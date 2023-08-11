Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Risa Shimizu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

96' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

96' Беннисон Ханна навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

95' Maika Hamano не смог попасть в створ ударом издали

94' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

94' Япония (жен) нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

93' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Пространство открывается для Kiko Seike , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

92' Riko Ueki создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Хорошая попытка от Riko Ueki , был неплохой удар, но вратарь спас

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

90' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Матч возобновлен

89' Мусович Зекира на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Забив гол, Япония (жен) сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

87' Эрикссон Магдалена плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

87' Г О О О О Л - Honoka Hayashi первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

87' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Jun Endo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Рубенссон Элин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Япония (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Хуртиг Лина выиграл воздушное противоборство у Risa Shimizu.

82' Madelen Janogy из команды Швеция (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Madelen Janogy выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Япония (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Jun Endo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Илестедт Аманда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Япония (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Riko Ueki не может быть тем, кто коснется мяча после его отскока от рамки ворот. Непрямой штрафной удар!

76' Она ударяет по перекладине - Riko Ueki бьет пенальти, но мяч отскакивает от перекладины!

74' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Riko Ueki создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Jun Endo из команды Япония (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' Тактическая замена. Асллани Косоваре уходит с поля и его заменяет Madelen Janogy

71' Хорошая попытка от Aoba Fujino , был неплохой удар, но вратарь спас

71' Fuka Nagano создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Пространство открывается для Хасегава Юи , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

68' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Хорошо играет на выходе Ayaka Yamashita - мяч в ее руках

67' Moeka Minami ослабляет давление, выбив мяч.

67' Риттинг-Канерид Йоханна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Jun Endo из команды Япония (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Хасегава Юи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Япония (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Jun Endo успешно блокирует удар.

56' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Hinata Miyazawa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Riko Ueki выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Япония (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Г О О О О О Л - Ангельдаль Филиппа из команды Швеция (жен) забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Ayaka Yamashita прыгнул не в ту сторону.

50' После проверки VAR судья изменил решение - Швеция (жен) пробьет пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Швеция (жен)

48' Ayaka Yamashita из команды Япония (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Андерссон Йонна навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Хорошая попытка от Риттинг-Канерид Йоханна , был неплохой удар, но вратарь спас

48' Рубенссон Элин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Хорошо играет на выходе Ayaka Yamashita - мяч в ее руках

46' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Тактическая замена. Hina Sugita уходит с поля и его заменяет Jun Endo