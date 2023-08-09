Стадион: Red Bull Arena (Salzburg). Главный судья: Gishamer S.
3:3
Второй тайм
Ход матча
6'
1:0
9'
25'
1:2
35'
2:2
43'
2:3
46'
47'
3:3
Прогноз на матч от Liveresult
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
30
Глух
Оскар
46
Зетени
Яно
23
Шимич
Роко
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Зетени ЯноПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Интер Милан
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ардаггер - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Словацко 0:3
Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1
Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 3:3 Интер Милан
Исход игры
Ред Булл Зальцбург
4.5% (5)
Ничья
11.8% (13)
Интер Милан
83.6% (92)
Тотал 2.5
Больше
86.27% (88)
Меньше
13.73% (14)
Обе команды забьют
Да
88.24% (90)
Нет
11.76% (12)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
58.2% (64)
2:2 Ничья
7.3% (8)
0:2 Интер Милан
5.5% (6)
2:3 Интер Милан
4.5% (5)
0:1 Интер Милан
4.5% (5)
2:1 Ред Булл Зальцбург
3.6% (4)
1:3 Интер Милан
3.6% (4)
1:1 Ничья
2.7% (3)
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