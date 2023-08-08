Стадион: Бриантео (Монца). Главный судья: Марченаро Маттео
Ход матча
29'
29'
0:1
32'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
24
Марич
Матео
47
Мота
Дани
38
Бондо
Варрен
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
10
Леау
Рафаэл
24
Кьяер
Симон
77
Окафор
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МатеоПолузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
История личных встреч
Монца
Милан
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
56
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0
Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1
Милан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0
Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 1:1 Милан
Исход игры
Монца
0% (0)
Ничья
3.6% (3)
Милан
96.4% (81)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (52)
Меньше
29.73% (22)
Обе команды забьют
Да
68.92% (51)
Нет
31.08% (23)
Популярный счёт
1:2 Милан
46.4% (39)
0:1 Милан
14.3% (12)
0:2 Милан
10.7% (9)
1:3 Милан
7.1% (6)
1:4 Милан
2.4% (2)
2:3 Милан
2.4% (2)
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