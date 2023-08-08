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Монца
 
Позже
Милан
Прогнозы 17
Монца 0% (0)
X 0% (0)
Милан 100% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Милан
3.60
4.10
2.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Монца
Милан

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:1
СA
4:1
ТМС
4:1
ТМК
0:3
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
56

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0
Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1
Милан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0
Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монца - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2023, осталось 8 часов.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 58.8% пользователей.
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    • Прогнозы 17
    Монца 0% (0)
    X 0% (0)
    Милан 100% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Милан
    3.60
    4.10
    2.10
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца - Милан

    Исход игры
    Монца
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Милан
    100% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.59% (12)
    Меньше
    29.41% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (12)
    Нет
    29.41% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    58.8% (10)
    0:2 Милан
    17.6% (3)
    0:1 Милан
    11.8% (2)
    1:3 Милан
    11.8% (2)
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