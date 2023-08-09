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РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Буланов Евгений
Динамо Москва
2:0
Первый тайм
Краснодар

Ход матча

30'
 
Агкацев Станислав
31'
Фомин Даниил
1:0
36'
2:0
Прогнозы 126
Динамо Москва 47.6% (60)
X 33.3% (42)
Краснодар 19% (24)
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Ничья
Краснодар
2.55
4.80
9.50
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Краснодар

История личных встреч

Динамо Москва
Краснодар

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.55
1.17

Среднее время на гол

58
77

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.26
1.09

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

71
82

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладышев Ярослав 1 0.5
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кади 1 0.5

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бессмертный Станислав 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 0 1
Сперцян Эдуард 0 1
Кади 1 0
Арутюнян Георгий 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Краснодар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3
Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3
Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Краснодар

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 6 - 2 3
2.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Факел
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Урал
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Рубин
 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Балтика
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 7 - 5 6
2.
Динамо Москва
 2:0 2 1 0 1 3 - 1 4
3.
Пари НН
 2 1 0 1 5 - 6 2
4.
Краснодар
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 0 - 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 - 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 5 - 4 3
3.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Краснодар
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Факел
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 0 - 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Динамо Москва
 2:0 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Пари НН
 1 0 0 1 4 - 5 0
4.
Краснодар
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Факел Максимов Максим 2
Знамя Труда Шанин Ян 2
Пионер Ленинградская Бенедык Данил 2
Пари НН Севикян Эдгар 2
Пари НН Сулейманов Тимур 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Сочи Кравцов Кирилл 2
Спартак Москва Классен Леон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Угловой удар справа подали москвичи. Ленини сумел дотянуться до мяча. Головой отбил футболист "Краснодара" мяч чуть подальше от рамки. 
  • Угловой
    38'
    УХ! После навеса с правого края Агкацев играет кулаками в сторону линии штрафной. Макаров нанес мощный удар по центру, и Станислав снова переводит сферу через планку! Угловой. 
  • 37'
    На фоне победы над "Зенитом" "Динамо" хочет победить и сегодня. В Кубке страны. "Быки" пока не могут найти себя в игре, но будут делать все, чтобы в матч вернуться. 
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГРУЛЁВ! 2:0!
    Тут же второй мяч в ворота Агкацев влетает! Гладышев справа принял мяч. Выполнил он прекрасный пас на линию вратарской, где Грулёв опередил Волкова, направив мяч в ворота "быков". Дела для южан становятся совсем уже неважными. 
  • 35'
    Угловой разыграли по итогу краснодарцы. Мяч был доведен до Сулейманова, который выполнил прострел в центр, но этот маневр защитники "Динамо" разгадали. 
  • Угловой
    34'
    Шапи оказался на ударной позиции после смещения с правого края в центр. В итоге выстрелил он по рамке, но попал в голову защитнику. Угловой для "Краснодара".
  • 33'
    Красивую атаку провернули сейчас краснодарцы. Ахметов накрутил трех защитников "Динамо", отдал передачу на Эктова. Тот довел сферу до Кевина, который пробил прямо в руки Лещуку. 
  • Пенальти
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФОМИН! 1:0!
    Красиво пробил Даниил в правый от себя угол. До снаряда не дотянулся Агкацев, который угадал направление удара, но спасти свой коллектив он не сумел!
  • Желтая карточка
    30'
    Травму получил Агкацев сейчас. Параллельным курсом он еще и карточку желтого цвета от рефери получил. Все со Станиславом в порядке. Тампон вставлен в нос, "Динамо" исполнит 11-метровый удар. 
  • Пенальти!
    29'
    ПЕНАЛЬТИ! В ворота "Краснодара"! Агкацев не успевает сейчас дотянуться до мяча. Грулев успел прокинуть мяч в сторону, после чего сил его вратарь южан. 
  • Анонс
    28'
    Лев Лещенко, Наташа Королёва, Юрий Сёмин... Все эти звезды сегодня присутствуют на стадионе. Есть еще и Евгения Медведева, которая после завершения игры проведет свою автограф и фотограф-сессию с фанатами и фанатками. Думаю, каждый из вас не отказался бы от совместной фоточки с прославленной российской фигуристкой. 
  • 26'
    После навеса от Сулейманова Эктов в центре штрафной сыграл головой. Пробил он, правда, прямо в руки Лещуку, который занял верную позицию и забрал сферу в свои перчатки.
  • Угловой
    25'
    Кривцов получил мяч под свой контроль, попытался нанести удар по рамке соперника. Мяч заблокировали защитники "Динамо". Угловой под №1 в этом матче. Подадут его южане. 
