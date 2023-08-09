Аль-Бахрани подарил мяч футболистам противоборствующей команды. Вратарь "Аль-Шорты", вынося сферу от своих ворот, отправил её далеко вправо за боковую линию.

На предыдущей стадии Клубного кубка арабских чемпионов, то есть в четвертьфинале, Криштиану Роналду стал автором первого гола. Ждём сегодня тоже результативных действий от знаменитого португальца?

Не удалась сейчас контратака "Аль-Насру". Марсело Брозович был готов её развивать, однако ошибся в передаче в центральном круге, покатив мяч на соперника.

Угловой на левом фланге у "Аль-Шорты". Ахмед Фархан у мяча. Выполняет подачу. Далее есть два эпизода верховой борьбы и нарушение правил в атаке против Садио Мане.

Итак, первые полчаса матча канут в Лету, а счёт пока не открыт.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! КРИШТИАНУ РОНАЛДУ! Только стоило написать, что счёт до сих пор не открыт, как Роналду распечатал чужие ворота! Брозович оформил голевую передачу, выкатив мяч вперёд по левому полуфлангу, и Криштиану переправил мяч в сетку. Но подождите: арбитр поднимает руку вверх. Это офсайд!

А ведь успел уже "Аль-Наср" отпраздновать забитый гол. Но иногда лучше подождать, как показывает практика.

25' Инициативой и территорией, конечно, владеет "Аль-Наср". Только что Талиска принимал заброс на правом фланге и заработал аут. Чуть позже Андерсон низом запустил мяч в чужую штрафную ни на кого из своих партнёров.

24' Абдулла Маду и Асо Ростам встретились в единоборстве на одном из флангов в центральной части поля. От кого-то из них мяч отскочил за боковую линию. Арбитр назначил аут в пользу "Аль-Шорты".

23' Очередной угловой исполняла команда из Саудовской Аравии с левого фланга. Снова получилось без момента, а потом на подборе были игроки "Аль-Насра". В итоге они потеряли мяч - Алекс Теллес не успел ускориться на левом фланге под проникающую передачу.

22' Мане подхватил мяч за пределами штрафной площади после корнера "Аль-Насра" и сделал с левой стороны диагональную передачу на Фофана. Тот коротко снабдил мячом Талиску, и тот метров с 18 пробил в ближний нижний угол, где мяч потащил голкипер.

21' Амер Каррар хорошо сейчас поставил блокировку под прострел Криштиану Роналду с левого полуфланга. Угловой скоро исполнит "Аль-Наср".

20' Игра проходит при температуре 26 градусов Цельсия. Не самые лучшие условия, конечно, но могло быть ещё жарче. А пока дальний удар наносит Худхаир: мяч ударяется об газон и следует немного левее створа.

19' Показывают на повторе, что Роналду хватали за футболку в штрафной площади "Аль-Шорты". Если бы арбитр был суперпринципиальным, то мог бы назначить пенальти. Но сейчас не такой случай.