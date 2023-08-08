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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Крылья Советов
Зенит
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
26 матчей
7.7%
15.4%
76.9%
2 победы 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
11.5%
42.3%
46.2%
3 победы 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.77
0.85
Среднее время на гол
117
106
Всего голов
26
30
Голов в среднем за матч
2
2.31
Среднее время на гол
45
39
Всего голов
36
41
Голов в среднем за матч
1.38
1.58
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
65
57
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейл Гленн
|1
|1
|Хубулов Владимир
|1
|1
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаудиньо Родригес
|1
|1
|Мантуан Густаво
|1
|1
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейрос Ду
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зенит
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Крылья Советов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зенит
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2
Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1
Зенит
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2
Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0
Результаты матчей
Крылья Советов
Зенит
Точный счет
2:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|-
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|-
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Знамя Труда
|Шанин Ян
|2
|Пионер Ленинградская
|Бенедык Данил
|2
|Машук-КМВ
|Магомедов Магомед
|1
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1
|Сочи
|Заика Кирилл
|1
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|Факел
|Кудряшов Фёдор
|1
|Краснодар
|Кордоба Джон
|1
|Оренбург
|Кеняйкин Алексей
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Зенит
Исход игры
Крылья Советов
0% (0)
Ничья
4.8% (1)
Зенит
95.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
89.47% (17)
Меньше
10.53% (2)
Обе команды забьют
Да
94.74% (18)
Нет
5.26% (1)
Популярный счёт
1:2 Зенит
52.4% (11)
2:4 Зенит
19% (4)
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