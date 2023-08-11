Вот и все. Прозвучал финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Второй тайм дополнительного времени начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Второй тайм

104' Сегодняшная посещаемость составляет 32021 болельщиков

104' Паредес Ирен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

104' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

103' Пелова Виктория выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

103' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

102' Хорошо играет на выходе Ван Домселар Дафна - мяч в ее руках

102' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

101' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

101' Хорошо играет на выходе Catalina Coll - мяч в ее руках

100' Эгуррола Дамарис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

100' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

98' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

98' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

97' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

96' Матч возобновится спорным мячом

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Бееренстайн Линет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

94' Эрмосо Дженнифер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

94' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

93' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Нидерланды (жен) будет все-таки засчитан.

93' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Нидерланды (жен)

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [12] минут(а)

91' Пространство открывается для Бееренстайн Линет , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

91' Г О О О О Л - Ван Дер Грахт Стефани забивает с правой ноги!

90' Хорошо играет на выходе Catalina Coll - мяч в ее руках

90' Игрок из команды Нидерланды (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

90' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Пространство открывается для Ирен Герреро , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

88' Гонсалес Эстер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Хорошая попытка от Бееренстайн Линет , был неплохой удар, но вратарь спас

86' Бееренстайн Линет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Абельейра Тереза бьет издали, но Daphne van Domselaar ловит мяч в руки

83' Янссен Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Команда Испания (жен) забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

81' Г О О О О О Л - Кальдентей Мариона из команды Испания (жен) забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Daphne van Domselaar прыгнул не в ту сторону.

80' После проверки VAR судья изменил решение - Испания (жен) пробьет пенальти!

79' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Испания (жен)

78' Матч возобновится спорным мячом

77' Ох, нехорошо это выглядит. Laia Codina получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Laia Codina на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Бругтс Эсме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Бонмати Айтана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Абельейра Тереза бьет издали, но Daphne van Domselaar ловит мяч в руки

72' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Абельейра Тереза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Абельейра Тереза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Матч возобновится спорным мячом

64' После проверки VAR рефери поменял решение - Нидерланды (жен) не будет бить пенальти!

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Нидерланды (жен)

62' Бееренстайн Линет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Эгуррола Дамарис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

61' Батлье Она выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Эгуррола Дамарис получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Эгуррола Дамарис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Эрмосо Дженнифер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Laia Codina выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Кальдентей Мариона бьет издали, но Daphne van Domselaar ловит мяч в руки

50' Абельейра Тереза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Гонсалес Эстер не смог попасть в створ ударом издали