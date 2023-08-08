  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Групповой этап
  4. РОССИЯ
  5. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Динамо Москва
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 19
Динамо Москва 31.6% (6)
X 47.4% (9)
Краснодар 21.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Краснодар
2.32
4.10
2.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Динамо Москва
Краснодар

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.55
1.17

Среднее время на гол

58
77

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.26
1.09

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

71
82

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладышев Ярослав 1 1
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кади 1 1

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бессмертный Станислав 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 0 1
Сперцян Эдуард 0 1
Кади 1 0
_Harutyunyan G. 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Краснодар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3
Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3
Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Краснодар

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Сочи
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
3.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 - 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Балтика
 0 - 0
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Сочи
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 - 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Знамя Труда Шанин Ян 2
Пионер Ленинградская Бенедык Данил 2
Машук-КМВ Магомедов Магомед 1
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Сочи Заика Кирилл 1
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Краснодар Кордоба Джон 1
Оренбург Кеняйкин Алексей 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 августа 2023, осталось 1 день 6 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 10 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 19
    Динамо Москва 31.6% (6)
    X 47.4% (9)
    Краснодар 21.1% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Краснодар
    2.32
    4.10
    2.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Динамо Москва - Краснодар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Краснодар

    Исход игры
    Динамо Москва
    31.6% (6)
    Ничья
    47.4% (9)
    Краснодар
    21.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (10)
    Меньше
    44.44% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (14)
    Нет
    22.22% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    31.6% (6)
    0:0 Ничья
    21.1% (4)
    1:1 Ничья
    21.1% (4)
    1:2 Краснодар
    10.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Москва
    Краснодар
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     