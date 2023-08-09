ЦСКА Москва

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Сетевое издание LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 2-го тура группового этапа Кубка России сыграют между собой московский ЦСКА и воронежский «Факел». Встреча состоится в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру, дамы и господа!