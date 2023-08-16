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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Флора Таллин
0:2
Конец матча
Фарул Констанца
0'
0:1
4' Гол
Ривалдиньо
0:2
18' Гол
Будеску Константин
59' Желтая карточка
Ларие Йонуц
90'+4

Ход матча

4'
0:1
Ривалдиньо
(Балута Тудор)
18'
0:2
Будеску Константин
46'
 
Вынэ Йонуц
Мазилу Адриан
46'
 
Грамени Константин
Балута Тудор
46'
 
Боли Кевин
Попеску Михай
50'
 
Вианна Фабио
Кики Давид
55'
Лиландер Михаэл
Калласте Кен
 
55'
Миххаилов Никита
Кураксин Данил
 
55'
Колобов Михаил
Сеппик Марккус
 
59'
 
Ларие Йонуц
70'
 
Кейруш Диогу
Неделку Драгош
73'
Паджо Тристан
Зенёв Сергей
 
87'
Виана Бруно
Оямаа Хенрик
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 120
Флора Таллин 24.2% (29)
X 24.2% (29)
Фарул Констанца 51.7% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Грунвальд
Эверт
26
Хуссар
Кристо
2
Кууск
Мяртен
43
Сеппик
Марккус
25
Калласте
Кен
14
Васильев
Константин
10
Миллер
Мартин
74
Кураксин
Данил
9
Аллику
Рауно
8
Оямаа
Хенрик
20
Зенёв
Сергей
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
6
Балута
Тудор
16
Неделку
Драгош
18
Артян
Андрей
26
Мазилу
Адриан
9
Ривалдиньо
10
Будеску
Константин
Флора Таллин
4-2-3-1
Фарул Констанца
4-3-3

История личных встреч

Флора Таллин
Фарул Констанца

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Флора Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 3 0.75
Будеску Константин 2 0.5
Ривалдиньо 1 0.25
Балута Тудор 1 0.25
Мазилу Адриан 1 0.25
Ларие Йонуц 1 0.25
Неделку Драгош 1 0.25
Кейруш Диогу 1 0.25

Карточки

Флора Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оямаа Хенрик 1 0
Лукка Марко 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 2 0
Ларие Йонуц 1 0
Алибек Денис 1 0
Ривалдиньо 1 0
Кики Давид 1 0
Неделку Драгош 1 0
Мазилу Адриан 1 0

Результаты матчей

Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фарул Констанца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Флора Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фарул Констанца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
6
Флора Таллин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фарул Констанца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Флора Таллин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Флора Таллин - Курессааре 4:0 Флора Таллин - Пярну Вапрус 1:1 Флора Таллин - Нарва Транс 1:4
Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Флора Таллин 1:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:0 Левадия Таллин - Флора Таллин 0:0 Пярну Вапрус - Флора Таллин 1:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин - Нарва Транс 1:2 Флора Таллин - Калев 3:0 Нарва Транс - Флора Таллин 0:1 Харью Лаагри - Флора Таллин 0:1 Курессааре - Флора Таллин 0:3 Флора Таллин - Нымме Калью 3:1 Таммека Тарту - Флора Таллин 0:3 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Левадия Таллин 0:2
Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3
Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1

Результаты матчей

Флора Таллин
Фарул Констанца

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Флора Таллин
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Г О О О О Л - Будеску Константин бьет в цель!
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    • До матча
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    Прогнозы 120
    Флора Таллин 24.2% (29)
    X 24.2% (29)
    Фарул Констанца 51.7% (62)
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    Где смотреть матч Флора Таллин 0:2 Фарул Констанца онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Флора Таллин 0:2 Фарул Констанца

    Исход игры
    Флора Таллин
    24.2% (29)
    Ничья
    24.2% (29)
    Фарул Констанца
    51.7% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.64% (48)
    Меньше
    56.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    62.73% (69)
    Нет
    37.27% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Фарул Констанца
    25% (30)
    1:1 Ничья
    20% (24)
    0:1 Фарул Констанца
    14.2% (17)
    1:0 Флора Таллин
    10.8% (13)
    2:1 Флора Таллин
    8.3% (10)
    0:2 Фарул Констанца
    3.3% (4)
    1:3 Фарул Констанца
    2.5% (3)
    2:0 Флора Таллин
    2.5% (3)
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