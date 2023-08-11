Стадион: Wellington Regional Stadium. Зрители: 32021 Главный судья: Фраппарт Стефани
2:1
Итог доп. времени
0'
35' Желтая карточкаOihane Hernandez
37' Undefined phrase: football_event_Гонсалес Эстер
61' Желтая карточкаЭгуррола Дамарис
1:0
81' ПенальтиКальдентей Мариона
1:1
90' ГолВан Дер Грахт Стефани
2:1
111' ГолSalma Paralluelo
Ход матча
35'
37'
61'
62'
62'
81'
90'
111'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
12 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 5
-
681 Количество передач 433
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Laia
Codina
17
Alba
Redondo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Laia CodinaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Alba RedondoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Enith Salon
-
20 Rocio
-
-
-
16 Maria Perez
-
-
Главный тренер: Вилда Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Грунен ДжекиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бругтс ЭсмеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коп ЛизеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Янсен РенатеЗащитник
- Защитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йонкер Андрис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Испания (жен)
Нидерланды (жен)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
0
Бомбардиры внутри турнира
Испания (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрмосо Дженнифер
|3
|0.6
|Бонмати Айтана
|3
|0.6
|Alba Redondo
|3
|0.6
|Гонсалес Эстер
|1
|0.2
|Абельейра Тереза
|1
|0.2
|Salma Paralluelo
|1
|0.2
|Laia Codina
|1
|0.2
|Кальдентей Мариона
|1 (1)
|0.2
|Eva Maria Navarro
|0
|0
|Путеллас Алексия
|0
|0
|Батлье Она
|0
|0
Нидерланды (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роорд Джилл
|4
|0.8
|Ван Дер Грахт Стефани
|2
|0.4
|Бругтс Эсме
|2
|0.4
|Мартенс Лиеке
|1
|0.2
|Ван Де Донк Даниэль
|1
|0.2
|Бееренстайн Линет
|1
|0.2
|Katja Snoeijs
|1
|0.2
|Пелова Виктория
|0
|0
|Спице Шерида
|0
|0
|Янссен Доминик
|0
|0
Карточки
Испания (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oihane Hernandez
|2
|0
|Ольга Кармона Гарсия
|1
|0
Нидерланды (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Донк Даниэль
|2
|0
|Эгуррола Дамарис
|1
|0
Результаты матчей
Испания (жен)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Нидерланды (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Испания (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нидерланды (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
6
3
Испания (жен)
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Нидерланды (жен)
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
22%
2
22%
1-15
2
22%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
1
11%
0
0%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
33%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
15
12
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
4
27%
4
33%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
1
7%
0
0%
91-120
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Испания (жен)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Швейцария (жен) - Испания (жен) 1:5 Япония (жен) - Испания (жен) 4:0 Испания (жен) - Замбия (жен) 5:0 Испания (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0
Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0 Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Чехия (жен) - Испания (жен) 0:3 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Испания (жен) - Аргентина (жен) 7:0 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Испания (жен) - Украина (жен) 5:0 Испания (жен) - Венгрия (жен) 3:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1
Нидерланды (жен)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 2:0 Вьетнам (жен) - Нидерланды (жен) 0:7 США (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 1:0
Нидерланды (жен) - Бельгия (жен) 5:0 Нидерланды (жен) - Польша (жен) 4:1 Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Нидерланды (жен) - Исландия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Шотландия (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Беларусь (жен) 3:0
Результаты матчей
Испания (жен)
Нидерланды (жен)
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:5
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:7
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
7
1 раз 33%
Точный счет
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Испания (жен)
Нидерланды (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
11
12
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
14
23
14
23
14
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|5 (1)
|Франция (жен)
|Диани Кадидиату
|4 (3)
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|4
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Англия (жен)
|Джеймс Лорен
|3 (3)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нидерланды (жен)
|Ван Де Донк Даниэль
|2
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Испания (жен) 2:1 Нидерланды (жен)
Исход игры
Испания (жен)
83.5% (91)
Ничья
2.8% (3)
Нидерланды (жен)
13.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
77.67% (80)
Меньше
22.33% (23)
Обе команды забьют
Да
76.7% (79)
Нет
23.3% (24)
Популярный счёт
2:1 Испания (жен)
54.1% (59)
1:0 Испания (жен)
13.8% (15)
1:2 Нидерланды (жен)
7.3% (8)
2:0 Испания (жен)
5.5% (6)
3:2 Испания (жен)
4.6% (5)
2:3 Нидерланды (жен)
2.8% (3)
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