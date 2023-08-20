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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Генк
0:0
Конец матча
Спортинг Шарлеруа
0'
90'+6
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
4
Мохаммед
Азиз
46
Куэста
Карлос
18
Кайембе
Йорис
34
Эль-Ханнус
Билаль
3
Садик
Муджаид
25
Галарса
Матиас
14
Сор
Коллинс
99
Арокодаре
Толуваласе
7
Фадера
Алию
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
25
Марк
Дамьен
21
Андреу
Стелиос
29
Рогель
Жан
7
Мбенза
Исаак
6
Зоргане
Адем
44
Мориока
Риота
18
Хейманс
Дан
17
Бернье
Антуан
10
Баджи
Юссуф
Генк
4-3-3
Спортинг Шарлеруа
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэста Карлос 1 0.25
Муньос Даниэль 1 0.25
Фадера Алию 1 0.25
Хейнен Бриан 1 (1) 0.25
Пейнтсил Джозеф 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 1 0.25
Илаймахаритра Марко 1 (1) 0.25
Мбенза Исаак 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайембе Йорис 1 0
Маккензи Марк 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 2 1
Хейманс Дан 2 0
Nikola Stulic 0 1
Марк Дамьен 1 0
Багер Йонас 1 0
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Mehdi Boukamir 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Генк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2
Генк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1
Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2
Спортинг Шарлеруа
(3 матча)
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 поражение
Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1

Результаты матчей

Генк
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Генк
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 4 3 1 0 9 - 5 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Андерлехт
 4 3 0 1 4 - 3 9
4.
Брюгге
 3 2 1 0 7 - 1 7
5.
Антверпен
 4 2 1 1 8 - 2 7
6.
Генк
 4 2 1 1 5 - 1 7
7.
Сент-Трейден
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 3 - 2 6
10.
Эйпен
 3 1 1 1 3 - 7 4
11.
Мехелен
 4 1 1 2 5 - 3 4
12.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 3 1 2 - 4 3
13.
АХ Лёвен
 4 0 2 2 4 - 9 2
14.
Стандард
 4 0 1 3 1 - 4 1
15.
Вестерло
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Гент
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Мехелен
 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
9.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Генк
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Эйпен
 2 0 1 1 2 - 7 1
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Вестерло
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Вестерло
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Стандард
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Антверпен
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Гент Кейперс Уго 3
РВДМ 47 Бирон Микаэль 3
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Стандард Nathan Ngoy 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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