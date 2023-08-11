  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Зрители: 32021 Главный судья: Фраппарт Стефани
Испания (жен)
1:0
Второй тайм: 82'
Нидерланды (жен)
0'
35' Желтая карточка
Oihane Hernandez
37' Undefined phrase: football_event_
Гонсалес Эстер
61' Желтая карточка
Эгуррола Дамарис
62' Undefined phrase: football_event_
Паредес Ирен
62' Undefined phrase: football_event_
Паредес Ирен
1:0
81' Пенальти
Кальдентей Мариона

Ход матча

35'
Oihane Hernandez
 
37'
Гонсалес Эстер
 
61'
 
Эгуррола Дамарис
62'
 
Вилмс Линн
Роорд Джилл
62'
Паредес Ирен
 
62'
Паредес Ирен
 
71'
Salma Paralluelo
Alba Redondo
 
78'
Андрес Ивана
Laia Codina
 
81'
Кальдентей Мариона
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 259 Количество передач 182
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 109
Испания (жен) 83.5% (91)
X 2.8% (3)
Нидерланды (жен) 13.8% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания (жен)
Ничья
Нидерланды (жен)
2.95
3.60
9.42
Все Коэффициенты
23
Catalina
Coll
12
Oihane
Hernandez
4
Паредес
Ирен
14
Laia
Codina
2
Батлье
Она
6
Бонмати
Айтана
3
Абельейра
Тереза
10
Эрмосо
Дженнифер
17
Alba
Redondo
9
Гонсалес
Эстер
8
Кальдентей
Мариона
1
Ван
Домселар
Дафна
8
Спице
Шерида
3
Ван
Дер
Грахт
Стефани
20
Янссен
Доминик
17
Пелова
Виктория
6
Роорд
Джилл
14
Грунен
Джеки
21
Эгуррола
Дамарис
22
Бругтс
Эсме
7
Бееренстайн
Линет
11
Мартенс
Лиеке
Испания (жен)
Нидерланды (жен)

История личных встреч

Испания (жен)
Нидерланды (жен)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:0
КА(
2:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Испания (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонмати Айтана 3 0.6
Эрмосо Дженнифер 3 0.6
Alba Redondo 3 0.6
Гонсалес Эстер 1 0.2
Абельейра Тереза 1 0.2
Laia Codina 1 0.2
Eva Maria Navarro 0 0
Путеллас Алексия 0 0
Батлье Она 0 0
Нидерланды (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роорд Джилл 4 0.8
Бругтс Эсме 2 0.4
Мартенс Лиеке 1 0.2
Ван Де Донк Даниэль 1 0.2
Ван Дер Грахт Стефани 1 0.2
Бееренстайн Линет 1 0.2
Katja Snoeijs 1 0.2
Спице Шерида 0 0
Янссен Доминик 0 0
Пелова Виктория 0 0

Карточки

Испания (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oihane Hernandez 2 0
Паредес Ирен 1 0
Ольга Кармона Гарсия 1 0
Нидерланды (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Донк Даниэль 2 0
Эгуррола Дамарис 1 0

Результаты матчей

Испания (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нидерланды (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Испания (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нидерланды (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
3
Испания (жен)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Нидерланды (жен)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

6
4

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
2
25%
1-15
2
29%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
33%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
4
31%
4
36%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Испания (жен)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Швейцария (жен) - Испания (жен) 1:5 Япония (жен) - Испания (жен) 4:0 Испания (жен) - Замбия (жен) 5:0 Испания (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0
Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0 Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Чехия (жен) - Испания (жен) 0:3 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Испания (жен) - Аргентина (жен) 7:0 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Испания (жен) - Украина (жен) 5:0 Испания (жен) - Венгрия (жен) 3:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1
Нидерланды (жен)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 2:0 Вьетнам (жен) - Нидерланды (жен) 0:7 США (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 1:0
Нидерланды (жен) - Бельгия (жен) 5:0 Нидерланды (жен) - Польша (жен) 4:1 Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Нидерланды (жен) - Исландия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Шотландия (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Беларусь (жен) 3:0

Результаты матчей

Испания (жен)
Нидерланды (жен)

Точный счет

3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:5
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

5
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Испания (жен)
Нидерланды (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
3
1
2.5
1
3
2
2
3.5
1
3
2
2
4.5
1
3
1/8 финала
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
2 Нидерланды (жен)
0 ЮАР (жен)
3 Япония (жен)
1 Норвегия (жен)
5 Швеция (жен)
4 США (жен)
2 Австралия (жен)
0 Дания (жен)
4 Франция (жен)
0 Марокко (жен)
4 Англия (жен)
2 Нигерия (жен)
1 Колумбия (жен)
0 Ямайка (жен)
1/4 финала
Испания (жен)
Нидерланды (жен)
Япония (жен)
Швеция (жен)
Австралия (жен)
Франция (жен)
Англия (жен)
Колумбия (жен)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Франция (жен) Диани Кадидиату 4 (3)
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 4
Германия (жен) Попп Александра 4
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нидерланды (жен) Ван Де Донк Даниэль 2
США (жен) Лавелле Роуз 2
Весь список
  • 79'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Испания (жен).
  • 79'
    Спице Шерида из команды Нидерланды (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 78'
    Испания (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 78'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 78'
    Laia Codina получил травму и заменен. Андрес Ивана выходит на поле.
  • 77'
    Ох, нехорошо это выглядит. Laia Codina получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 77'
    Laia Codina на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 76'
    Сегодняшная посещаемость составляет 32021 болельщиков
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wellington Regional Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 109
    Испания (жен) 83.5% (91)
    X 2.8% (3)
    Нидерланды (жен) 13.8% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Испания (жен)
    Ничья
    Нидерланды (жен)
    2.95
    3.60
    9.42
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Испания (жен) 1:0 Нидерланды (жен) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Испания (жен) 1:0 Нидерланды (жен)

    Исход игры
    Испания (жен)
    83.5% (91)
    Ничья
    2.8% (3)
    Нидерланды (жен)
    13.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.67% (80)
    Меньше
    22.33% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    76.7% (79)
    Нет
    23.3% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Испания (жен)
    54.1% (59)
    1:0 Испания (жен)
    13.8% (15)
    1:2 Нидерланды (жен)
    7.3% (8)
    2:0 Испания (жен)
    5.5% (6)
    3:2 Испания (жен)
    4.6% (5)
    2:3 Нидерланды (жен)
    2.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Испания (жен)
    Нидерланды (жен)
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     