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Стадион: . Главный судья: Gishamer S.
Ред Булл Зальцбург
3:3
Второй тайм
Интер Милан

Ход матча

5'
Конате Ибраима
 
6'
Конате Ибраима
1:0
9'
1:1
Павлович Страхинья
25'
1:2
Де Врей Стефан
35'
Конате Ибраима
(Соле Умар)
2:2
43'
2:3
Корреа Хоакин
(Дюмфрис Дензел)
46'
Доргелес Нене
Кьергаард Мауриц
 
46'
Око Брайан
Соле Умар
 
46'
Беду Самсон
Павлович Страхинья
 
46'
Камери Дийон
Терзич Алекса
 
46'
Шимич Роко
Бидструп Мадс
 
47'
Тиджани Самсон
Гурна-Дуат Люка
 
47'
Вальнер Лукас
Конате Ибраима
 
47'
Моргалла Леандро
Форсон Аманква
 
47'
Беду Самсон
(Камери Дийон)
3:3
57'
Пёнтковски Камиль
Вальнер Лукас
 
62'
 
Куадрадо Хуан
Дюмфрис Дензел
62'
 
Фраттези Давиде
Барелла Николо
62'
 
Биссек Янн-Аурель
Дармиан Маттео
Прогнозы 110
Ред Булл Зальцбург 4.5% (5)
X 11.8% (13)
Интер Милан 83.6% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Интер Милан
4.50
4.20
2.60
Все Коэффициенты
1
Мантл
Нико
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхинья
3
Терзич
Алекса
14
Кьергаард
Мауриц
18
Бидструп
Мадс
27
Гурна-Дуат
Люка
30
Глух
Оскар
32
Форсон
Аманква
19
Конате
Ибраима
24
Шлагер
Александер
4
Пёнтковски
Камиль
6
Беду
Самсон
55
Вальнер
Лукас
46
Зетени
Яно
8
Камери
Дийон
23
Шимич
Роко
39
Моргалла
Леандро
45
Доргелес
Нене
5
Око
Брайан
50
Садеки
Мохаммад
44
Тиджани
Самсон
1
Зоммер
Янн
36
Дармиан
Маттео
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
32
Димарко
Федерико
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
9
Тюрам
Маркус
11
Корреа
Хоакин
12
Ди
Дженнаро
Раффаэле
35
Станкович
Филип
31
Биссек
Янн-Аурель
8
Госенс
Робин
19
Лазаро
Валентино
44
Стабиле
Джакомо
50
Станкович
Александар
21
Аслани
Кристьян
17
Куадрадо
Хуан
16
Фраттези
Давиде
5
Сенси
Стефано
30
Эспозито
Себастьяно
Ред Булл Зальцбург
Интер Милан

