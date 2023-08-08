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  5. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Крылья Советов
 
Позже
Зенит
Прогнозы 21
Крылья Советов 0% (0)
X 4.8% (1)
Зенит 95.2% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Зенит
4.50
4.20
1.79
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Крылья Советов
Зенит

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

26 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
2 победы 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

11.5%
42.3%
46.2%
3 победы 11 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:5
К
2:1
К
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.77
0.85

Среднее время на гол

117
106

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

2
2.31

Среднее время на гол

45
39

Всего голов

36
41

Голов в среднем за матч

1.38
1.58

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

65
57

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейл Гленн 1 1
Хубулов Владимир 1 1
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаудиньо Родригес 1 1
Мантуан Густаво 1 1

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейрос Ду 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зенит
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Крылья Советов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зенит
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2
Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1
Зенит
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2
Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Зенит

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Сочи
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
3.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 - 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 - 0
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Сочи
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 - 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Знамя Труда Шанин Ян 2
Пионер Ленинградская Бенедык Данил 2
Машук-КМВ Магомедов Магомед 1
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Сочи Заика Кирилл 1
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Краснодар Кордоба Джон 1
Оренбург Кеняйкин Алексей 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 августа 2023, осталось 1 день 4 часа 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 21
    Крылья Советов 0% (0)
    X 4.8% (1)
    Зенит 95.2% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Зенит
    4.50
    4.20
    1.79
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Крылья Советов - Зенит онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Зенит

    Исход игры
    Крылья Советов
    0% (0)
    Ничья
    4.8% (1)
    Зенит
    95.2% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    89.47% (17)
    Меньше
    10.53% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    94.74% (18)
    Нет
    5.26% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    52.4% (11)
    2:4 Зенит
    19% (4)
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    Крылья Советов
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