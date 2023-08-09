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Клубный Кубок Арабских Чемпионов

Стадион: . Главный судья: Al Naqbi A.
Аль-Шорта
0:0
Первый тайм
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 128
Аль-Шорта 3.9% (5)
X 7% (9)
Аль-Наср Эр-Рияд 89.1% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Шорта
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
9.50
5.60
1.27
Все Коэффициенты
Аль-Шорта
Аль-Наср Эр-Рияд

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Шорта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Rostom A. 2 0.4
_Farhan A. 1 0.2
_Khudhair A. S. 1 0.2
_Moumouni B. 1 0.2
_Al Tekreeti M. Y. H. 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 3 0.6
Талиска Андерсон 1 0.2
Аль-Ганам Султан 1 0.2
Фофана Секо 1 0.2
Аль-Амри Абдулела 1 0.2
Аль-Алива Абдулазиз 1 0.2
Теллес Алекс 0 0
Аль-Хайбари Абдулла 0 0
Гариб Абдуррахман 0 0

Карточки

Аль-Шорта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
_Moumouni B. 2 0
_Souza L. 1 0
_Khudhair A. S. 1 0
_Al Mawas M. 1 0
_Gahwashi N. 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теллес Алекс 2 0
Талиска Андерсон 1 0
Маду Абдулла 1 0
Аль-Хайбари Абдулла 1 0
Аль-Амри Абдулела 1 0
Аль-Хассан Али 1 0

Результаты матчей

Аль-Шорта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Аль-Шорта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
0
Аль-Шорта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
1

Голы по времени матча

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
3
38%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Шорта
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Аль-Садд - Аль-Шорта 2:4 Аль-Шорта - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Шорта - Эсперанс Тунис 0:0 Сфаксьен - Аль-Шорта 0:1
Аль-Шорта - Аль-Гедуд 2:1 Нафт Майсан - Аль-Шорта 0:3 Аль-Шорта - Аль-Караба 2:0 Карбалаа - Аль-Шорта 1:0 Аль-Шорта - Аль-Касим 1:0 Аль-Наджаф - Аль-Шорта 0:5 Аль-Шорта - Ньюроз 1:0 Захо - Аль-Шорта 0:1 Аль-Синаа - Аль-Шорта 0:1 Аль-Шорта - Аль-Карх 0:1 Нафт Аль-Джунуб - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Аль-Кува Аль-Джавия 0:0 Аль-Талаба - Аль-Шорта 0:3 Аль-Шорта - Эрбил 2:1 Нафт Аль-Васат - Аль-Шорта 1:0 Аль-Шорта - Аль-Нафт 1:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0
Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Абу-Даби 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5

