани Андреа
1:1
Прогнозы 79
Монца 0% (0)
X 3.8% (3)
Милан 96.2% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Милан
4.60
3.90
2.06
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
16
Ди
Грегорио
Микеле
44
Карбони
Андреа
18
Бетелла
Давиде
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
6
Гальярдини
Роберто
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
24
Марич
Матео
47
Мота
Дани
Гори
Стефано
1
Ламанна
Эугенио
19
Биринделли
Самуэле
11
Карбони
Франко
Читтадини
Джорджо
33
Д'Амброзио
Данило
77
Кирьякопулос
Георгиос
3
Мари
Пабло
38
Бондо
Варрен
17
Капрари
Джанлука
10
Карбони
Валентин
7
Мачин
Хосе
37
Петанья
Андреа
80
Виньято
Самуэле
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
23
Томори
Фикайо
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
8
Лофтус-Чик
Рубен
33
Крунич
Раде
14
Рейндерс
Тиджани
10
Леау
Рафаэл
11
Пулишич
Кристиан
9
Жиру
Оливье
57
Спортьелло
Марко
83
Миранте
Антонио
97
Бартезаги
Давиде
25
Флоренци
Алессандро
24
Кьяер
Симон
5
Симич
Ян-Карло
7
Адли
Ясин
Чуквезе
Саму
4
Муса
Юнус
32
Побега
Томмазо
Дзероли
Кевин
Коломбо
Лоренцо
77
Окафор
Ноа
Ромеро
Лука
Монца
Милан

История личных встреч

Монца
Милан

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:1
СA
4:1
ТМС
4:1
ТМК
0:3
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
56

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0
Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1
Милан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0
Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1
  • Первый тайм
  • Угловой
    39'
    Пулишич от углового флага навесил на Жиру, который головой пробил левее ворот.
  • 38'
    Эрнандес низом покатил мяч к правой штанге, где Пулишичу не позволил сыграть Аугусто.
  • 37'
    Кальдирола не позволил Рейндерсу по центру приблизиться к штрафной площади хозяев.
  • 36'
    "Милан" активно прессингует соперников на чужой половине поля. Хозяевам удаётся выбраться.
  • 35'
    Жиру не смог смог остановить мяч после передачи от Леау слева.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    КОЛПАНИ!!! Аугусто слева вывел к воротам Колпани, который смог пробить Меньяна.
  • Угловой
    33'
    Пулишич исполнил подачу от углового флага в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили,
  • Опасный момент
    32'
    Лофтус-Чик справа с двадцати четырёх метров пробил в ближний угол. Ди Грегорио успел сложиться и отбить мяч за пределы поля.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ПУЛИШИЧ!!! Удар Пулишича с одиннадцатиметровой отметки Ди Грегорио отразил, но первый на добивании оказался Кристиан и открыл счёт в матче.
  • Пенальти!
    30'
    Пенальти! Пулишич обыгрался с Жиру и прорвался в штрафную площадь, где был сбил Д'Амброзио.
  • 28'
    Пауза в матче. Арбитр отправил команды попить воды, а в это время включился полив на поле. Многие игроки получили дозу воды и снаружи.
  • 27'
    Пулишич справа прорвался вперёд и навесил к дальней штанге, где оказался один Д'Амброзио, сделавший скидку на Чиурриа.
  • 26'
    Навес Калюлю справа на Леау сумел вверху прервать Д'Амброзио.
  • 24'
    Заброс Пулишича справа в штрафную площадь на Леау вышел немного неточным, и мяч забрал руками Ди Грегорио.
  • 23'
    Серию аутов заработали гости на правой бровке, но мяч в центр так и не смогли доставить.
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    • 22'
      Пулишич справа сместился в центр  и откатил мяч на Эрнандеса, который с двадцати шести метров низом пробил правее ворот.
    • Замена
      20'
      Замена в составе "Монцы": вместо Давиде Бетеллы на поле вышел Данило Д'Амброзио.
    • Травма, повреждение
      19'
      У Бетеллы проблемы со здоровьем. Медики вышли на поле.
    • 18'
      Обменялись команды опасными моментами. Голкиперы уже попрыгали к штангам и хорошо размялись.
    • Опасный момент
      17'
      Мота слева ушёл от Калюлю и прострелил на Марича. Удар Матео Меньян парировал, а затем справился и с добиванием Пессины с двадцати метров в правый нижний угол.
    • 16'
      Леау слева ушёл от Чиурриа и прострелил в центр на Жиру. Оливье остановил мяч грудью и попытался пробить в падении, но футбольный снаряд попал в рядом стоящего соперника.
    • 14'
      А вот "Монца" пока ограничивается контролем мяча в центре поля. Вперёд хозяева продвигаются с трудом, а до ударов по воротам и вовсе не доходят.
    • Опасный момент
      13'
      Леау слева с девятнадцати метров пробил в дальний угол. Ди Грегорио в прыжке отбил мяч в сторону и первым его догнал у линии штрафной площади.
    • 12'
      Эрнандес справа со штрафного пробил рядом с ближней штангой.
    • 11'
      Пулишич справа навесил к дальней штанге, где Жиру решил пробить в падении через себя. Мяч от француза полетел обратно к Кристиану.
    • 10'
      Хозяева быстрее осваиваются на поле. "Монца" стала лучше контролировать мяч и постепенно перемещает игру на чужую половину поля.
    • Фол, нарушение
      9'
      Пессина на чужой полови не поля придержал руками Леау.
    • 8'
      Леау слева попытался уйти в отрыв, но упустил мяч за боковую линию поля. Аут бросил Бетелла.
    • 7'
      Колпани заброс вперёд на Марича исполнил слишком сильно. Мяч прилетел в руки Меньяну.
    • 6'
      Заброс Пулишича справа в центр на Рейндерса соперники перехватили.
    • 5'
      Пулишич и Марич отметились рывками вперёд, но в одиночку ни одному, ни другому, продвинуться к штрафной площади не удалось.
    • 4'
      Первые минуты команды внимательно наблюдают за соперниками. Всё ограничивается комбинациями в центре поля.
    • 3'
      В этом матче команды разыграют Трофей Сильвио Берлускони. Перед началом матча президенты команд выступили с речью в память о Берлускони.
    • 2'
      "Монца" играет в красной форме с белой вертикальной полосой спереди слева, "Милан" - в белой форме с красно-чёрной вертикальной полосой слева спереди.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Бриантео"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют итальянские «Монца» и «Милан». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 79
    Монца 0% (0)
    X 3.8% (3)
    Милан 96.2% (76)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Милан
    4.60
    3.90
    2.06
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Где смотреть матч Монца 1:1 Милан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 1:1 Милан

    Исход игры
    Монца
    0% (0)
    Ничья
    3.6% (3)
    Милан
    96.4% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.27% (52)
    Меньше
    29.73% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    68.92% (51)
    Нет
    31.08% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    46.4% (39)
    0:1 Милан
    14.3% (12)
    0:2 Милан
    10.7% (9)
    1:3 Милан
    7.1% (6)
    1:4 Милан
    2.4% (2)
    2:3 Милан
    2.4% (2)
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