Стадион: имени принца Султана бин Абдель Азиза (Абха). Главный судья: Al Naqbi A.
0:0
Первый тайм
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жасем ФайсалЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фархан АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Расул КаримВратарь
- Вратарь
-
31 Зеро АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Юссеф ФахдПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Шакир БассамНападающий
-
Главный тренер: Алван Ахмед Салах
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Ладжами АлиЗащитник
- Защитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Бушаль НавафЗащитник
- Защитник
-
13 Конан ГисленЗащитник
- Полузащитник
-
21 Мухтар АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каштру Луиш
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Шорта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Rostom A.
|2
|0.4
|_Farhan A.
|1
|0.2
|_Khudhair A. S.
|1
|0.2
|_Moumouni B.
|1
|0.2
|_Al Tekreeti M. Y. H.
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|3
|0.6
|Талиска Андерсон
|1
|0.2
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.2
|Фофана Секо
|1
|0.2
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0.2
|Аль-Алива Абдулазиз
|1
|0.2
|Теллес Алекс
|0
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|0
|0
|Гариб Абдуррахман
|0
|0
Карточки
Аль-Шорта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|_Moumouni B.
|2
|0
|_Souza L.
|1
|0
|_Khudhair A. S.
|1
|0
|_Al Mawas M.
|1
|0
|_Gahwashi N.
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теллес Алекс
|2
|0
|Талиска Андерсон
|1
|0
|Маду Абдулла
|1
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Шорта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Аль-Шорта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
0
Аль-Шорта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
1
Голы по времени матча
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
3
38%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Шорта
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Аль-Садд - Аль-Шорта 2:4 Аль-Шорта - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Шорта - Эсперанс Тунис 0:0 Сфаксьен - Аль-Шорта 0:1
Аль-Шорта - Аль-Гедуд 2:1 Нафт Майсан - Аль-Шорта 0:3 Аль-Шорта - Аль-Караба 2:0 Карбалаа - Аль-Шорта 1:0 Аль-Шорта - Аль-Касим 1:0 Аль-Наджаф - Аль-Шорта 0:5 Аль-Шорта - Ньюроз 1:0 Захо - Аль-Шорта 0:1 Аль-Синаа - Аль-Шорта 0:1 Аль-Шорта - Аль-Карх 0:1 Нафт Аль-Джунуб - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Аль-Кува Аль-Джавия 0:0 Аль-Талаба - Аль-Шорта 0:3 Аль-Шорта - Эрбил 2:1 Нафт Аль-Васат - Аль-Шорта 1:0 Аль-Шорта - Аль-Нафт 1:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0
Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Абу-Даби 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5
Результаты матчей
Аль-Шорта
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аль-Шорта
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
13
22
13
13
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|3
|Аль-Шорта
|_Rostom A.
|2 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|_Milinkovic-Savic S.
|2
|Замалек
|_Sayed A.
|2
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|2
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 2
|Сфаксьен
|Али Хуссейн III
|1 1
|Белуиздад
|Бурас Акрам
|1 1
|Аль-Вахда Абу-Даби
|_Alkarbi A.
|1 1
|Сфаксьен
|Конте Балла Мусса
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Шорта 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Шорта
3.9% (5)
Ничья
7% (9)
Аль-Наср Эр-Рияд
89.1% (114)
Тотал 2.5
Больше
70.3% (71)
Меньше
29.7% (30)
Обе команды забьют
Да
76.24% (77)
Нет
23.76% (24)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
41.4% (53)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
10.2% (13)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
9.4% (12)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
7.8% (10)
1:1 Ничья
5.5% (7)
2:1 Аль-Шорта
1.6% (2)
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