  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Чебан Сергей
Крылья Советов
 
Позже
Зенит
Прогнозы 137
Крылья Советов 10.9% (15)
X 13.1% (18)
Зенит 75.9% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Зенит
3.30
3.70
2.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
4
Солдатенков
Александр
44
Барач
Матео
15
Рассказов
Николай
21
Иванисеня
Дмитрий
8
Витюгов
Максим
73
Шитов
Владислав
20
Рахманович
Амер
10
Гарре
Бенхамин
17
Карпицкий
Егор
1
Васютин
Александр
3
Дуглас
Сантос
28
Алип
Нуралы
25
Эракович
Страхинья
15
Караваев
Вячеслав
79
Васильев
Дмитрий
19
Сутормин
Алексей
4
Круговой
Данил
6
Фернандес
Марио
33
Сергеев
Иван
II
31
Мантуан
Густаво
Крылья Советов
Зенит

История личных встреч

Крылья Советов
Зенит

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

26 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
2 победы 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

11.5%
42.3%
46.2%
3 победы 11 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:5
К
2:1
К
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.77
0.85

Среднее время на гол

117
106

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

2
2.31

Среднее время на гол

45
39

Всего голов

36
41

Голов в среднем за матч

1.38
1.58

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

65
57

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейл Гленн 1 1
Хубулов Владимир 1 1
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаудиньо Родригес 1 1
Мантуан Густаво 1 1

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейрос Ду 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зенит
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Крылья Советов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зенит
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2
Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1
Зенит
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2
Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Зенит

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3
4.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Урал
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Рубин
 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 7 - 5 6
2.
Пари НН
 2 1 0 1 5 - 6 2
3.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сочи
 0 - 0
4.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 - 0
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 5 - 4 3
2.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
3.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 - 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Знамя Труда Шанин Ян 2
Пионер Ленинградская Бенедык Данил 2
Пари НН Севикян Эдгар 2
Пари НН Сулейманов Тимур 2
Спартак Москва Промес Квинси 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Сочи Кравцов Кирилл 2
Спартак Москва Классен Леон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    2'
    Отличная атмосфера на "Самара Арене". Мощная поддержка сегодня у "крылышек". Но зенитовцы провели первую атаку и заработали штрафной удар на правом фланге.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором самарские "Крылья Советов" сыграют дома с петербургским "Зенитом". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 40.1% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 137
Крылья Советов 10.9% (15)
X 13.1% (18)
Зенит 75.9% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Зенит
3.30
3.70
2.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Крылья Советов - Зенит онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Крылья Советов - Зенит

Исход игры
Крылья Советов
10.9% (15)
Ничья
13.1% (18)
Зенит
75.9% (104)
Тотал 2.5
Больше
80.91% (89)
Меньше
19.09% (21)
Обе команды забьют
Да
87.27% (96)
Нет
12.73% (14)
Популярный счёт
1:2 Зенит
40.1% (55)
1:3 Зенит
5.8% (8)
2:1 Крылья Советов
5.8% (8)
1:1 Ничья
5.8% (8)
0:1 Зенит
5.8% (8)
2:2 Ничья
4.4% (6)
2:3 Зенит
4.4% (6)
2:4 Зенит
3.6% (5)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Крылья Советов
Зенит
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 