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Интер Милан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ардаггер - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Словацко 0:3
Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1
Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    68'
    А здесь срубил Генрих Мохаммеда Садеки в подкате. Мог арбитр и желтую давать за срыв атаки, но не стал.
  • Угловой
    67'
    Угловой удар миланцев. Мяч летит на дальний угол вратарской, оттуда к Мхитаряну, Генриху не удается толком обработать эту сферу.
  • Опасный момент
    66'
    Подача удалась и даже удар состоялся, но акцентированным его назвать трудно. Мантл грудью мяч поймал. Опасно, как ни крути!
  • 65'
    Фратесси роняют у правой бровки, хотя он только он выйти на поле. Будет неплохой штрафной удар. 
  • Замена
    64'
    Куадрадо появился на поле вместо Дюмфриса, и Фратесси вместо Бареллы у "Интера",
  • Угловой
    63'
    Подача от углового флажка, вся толпа собралась около ворот Мантла, выбит мяч. 
  • 62'
    Полчаса до конца матча, тем временем. Не понятно до конца, увидим ли мы сегодня еще гол?
  • 60'
    Чалханоглу продолжает атаку на Бареллу, Николо в центр и удар с лета из полукруга. Выше ворот. 
  • 59'
    Сильное вбрасывание Дюмфриса из-за боковой, выбит мяч, "РБ" приходится отрабатывать в обороне эти 10 минут. 
  • 58'
    До штрафной "Зальцбурга" мяч все-таки дошел, но удара не состоялось, Димарко сохранил мяч для своей команды. 
  • 57'
    Длинный перевод вперед в исполнении "Интера", Дюмфрис подает, но вода мешает ему это сделать. 
  • Замена
    56'
    Пошли замены, коих, кстати, и в перерыве было немало. В этом плане, все подстать "товарняку".
  • 55'
    Показывают нам Индзаги, который что-то подсказывает своей команде. Далеко не по товарищески команды воспринимают этот матч. 
  • 54'
    Пришлось увести Вальнера под руки, судя по всему, очень сильно досталось футболисту.
  • Травма, повреждение
    53'
    Мхитарян у правой бровки, а Вальнер на газоне. Досталось ему по стопе в борьбе за мяч. Пауза.
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    • 52'
      Чуть Мантла не накрыли в собственной штрафной, но, несмотря на погоду, голкипер успел отыграть на защитника. 
    • 51'
      Уже совсем-совсем поле промокло и каждый шаг футболистов сопровождается большим количеством воды, вылетающим из-под бутс. 
    • 49'
      Око сместился слева в центр, тут же удар в створ. Справляется Зоммер.
    • 48'
      Барелла захромал слегка, но быстро пришел в порядок. Игра продолжается, как и ливень. 
    • Описание гола
      47'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:3!!! Беду!!! После удачной подачи слева Беду поспевает на мяч и забивает, возвращая паритет на табло!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв. 
    • Дополнительное время
      45'
      1 минута добавлена.
    • 44'
      Атакует "Зальцбург", а забивает "Интер". Миланцы очень ловко используют свои моменты и ошибки защитников "Ред Булла".
    • Описание гола
      43'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:3!!! Корреа!!! Подача Дюмфриса из штрафной на дальнюю штангу, Корреа сильно бьет головой, Мантл не спасает!
    • 41'
      Подача со стандарта к линии штрафной, защита тут как тут, будет позиционная атака у "Интера".
    • Фол, нарушение
      40'
      Нарушает правила "Интер" на своей половине. Итальянцы не поспевают за скоростью соперника.
    • 39'
      Видно, насколько поле сырое из-за сильнейшего дождя, буквально застревает мяч, только луж не хватает на газоне. 
    • 38'
      Прострел слева в штрафную Зоммера, мяч отскакивает к линии штрафной, откуда бьет Бидструп. Мяч летит не туда, куда надо. 
    • 36'
      Контрвыпад "РБ", не пускают Форсона по правому краю, куда активнее "Зальцбург" впереди сегодня, чем "Интер".
    • 2 гола - дубль!
      35'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:2!!! Конате!!! Шикарная подача с угла поля в центр штрафной, скидка Умара Соле и удар Конате в сетку! Дубль!
    • 34'
      Длинный навес на дальнюю, Конате уже там, однако Зоммер первее на мяче. 
    • 33'
      Трое зальцбургцев активно прессингуют оппонента в центре половины поля "Интера", миланцы спокойно выходят в атаку.
    • 32'
      Мхитарян наконец подбирается к мячу на правом фланге, но надолго он его не забирает.
    • Угловой
      31'
      Подача хозяев с угла поля, Конате добирается до сферы и бьет головой в сторону ворот, но не в створ.
    • 30'
      Сильная подача слева во вратарскую Зоммера, Янн максимально спокойно зафиксировал игровой снаряд. 
    • 28'
      Чалханоглу сильной передачей направо находит там Дюмфриса, но Терзич его оттесняет. 
    • 27'
      Аут "Зальцбурга" на левом фланге, вбрасывание к лицевой, "прострела" не выходит. 
    • Описание гола
      26'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! Де Врей!!! Повторная подача в зону 11-метровой, Павлович ошибся и не сумел выбить мяч из довольно простой ситуации, а дальше Де Врей принял мяч и пробил в угол!
    • 25'
      Летит мяч со стандарта в штрафную "РБ", выбита сфера, подбор за итальянской командой. 
    • 24'
      А дождь и продолжается, кажется даже сильнее стал лить, уже видимость потихоньку начинает ухудшаться на стадионе. 
    • 23'
      Ошибается "Интер" в довольно простой передаче, отдавая мяч "Зальцбургу". "Ред Булл" никуда не спешит. 
    • 22'
      Дюмфрис справа с мячом, не стал просто подавать в штрафную, захотел отыграть назад. 
    • 20'
      Тюрама не пустили по бровке, но удалось ему отработать в отборе уже в центре и вернуть мяч "Интеру".
    • Фол, нарушение
      19'
      Фол на Дюмфрисе от Кьергаарда в атаке. Досталось больно Дензелу, но он сумел подняться сам. 
    • 18'
      Подача от левой бровки в центр штрафной, удар головой от Конате в ближний угол. Зоммер на месте. 
    • Опасный момент
      17'
      Заброс на Бареллу, Николо оторвался от защиты, вышел на рандеву с голкипером, но ударом попал точно в лицо Нико Мантла!
    • 16'
      Подача на Кьергаарда в зону 11-метровой, высокий полузащитник перевешивает соперника и бьет головой. Прямо в руки Зоммера. 
    • 15'
      Срабатывает прессинг хозяев поля, "Интур" вынужденно выбивает мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Конате вновь в центре внимания. На этот раз он на газоне после фола соперника. 
    • 12'
      Веселая игра пошла, подача от левой бровки в исполнении "Зальцбурга", Форсон головой пробил мимо цели. 
    • Гол в свои ворота
      11'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Павлович в свои ворота!!! Димарко прорвался по левому флангу, прострелил в центр, где Павлович пошел в подкат, однако срезал мяч в собственные ворота!
    • 10'
      А вот для Зоммера это плохие новости. И без того ужасное начало может еще ухудшиться. Ведь в дождь голкиперам обычно приходится труднее всего. 
    • 9'
      Сильнейший дождь пошел на стадионе, на крупных планах он особенно виден. Тем интереснее нас ждет игра. 
    • Описание гола
      8'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Конате!!! И все-таки он забивает! Зоммер грубо ошибся на выходе, подарив мяч Конате, который чуть сместился в сторону с мячом и пробил в пустые ворота!
    • Не забитый пенальти
      7'
      Нет гола! Конате подошел к точке, сильно пробил по мячу, но в створ умудрился не попасть! Пенальти не забит!
    • Пенальти!
      6'
      Пенальти назначен в ворота "Интера"! Конате прорвался по центру поля, Зоммер прыгнул в ноги соперника и срубил его!
    • Судья
      5'
      Де Врей сбил Конате, но никакого фола здесь не было, считает арбитр.
    • 4'
      Потихоньку миланцы начинают встречу контролем на своей половине, хозяева демонстрируют свой прессинг.
    • 3'
      По правой бровке передача, Павлович опережает оппонента и дает провести потенциально неплохую атаку. 
    • 2'
      Тюрам у правого углового флажка борется с соперником, подачи не выходит, Маркус не пускает. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча

