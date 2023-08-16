Тур: 3. Стадион: А. Ле Кок Арена.
0:2
Второй тайм: 90'
Ход матча
3'
0:1
18'
58'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
25
Калласте
Кен
20
Зенёв
Сергей
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Калласте КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зенёв СергейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Лапа КристенВратарь
-
24 Пюрг ХенрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Виана Бруно
-
-
-
-
Главный тренер: Хенн Юрген
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Вианна ФабиоПолузащитник
-
77 Сали ЭнесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Мушат Штефан
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Флора Таллин
Фарул Констанца
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Флора Таллин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|3
|0.75
|Будеску Константин
|2
|0.5
|Ривалдиньо
|1
|0.25
|Балута Тудор
|1
|0.25
|Мазилу Адриан
|1
|0.25
|Ларие Йонуц
|1
|0.25
|Неделку Драгош
|1
|0.25
|Кейруш Диогу
|1
|0.25
Карточки
Флора Таллин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оямаа Хенрик
|1
|0
|Лукка Марко
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|2
|0
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Алибек Денис
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Кики Давид
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Флора Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фарул Констанца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Флора Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фарул Констанца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
6
Флора Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фарул Констанца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
6
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Флора Таллин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Флора Таллин - Курессааре 4:0 Флора Таллин - Пярну Вапрус 1:1 Флора Таллин - Нарва Транс 1:4
Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Флора Таллин 1:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:0 Левадия Таллин - Флора Таллин 0:0 Пярну Вапрус - Флора Таллин 1:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин - Нарва Транс 1:2 Флора Таллин - Калев 3:0 Нарва Транс - Флора Таллин 0:1 Харью Лаагри - Флора Таллин 0:1 Курессааре - Флора Таллин 0:3 Флора Таллин - Нымме Калью 3:1 Таммека Тарту - Флора Таллин 0:3 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Левадия Таллин 0:2
Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3
Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1
Результаты матчей
Флора Таллин
Фарул Констанца
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Флора Таллин
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Флора Таллин 0:2 Фарул Констанца
Исход игры
Флора Таллин
24.2% (29)
Ничья
24.2% (29)
Фарул Констанца
51.7% (62)
Тотал 2.5
Больше
43.64% (48)
Меньше
56.36% (62)
Обе команды забьют
Да
62.73% (69)
Нет
37.27% (41)
Популярный счёт
1:2 Фарул Констанца
25% (30)
1:1 Ничья
20% (24)
0:1 Фарул Констанца
14.2% (17)
1:0 Флора Таллин
10.8% (13)
2:1 Флора Таллин
8.3% (10)
0:2 Фарул Констанца
3.3% (4)
1:3 Фарул Констанца
2.5% (3)
2:0 Флора Таллин
2.5% (3)
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