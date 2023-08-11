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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Зрители: 43217 Главный судья: Штаубли Эстер
Япония (жен)
1:2
Конец матча
Швеция (жен)
0'
0:1
32' Гол
Илестедт Аманда
0:2
51' Пенальти
Ангельдаль Филиппа
0:2
76' Не забитый пенальти
Riko Ueki
79' Желтая карточка
Riko Ueki
1:2
87' Гол
Honoka Hayashi
90'+12

Ход матча

32'
0:1
Илестедт Аманда
46'
Эндо Юн
Сугита Хина
 
51'
0:2
Ангельдаль Филиппа
52'
Riko Ueki
Mina Tanaka
 
73'
 
Яноги Маделен
Асллани Косоваре
73'
 
Хуртиг Лина
Рольфо Фридолина
76'
Riko Ueki
0:2
79'
Riko Ueki
 
80'
Kiko Seike
Hinata Miyazawa
 
80'
Honoka Hayashi
Fuka Nagano
 
84'
 
Беннисон Ханна
Рубенссон Элин
84'
 
Якобссон София
Риттинг-Канерид Йоханна
87'
Honoka Hayashi
1:2
90'
Maika Hamano
Hana Takahashi
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 516 Количество передач 528
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 126
Япония (жен) 49.2% (62)
X 11.1% (14)
Швеция (жен) 39.7% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ямасита
Аяка
12
Hana
Takahashi
4
Кумагаи
Саки
3
Минами
Моека
2
Симицу
Риса
14
Хасегава
Юи
10
Fuka
Nagano
6
Сугита
Хина
15
Aoba
Fujino
11
Mina
Tanaka
7
Hinata
Miyazawa
1
Мусович
Зекира
14
Бьорн
Натали
13
Илестедт
Аманда
6
Эрикссон
Магдалена
2
Андерссон
Йонна
23
Рубенссон
Элин
16
Ангельдаль
Филиппа
19
Риттинг-Канерид
Йоханна
9
Асллани
Косоваре
18
Рольфо
Фридолина
11
Блакстениус
Стина
Япония (жен)
Швеция (жен)

История личных встреч

Япония (жен)
Швеция (жен)

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ОИ
3:1
ТМС
3:0
ММ
2:1
Ж
0:0
ММ
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.33

Среднее время на гол

30
270

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
225

Бомбардиры внутри турнира

Япония (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hinata Miyazawa 5 1
Mina Tanaka 2 0.4
Riko Ueki 2 (1) 0.4
Эндо Юн 1 0.2
Aoba Fujino 1 0.2
Hikaru Naomoto 1 0.2
Симицу Риса 1 0.2
Honoka Hayashi 1 0.2
Хасегава Юи 0 0
Miyabi Moriya 0 0
Швеция (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илестедт Аманда 4 0.8
Рольфо Фридолина 2 0.4
Бломквист Ребека 2 0.4
Блакстениус Стина 1 0.2
Рубенссон Элин 1 (1) 0.2
Ангельдаль Филиппа 1 (1) 0.2
Якобссон София 0 0
Андерссон Йонна 0 0
Асллани Косоваре 0 0
Риттинг-Канерид Йоханна 0 0

Карточки

Япония (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Riko Ueki 1 0
Швеция (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асллани Косоваре 1 0
Шоуг Сильвия 1 0

Результаты матчей

Япония (жен)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Швеция (жен)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
0
Япония (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Швеция (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
7
Япония (жен)
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Швеция (жен)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
4
36%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Япония (жен)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Япония (жен) - Норвегия (жен) 3:1 Япония (жен) - Испания (жен) 4:0 Япония (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Замбия (жен) - Япония (жен) 0:5
Япония (жен) - Панама (жен) 5:0 Дания (жен) - Япония (жен) 1:0 Португалия (жен) - Япония (жен) 1:2 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Япония (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Япония (жен) - Китай (жен) 0:0 Япония (жен) - Тайвань (жен) 4:1 Япония (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Сербия (жен) - Япония (жен) 0:5 Нидерланды (жен) - Япония (жен) 0:0 Исландия (жен) - Япония (жен) 2:0 Швеция (жен) - Япония (жен) 3:1 Чили (жен) - Япония (жен) 0:1 Япония (жен) - Великобритания (жен) 0:1
Швеция (жен)
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Швеция (жен) - США (жен) 0:0 Аргентина (жен) - Швеция (жен) 0:2 Швеция (жен) - Италия (жен) 5:0 Швеция (жен) - ЮАР (жен) 2:1
Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3 Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1 Германия (жен) - Швеция (жен) 0:0 Швеция (жен) - Китай (жен) 4:1 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Финляндия (жен) - Швеция (жен) 0:5 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Бельгия (жен) 1:0 Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1 Швеция (жен) - Ирландия (жен) 1:1 Грузия (жен) - Швеция (жен) 0:15

Результаты матчей

Япония (жен)
Швеция (жен)

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Япония (жен)
Швеция (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
2
2.5
1
2
1
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
3
2
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4
1/8 финала
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
2 Нидерланды (жен)
0 ЮАР (жен)
3 Япония (жен)
1 Норвегия (жен)
5 Швеция (жен)
4 США (жен)
2 Австралия (жен)
0 Дания (жен)
4 Франция (жен)
0 Марокко (жен)
4 Англия (жен)
2 Нигерия (жен)
1 Колумбия (жен)
0 Ямайка (жен)
1/4 финала
2 Испания (жен)
1 Нидерланды (жен)
1 Япония (жен)
2 Швеция (жен)
Австралия (жен)
Франция (жен)
Англия (жен)
Колумбия (жен)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Франция (жен) Диани Кадидиату 4 (3)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 4
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 4
Германия (жен) Попп Александра 4
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нидерланды (жен) Ван Де Донк Даниэль 2
США (жен) Лавелле Роуз 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Швеция (жен) вырывает победу
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Контроль мяча: Япония (жен): 60%, Швеция (жен): 40%.
  • 102'
    Сегодняшная посещаемость составляет 43217 болельщиков
  • 102'
    Япония (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 102'
    Хуртиг Лина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 102'
    Хасегава Юи ослабляет давление, выбив мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eden Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Япония (жен) 49.2% (62)
    X 11.1% (14)
    Швеция (жен) 39.7% (50)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Япония (жен) 1:2 Швеция (жен)

    Исход игры
    Япония (жен)
    49.2% (62)
    Ничья
    11.1% (14)
    Швеция (жен)
    39.7% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.81% (70)
    Меньше
    35.19% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    73.15% (79)
    Нет
    26.85% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Швеция (жен)
    24.6% (31)
    2:1 Япония (жен)
    19% (24)
    1:0 Япония (жен)
    13.5% (17)
    1:1 Ничья
    8.7% (11)
    1:3 Швеция (жен)
    4.8% (6)
    0:1 Швеция (жен)
    4.8% (6)
    2:0 Япония (жен)
    2.4% (3)
    0:3 Швеция (жен)
    1.6% (2)
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