    • Приветствую вас на товарищеской встрече "Ред Булл Зальцбург"- "Интер".
      Австрийская команда очень мощно начала сезон в местной "Бундеслиге", выиграв оба матча в чемпионате с общим счетом 5:0. 
      "Интер" уже успел сыграть три контрольных встречи, в том числе обыграли "Пиццигетоне" со страшным счетом 10:0, сыграли вничью с Эр-риядским "Аль-Насром" 1:1, а также переиграли ПСЖ 2:1. 

      Работать для вас сегодня будет Константин Лицин. 

    • 88 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 110
    Ред Булл Зальцбург 4.5% (5)
    X 11.8% (13)
    Интер Милан 83.6% (92)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ред Булл Зальцбург
    Ничья
    Интер Милан
    4.50
    4.20
    2.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 3:3 Интер Милан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 3:3 Интер Милан

    Исход игры
    Ред Булл Зальцбург
    4.5% (5)
    Ничья
    11.8% (13)
    Интер Милан
    83.6% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.27% (88)
    Меньше
    13.73% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (90)
    Нет
    11.76% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    58.2% (64)
    2:2 Ничья
    7.3% (8)
    0:2 Интер Милан
    5.5% (6)
    2:3 Интер Милан
    4.5% (5)
    0:1 Интер Милан
    4.5% (5)
    2:1 Ред Булл Зальцбург
    3.6% (4)
    1:3 Интер Милан
    3.6% (4)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
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    Интер Милан
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