  • Опасный момент
    24'
    МОМЕНТИЩЕ! А тут уже в стиле Заболотного не забивает Грулев! Скопинцев из-за пределов штрафной нанес выстрел по рамке соперника. Агкацев спас свой коллектив, а Грулев с близкого расстояния направил мяч выше цели! 
  • 23'
    Сегодня далеко не самый результативный день в Кубке России. Ни одного верхового матча не было сыграно в трех поединках. И "Динамо" с "Краснодаром" пока тоже играют весьма осторожно. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 22'
      Середина первого тайма у нас идет, и владеет инициативой на поле "Динамо". Делают "Бело-голубые" все, чтобы забить мяч в ворота соперника.
    • Опасный момент
      21'
      МОМЕНТ! Макаров увидел, что чуть вышел из рамки Агкацев. В итоге попытался он в правый от себя угол мяч направить, но сфера чуть правее цели полетела!
    • 20'
      Агкацев опередил на долю секунды Грулёва сейчас. Голкипер "Краснодара" уверенно сыграл за пределы футбольного поля. Кипер "быков" сработал уверенно. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Штрафной удар с правого края подали футболисты "Краснодара", но в центре до сферы добирается защитник "Динамо", который выносит сферу за лицевую. 
    • 17'
      Арутюнян возник центре поля и сыграл на перехвате. Последовала передача на Сулейманова, который по центру не сумел пройти к воротам соперника. 
    • 16'
      Гладышев чаще стал подключаться к атакам своей команды по правому флангу. До этого момента он слева под передачи забегал, но теперь он стал комбинировать. 
    • Опасный момент
      15'
      МОМЕНТ! На ближний угол штрафной у "Динамо" последовала подача. Грулев в итоге головой пробил в ближний угол, но сфера рядом с левой стойкой просвистела!
    • Фол, нарушение
      14'
      На левом фланге Скопинцев получает толчок в спину. Ахметов правила нарушал, и рефери дал свисток. Опасный стандарт для "Динамо" последует. 
    • 13'
      Снова передача на фланг, в сторону Эктова, но Баньяц слишком перестарался с силой передачи. Сфера по итогу стремительно за пределы поля улетела. 
    • 12'
      Ахметов на Эктова отдал передачу на левом фланге. Футболист выполнил подачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров в тот момент не оказалось. 
    • 11'
      10 минут провели на поле соперники. Из глубины поля Бессмертному последовал пас на правый край, но игрок не понял задумки партнера, и к этому мячу не побежал.
    • 9'
      Оба наставника находятся с первым минут у кромки поля, но пока особо не вступают в игру, подсказывая какие-то очевидные вещи, которые видны невооруженным взглядом.
    • Опасный момент
      8'
      Фернандес нанес удар с дальней дистанции по воротам "Краснодара". Слегка перекрутил он сферу, и совсем немного не попал в левую "девятку". Было поистине опасно!
    • 7'
      Пока нельзя однозначно кому-то из соперников отдать предпочтение. Обе команды провели по одной фланговой атаке, которые не увенчались успехом. 
    • 5'
      Гладышев после передачи от партнера с правого края прострелил сферу в центр вратарской, где внимательно по мячу сыграл защитник "Краснодара". 
    • 4'
      Мозес Кобнан сейчас на правом фланге поборолся за мяч, но от его ноги сфера полетела сильно к лицевой линии и в итоге вылетела за пределы поля. 
    • Травма, повреждение
      3'
      Ух, у Кевина сейчас в центре поля поехала нога. Болезненно упал на газон футболист, но встречу после паузы сумел он все-таки продолжить. 
    • 2'
      Футболисты "Динамо" вышли сегодня на футбольный газон в синих цветах, а игроки "Краснодара" предстали перед нами в черо-зеленом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Москве! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Евгений Буланов (Саранск);
      Ассистент: Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург);
      Ассистент: Хамид Талаев (Грозный);
      Резервный: Алексей Сухой (Люберцы).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Сетевое издание LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 2-го тура группового этапа Кубка России сыграют между собой московское «Динамо» и «Краснодар». Встреча состоится в Москве, на стадионе «ВТБ Арена».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 32.5% пользователей.
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    Прогнозы 126
    Динамо Москва 47.6% (60)
    X 33.3% (42)
    Краснодар 19% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Краснодар
    2.55
    4.80
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    Где смотреть матч Динамо Москва 2:0 Краснодар онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 2:0 Краснодар

    Исход игры
    Динамо Москва
    47.6% (60)
    Ничья
    33.3% (42)
    Краснодар
    19% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (75)
    Меньше
    31.82% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    85.45% (94)
    Нет
    14.55% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    32.5% (41)
    1:1 Ничья
    15.9% (20)
    1:2 Краснодар
    11.1% (14)
    2:2 Ничья
    7.9% (10)
    1:0 Динамо Москва
    7.1% (9)
    0:0 Ничья
    4% (5)
    3:1 Динамо Москва
    2.4% (3)
    2:3 Краснодар
    2.4% (3)
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