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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:1
Конец матча
Генк
0'
42' Желтая карточка
Аль-Эйт-Хадж Ануар
52' Желтая карточка
Попович Борис
0:1
72' Гол в свои ворота
Варлесон
73' Желтая карточка
Кайембе Йорис
78' Желтая карточка
Муньос Даниэль
85' Желтая карточка
Фрэнсис Абу
90'+11
1
Варлесон
22
Лопес
Леонардо
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
41
Сике
Уго
5
Попович
Борис
17
Фрэнсис
Абу
77
Варела
Джордан
10
Гбоо
Янн
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
18
Кайембе
Йорис
19
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
4
Мохаммед
Азиз
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
34
Эль-Ханнус
Билаль
14
Сор
Коллинс
Серкль Брюгге
3-4-1-2
Генк
4-4-1-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
Генк

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

112.5%
37.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

26 матчей

23.1%
19.2%
57.7%
6 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

7.7%
53.8%
38.5%
2 победы 14 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:5
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
2:5
К
0:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
КБ
0:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
3:3
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

2
1.79

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

45
37

Голов в среднем за матч

1.73
1.42

Тотал матчей

2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сомерс Тибо 1 0.33
Денкей Кевин 1 (1) 0.33
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэста Карлос 1 0.33
Муньос Даниэль 1 0.33
Фадера Алию 1 0.33
Хейнен Бриан 1 (1) 0.33
Пейнтсил Джозеф 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрэнсис Абу 2 0
Попович Борис 1 0
Christiaan Ravych 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайембе Йорис 1 0
Маккензи Марк 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Серкль Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Генк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0
Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2
Генк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4
Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Генк

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Брюгге
 3 2 1 0 7 - 1 7
3.
Гент
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Антверпен
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Генк
 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Сент-Трейден
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Андерлехт
 3 2 0 1 2 - 2 6
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
Эйпен
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 2 - 2 3
11.
Вестерло
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Мехелен
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 8 1
15.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эйпен
 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Мехелен
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 3
РВДМ 47 Бирон Микаэль 3
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 2 (1)
Брюгге Синкернагель Филип 2
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
АХ Лёвен Мендиль Хамза 2
Весь список
  • 72'
    Г О О О О Л - Варлесон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 69'
    Аль-Эйт-Хадж Ануар уходит с поля. Christopher Bonsu Baah выходит вместо него
  • 67'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Варела Джордан уходит с поля. Деман Оливье выходит вместо него
  • 52'
    Попович Борис получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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