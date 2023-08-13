Тур: 3. Стадион: Ян Брейдель.
0:1
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаАль-Эйт-Хадж Ануар
52' Желтая карточкаПопович Борис
0:1
72' Гол в свои воротаВарлесон
73' Желтая карточкаКайембе Йорис
78' Желтая карточкаМуньос Даниэль
85' Желтая карточкаФрэнсис Абу
90'+11
Ход матча
52'
72'
0:1
73'
78'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
1
Варлесон
41
Сике
Уго
17
Фрэнсис
Абу
10
Гбоо
Янн
34
Сомерс
Тибо
14
Сор
Коллинс
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Деман ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланНападающий
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Серкль Брюгге
Генк
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
112.5%
37.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
26 матчей
23.1%
19.2%
57.7%
6 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
7.7%
53.8%
38.5%
2 победы 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
2
1.79
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
45
37
Голов в среднем за матч
1.73
1.42
Тотал матчей
2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
52
63
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сомерс Тибо
|1
|0.33
|Денкей Кевин
|1 (1)
|0.33
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэста Карлос
|1
|0.33
|Муньос Даниэль
|1
|0.33
|Фадера Алию
|1
|0.33
|Хейнен Бриан
|1 (1)
|0.33
|Пейнтсил Джозеф
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайембе Йорис
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Серкль Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Генк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0
Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2
Генк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4
Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Генк
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|3
|РВДМ 47
|Бирон Микаэль
|3
|Унион Сент-Жиллуаз
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|2
|Стандард
|Баликвиша Вильям
|1 1
|Брюгге
|Кюйпер Максим
|1 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|2
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|2