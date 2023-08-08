Пулишич исполнил подачу от углового флага в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили,

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! КОЛПАНИ!!! Аугусто слева вывел к воротам Колпани, который смог пробить Меньяна.

Жиру не смог смог остановить мяч после передачи от Леау слева.

Кальдирола не позволил Рейндерсу по центру приблизиться к штрафной площади хозяев.

Эрнандес низом покатил мяч к правой штанге, где Пулишичу не позволил сыграть Аугусто.

Пулишич от углового флага навесил на Жиру, который головой пробил левее ворот.

Серию аутов заработали гости на правой бровке, но мяч в центр так и не смогли доставить.

Заброс Пулишича справа в штрафную площадь на Леау вышел немного неточным, и мяч забрал руками Ди Грегорио.

Пулишич справа прорвался вперёд и навесил к дальней штанге, где оказался один Д'Амброзио, сделавший скидку на Чиурриа.

Пауза в матче. Арбитр отправил команды попить воды, а в это время включился полив на поле. Многие игроки получили дозу воды и снаружи.

Пенальти! Пулишич обыгрался с Жиру и прорвался в штрафную площадь, где был сбил Д'Амброзио.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ПУЛИШИЧ!!! Удар Пулишича с одиннадцатиметровой отметки Ди Грегорио отразил, но первый на добивании оказался Кристиан и открыл счёт в матче.

Лофтус-Чик справа с двадцати четырёх метров пробил в ближний угол. Ди Грегорио успел сложиться и отбить мяч за пределы поля.

22' Пулишич справа сместился в центр и откатил мяч на Эрнандеса, который с двадцати шести метров низом пробил правее ворот.

20' Замена в составе "Монцы": вместо Давиде Бетеллы на поле вышел Данило Д'Амброзио.

19' У Бетеллы проблемы со здоровьем. Медики вышли на поле.

18' Обменялись команды опасными моментами. Голкиперы уже попрыгали к штангам и хорошо размялись.

17' Мота слева ушёл от Калюлю и прострелил на Марича. Удар Матео Меньян парировал, а затем справился и с добиванием Пессины с двадцати метров в правый нижний угол.

16' Леау слева ушёл от Чиурриа и прострелил в центр на Жиру. Оливье остановил мяч грудью и попытался пробить в падении, но футбольный снаряд попал в рядом стоящего соперника.

14' А вот "Монца" пока ограничивается контролем мяча в центре поля. Вперёд хозяева продвигаются с трудом, а до ударов по воротам и вовсе не доходят.

13' Леау слева с девятнадцати метров пробил в дальний угол. Ди Грегорио в прыжке отбил мяч в сторону и первым его догнал у линии штрафной площади.

12' Эрнандес справа со штрафного пробил рядом с ближней штангой.