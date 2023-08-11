Стадион: Иден Парк. Зрители: 43217 Главный судья: Штаубли Эстер
1:2
Конец матча
0'
0:1
32' ГолИлестедт Аманда
0:2
51' ПенальтиАнгельдаль Филиппа
0:2
76' Не забитый пенальтиRiko Ueki
79' Желтая карточкаRiko Ueki
1:2
87' ГолHonoka Hayashi
90'+12
Ход матча
32'
0:1
46'
51'
52'
76'
0:2
79'
87'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
516 Количество передач 528
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Хасегава
Юи
10
Fuka
Nagano
15
Aoba
Fujino
11
Mina
Tanaka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хасегава ЮиПолузащитник
-
10 Fuka NaganoПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Aoba FujinoНападающий
-
11 Mina TanakaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хирао ЧикаВратарь
-
13 Эндо ЮнЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
17 Kiko Seike
-
-
20 Maika Hamano
-
22 Remina Chiba
-
-
Главный тренер: Futoshi Ikeda
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бьорн НаталиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шоуг СильвияПолузащитник
- Нападающий
-
21 Tove Enblom
-
-
-
Главный тренер: Герхардссон Петер
История личных встреч
Япония (жен)
Швеция (жен)
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.33
Среднее время на гол
30
270
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
225
Бомбардиры внутри турнира
Япония (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hinata Miyazawa
|5
|1
|Mina Tanaka
|2
|0.4
|Riko Ueki
|2 (1)
|0.4
|Эндо Юн
|1
|0.2
|Aoba Fujino
|1
|0.2
|Hikaru Naomoto
|1
|0.2
|Симицу Риса
|1
|0.2
|Honoka Hayashi
|1
|0.2
|Хасегава Юи
|0
|0
|Miyabi Moriya
|0
|0
Швеция (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илестедт Аманда
|4
|0.8
|Рольфо Фридолина
|2
|0.4
|Бломквист Ребека
|2
|0.4
|Блакстениус Стина
|1
|0.2
|Рубенссон Элин
|1 (1)
|0.2
|Ангельдаль Филиппа
|1 (1)
|0.2
|Якобссон София
|0
|0
|Андерссон Йонна
|0
|0
|Асллани Косоваре
|0
|0
|Риттинг-Канерид Йоханна
|0
|0
Карточки
Япония (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Riko Ueki
|1
|0
Швеция (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асллани Косоваре
|1
|0
|Шоуг Сильвия
|1
|0
Результаты матчей
Япония (жен)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Швеция (жен)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
0
Япония (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Швеция (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
7
Япония (жен)
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Швеция (жен)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
4
36%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Япония (жен)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Япония (жен) - Норвегия (жен) 3:1 Япония (жен) - Испания (жен) 4:0 Япония (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Замбия (жен) - Япония (жен) 0:5
Япония (жен) - Панама (жен) 5:0 Дания (жен) - Япония (жен) 1:0 Португалия (жен) - Япония (жен) 1:2 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Япония (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Япония (жен) - Китай (жен) 0:0 Япония (жен) - Тайвань (жен) 4:1 Япония (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Сербия (жен) - Япония (жен) 0:5 Нидерланды (жен) - Япония (жен) 0:0 Исландия (жен) - Япония (жен) 2:0 Швеция (жен) - Япония (жен) 3:1 Чили (жен) - Япония (жен) 0:1 Япония (жен) - Великобритания (жен) 0:1
Швеция (жен)
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Швеция (жен) - США (жен) 0:0 Аргентина (жен) - Швеция (жен) 0:2 Швеция (жен) - Италия (жен) 5:0 Швеция (жен) - ЮАР (жен) 2:1
Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3 Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1 Германия (жен) - Швеция (жен) 0:0 Швеция (жен) - Китай (жен) 4:1 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Финляндия (жен) - Швеция (жен) 0:5 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Бельгия (жен) 1:0 Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1 Швеция (жен) - Ирландия (жен) 1:1 Грузия (жен) - Швеция (жен) 0:15
Результаты матчей
Япония (жен)
Швеция (жен)
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Япония (жен)
Швеция (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
14
23
14
14
14
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|5 (1)
|Франция (жен)
|Диани Кадидиату
|4 (3)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|4
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|4
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нидерланды (жен)
|Ван Де Донк Даниэль
|2
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Япония (жен) 1:2 Швеция (жен)
Исход игры
Япония (жен)
49.2% (62)
Ничья
11.1% (14)
Швеция (жен)
39.7% (50)
Тотал 2.5
Больше
64.81% (70)
Меньше
35.19% (38)
Обе команды забьют
Да
73.15% (79)
Нет
26.85% (29)
Популярный счёт
1:2 Швеция (жен)
24.6% (31)
2:1 Япония (жен)
19% (24)
1:0 Япония (жен)
13.5% (17)
1:1 Ничья
8.7% (11)
1:3 Швеция (жен)
4.8% (6)
0:1 Швеция (жен)
4.8% (6)
2:0 Япония (жен)
2.4% (3)
0:3 Швеция (жен)
1.6% (2)
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