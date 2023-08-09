Полчаса до конца матча, тем временем. Не понятно до конца, увидим ли мы сегодня еще гол?

Куадрадо появился на поле вместо Дюмфриса, и Фратесси вместо Бареллы у "Интера",

Фратесси роняют у правой бровки, хотя он только он выйти на поле. Будет неплохой штрафной удар.

Угловой удар миланцев. Мяч летит на дальний угол вратарской, оттуда к Мхитаряну, Генриху не удается толком обработать эту сферу.

А здесь срубил Генрих Мохаммеда Садеки в подкате. Мог арбитр и желтую давать за срыв атаки, но не стал.

Мхитарян у правой бровки, а Вальнер на газоне. Досталось ему по стопе в борьбе за мяч. Пауза.

Показывают нам Индзаги, который что-то подсказывает своей команде. Далеко не по товарищески команды воспринимают этот матч.

Пошли замены, коих, кстати, и в перерыве было немало. В этом плане, все подстать "товарняку".

До штрафной "Зальцбурга" мяч все-таки дошел, но удара не состоялось, Димарко сохранил мяч для своей команды.

Чалханоглу продолжает атаку на Бареллу, Николо в центр и удар с лета из полукруга. Выше ворот.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:3!!! Беду!!! После удачной подачи слева Беду поспевает на мяч и забивает, возвращая паритет на табло!

Око сместился слева в центр, тут же удар в створ. Справляется Зоммер.

Чуть Мантла не накрыли в собственной штрафной, но, несмотря на погоду, голкипер успел отыграть на защитника.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:3!!! Корреа!!! Подача Дюмфриса из штрафной на дальнюю штангу, Корреа сильно бьет головой, Мантл не спасает!

41' Подача со стандарта к линии штрафной, защита тут как тут, будет позиционная атака у "Интера".

40' Нарушает правила "Интер" на своей половине. Итальянцы не поспевают за скоростью соперника.

39' Видно, насколько поле сырое из-за сильнейшего дождя, буквально застревает мяч, только луж не хватает на газоне.

38' Прострел слева в штрафную Зоммера, мяч отскакивает к линии штрафной, откуда бьет Бидструп. Мяч летит не туда, куда надо.

36' Контрвыпад "РБ", не пускают Форсона по правому краю, куда активнее "Зальцбург" впереди сегодня, чем "Интер".

35' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:2!!! Конате!!! Шикарная подача с угла поля в центр штрафной, скидка Умара Соле и удар Конате в сетку! Дубль!

34' Длинный навес на дальнюю, Конате уже там, однако Зоммер первее на мяче.

33' Трое зальцбургцев активно прессингуют оппонента в центре половины поля "Интера", миланцы спокойно выходят в атаку.

32' Мхитарян наконец подбирается к мячу на правом фланге, но надолго он его не забирает.

31' Подача хозяев с угла поля, Конате добирается до сферы и бьет головой в сторону ворот, но не в створ.

30' Сильная подача слева во вратарскую Зоммера, Янн максимально спокойно зафиксировал игровой снаряд.

28' Чалханоглу сильной передачей направо находит там Дюмфриса, но Терзич его оттесняет.

27' Аут "Зальцбурга" на левом фланге, вбрасывание к лицевой, "прострела" не выходит.

26' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! Де Врей!!! Повторная подача в зону 11-метровой, Павлович ошибся и не сумел выбить мяч из довольно простой ситуации, а дальше Де Врей принял мяч и пробил в угол!

25' Летит мяч со стандарта в штрафную "РБ", выбита сфера, подбор за итальянской командой.

24' А дождь и продолжается, кажется даже сильнее стал лить, уже видимость потихоньку начинает ухудшаться на стадионе.

23' Ошибается "Интер" в довольно простой передаче, отдавая мяч "Зальцбургу". "Ред Булл" никуда не спешит.

22' Дюмфрис справа с мячом, не стал просто подавать в штрафную, захотел отыграть назад.

20' Тюрама не пустили по бровке, но удалось ему отработать в отборе уже в центре и вернуть мяч "Интеру".

19' Фол на Дюмфрисе от Кьергаарда в атаке. Досталось больно Дензелу, но он сумел подняться сам.

18' Подача от левой бровки в центр штрафной, удар головой от Конате в ближний угол. Зоммер на месте.

17' Заброс на Бареллу, Николо оторвался от защиты, вышел на рандеву с голкипером, но ударом попал точно в лицо Нико Мантла!

16' Подача на Кьергаарда в зону 11-метровой, высокий полузащитник перевешивает соперника и бьет головой. Прямо в руки Зоммера.

15' Срабатывает прессинг хозяев поля, "Интур" вынужденно выбивает мяч в аут.

13' Конате вновь в центре внимания. На этот раз он на газоне после фола соперника.

12' Веселая игра пошла, подача от левой бровки в исполнении "Зальцбурга", Форсон головой пробил мимо цели.

11' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Павлович в свои ворота!!! Димарко прорвался по левому флангу, прострелил в центр, где Павлович пошел в подкат, однако срезал мяч в собственные ворота!

10' А вот для Зоммера это плохие новости. И без того ужасное начало может еще ухудшиться. Ведь в дождь голкиперам обычно приходится труднее всего.

9' Сильнейший дождь пошел на стадионе, на крупных планах он особенно виден. Тем интереснее нас ждет игра.

8' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Конате!!! И все-таки он забивает! Зоммер грубо ошибся на выходе, подарив мяч Конате, который чуть сместился в сторону с мячом и пробил в пустые ворота!

7' Нет гола! Конате подошел к точке, сильно пробил по мячу, но в створ умудрился не попасть! Пенальти не забит!

6' Пенальти назначен в ворота "Интера"! Конате прорвался по центру поля, Зоммер прыгнул в ноги соперника и срубил его!

5' Де Врей сбил Конате, но никакого фола здесь не было, считает арбитр.

4' Потихоньку миланцы начинают встречу контролем на своей половине, хозяева демонстрируют свой прессинг.

3' По правой бровке передача, Павлович опережает оппонента и дает провести потенциально неплохую атаку.

2' Тюрам у правого углового флажка борется с соперником, подачи не выходит, Маркус не пускает.