Красивую атаку провернули сейчас краснодарцы. Ахметов накрутил трех защитников "Динамо", отдал передачу на Эктова. Тот довел сферу до Кевина, который пробил прямо в руки Лещуку.

Шапи оказался на ударной позиции после смещения с правого края в центр. В итоге выстрелил он по рамке, но попал в голову защитнику. Угловой для "Краснодара".

Угловой разыграли по итогу краснодарцы. Мяч был доведен до Сулейманова, который выполнил прострел в центр, но этот маневр защитники "Динамо" разгадали.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГРУЛЁВ! 2:0! Тут же второй мяч в ворота Агкацев влетает! Гладышев справа принял мяч. Выполнил он прекрасный пас на линию вратарской, где Грулёв опередил Волкова, направив мяч в ворота "быков". Дела для южан становятся совсем уже неважными.

На фоне победы над "Зенитом" "Динамо" хочет победить и сегодня. В Кубке страны. "Быки" пока не могут найти себя в игре, но будут делать все, чтобы в матч вернуться.

УХ! После навеса с правого края Агкацев играет кулаками в сторону линии штрафной. Макаров нанес мощный удар по центру, и Станислав снова переводит сферу через планку! Угловой.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФОМИН! 1:0!

Красиво пробил Даниил в правый от себя угол. До снаряда не дотянулся Агкацев, который угадал направление удара, но спасти свой коллектив он не сумел!

30' Травму получил Агкацев сейчас. Параллельным курсом он еще и карточку желтого цвета от рефери получил. Все со Станиславом в порядке. Тампон вставлен в нос, "Динамо" исполнит 11-метровый удар.

29' ПЕНАЛЬТИ! В ворота "Краснодара"! Агкацев не успевает сейчас дотянуться до мяча. Грулев успел прокинуть мяч в сторону, после чего сил его вратарь южан.

28' Лев Лещенко, Наташа Королёва, Юрий Сёмин... Все эти звезды сегодня присутствуют на стадионе. Есть еще и Евгения Медведева, которая после завершения игры проведет свою автограф и фотограф-сессию с фанатами и фанатками. Думаю, каждый из вас не отказался бы от совместной фоточки с прославленной российской фигуристкой.

26' После навеса от Сулейманова Эктов в центре штрафной сыграл головой. Пробил он, правда, прямо в руки Лещуку, который занял верную позицию и забрал сферу в свои перчатки.

25' Кривцов получил мяч под свой контроль, попытался нанести удар по рамке соперника. Мяч заблокировали защитники "Динамо". Угловой под №1 в этом матче. Подадут его южане.

24' МОМЕНТИЩЕ! А тут уже в стиле Заболотного не забивает Грулев! Скопинцев из-за пределов штрафной нанес выстрел по рамке соперника. Агкацев спас свой коллектив, а Грулев с близкого расстояния направил мяч выше цели!