Результаты матчей

Аль-Шорта
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Шорта
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
2
1
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
1/4 финала
2 Аль-Садд
4 Аль-Шорта
1 Раджа Касабланка
3 Аль-Наср Эр-Рияд
1 Аль-Иттихад Джидда
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
5 Аль-Шабаб Эр-Рияд
4 Аль-Вахда Абу-Даби
1/2 финала
Аль-Шорта
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 3
Аль-Шорта _Rostom A. 2 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд _Milinkovic-Savic S. 2
Замалек _Sayed A. 2
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 2
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 2
Сфаксьен Али Хуссейн III 1 1
Белуиздад Бурас Акрам 1 1
Аль-Вахда Абу-Даби _Alkarbi A. 1 1
Сфаксьен Конте Балла Мусса 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    А ведь успел уже "Аль-Наср" отпраздновать забитый гол. Но иногда лучше подождать, как показывает практика.
  • Офсайд
    31'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! КРИШТИАНУ РОНАЛДУ!
    Только стоило написать, что счёт до сих пор не открыт, как Роналду распечатал чужие ворота! Брозович оформил голевую передачу, выкатив мяч вперёд по левому полуфлангу, и Криштиану переправил мяч в сетку. Но подождите: арбитр поднимает руку вверх. Это офсайд!
  • 30'
    Итак, первые полчаса матча канут в Лету, а счёт пока не открыт. 
  • Угловой
    29'
    Угловой на левом фланге у "Аль-Шорты". Ахмед Фархан у мяча. Выполняет подачу. Далее есть два эпизода верховой борьбы и нарушение правил в атаке против Садио Мане.
  • 28'
    Не удалась сейчас контратака "Аль-Насру". Марсело Брозович был готов её развивать, однако ошибся в передаче в центральном круге, покатив мяч на соперника.
  • 27'
    На предыдущей стадии Клубного кубка арабских чемпионов, то есть в четвертьфинале, Криштиану Роналду стал автором первого гола. Ждём сегодня тоже результативных действий от знаменитого португальца?
  • 26'
    Аль-Бахрани подарил мяч футболистам противоборствующей команды. Вратарь "Аль-Шорты", вынося сферу от своих ворот, отправил её далеко вправо за боковую линию.
  • 25'
    Инициативой и территорией, конечно, владеет "Аль-Наср". Только что Талиска принимал заброс на правом фланге и заработал аут. Чуть позже Андерсон низом запустил мяч в чужую штрафную ни на кого из своих партнёров.
  • 24'
    Абдулла Маду и Асо Ростам встретились в единоборстве на одном из флангов в центральной части поля. От кого-то из них мяч отскочил за боковую линию. Арбитр назначил аут в пользу "Аль-Шорты".
  • Угловой
    23'
    Очередной угловой исполняла команда из Саудовской Аравии с левого фланга. Снова получилось без момента, а потом на подборе были игроки "Аль-Насра". В итоге они потеряли мяч - Алекс Теллес не успел ускориться на левом фланге под проникающую передачу.
  • Опасный момент
    22'
    Мане подхватил мяч за пределами штрафной площади после корнера "Аль-Насра" и сделал с левой стороны диагональную передачу на Фофана. Тот коротко снабдил мячом Талиску, и тот метров с 18 пробил в ближний нижний угол, где мяч потащил голкипер.
  • Угловой
    21'
    Амер Каррар хорошо сейчас поставил блокировку под прострел Криштиану Роналду с левого полуфланга. Угловой скоро исполнит "Аль-Наср".
  • Опасный момент
    20'
    Игра проходит при температуре 26 градусов Цельсия. Не самые лучшие условия, конечно, но могло быть ещё жарче. А пока дальний удар наносит Худхаир: мяч ударяется об газон и следует немного левее створа.
  • Судья
    19'
    Показывают на повторе, что Роналду хватали за футболку в штрафной площади "Аль-Шорты". Если бы арбитр был суперпринципиальным, то мог бы назначить пенальти. Но сейчас не такой случай.
  • 18'
    Разыграли корнер на левом краю футболисты "Аль-Насра", затем была доставка в штрафную площадь с игры, однако ничего интересного создать перед чужими воротами не удалось.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      17'
      Садио Мане подхватил мяч по левому флангу, вошёл с ним в пределы штрафной площади, попытался выполнить прострел и заработал угловой удар. Уже кое-что.
    • 16'
      Садио Мане выглядит расстроенным, и ему есть от чего загрустить. Бывший игрок "Ливерпуля" только что безобразно обработал забросную передачу на левом фланге и упустил мяч за боковую линию.
    • 15'
      Алекс Теллес теперь на левом краю поля сохранил мяч, а потом дошла сфера вперёд до Криштиану, только вот прострел от Роналду в штрафную площадь оказался абсолютно безадресным.
    • 14'
      Правым флангом попробовал провести атаку "Аль-Наср", однако не удалось впереди возле углового фланга зацепиться за мяч Талиске, первым на игровом снаряде был защитник "Аль-Шорты".
    • 13'
      Опасно сейчас действовали защитники и голкипер "Аль-Шорта". перекатывали они друг другу мяч вблизи своей штрафной площади, чуть было не перехватили мяч "гости". 
    • 12'
      Футболисты "Аль-Наср Эр-Рияд" начали плести очередную атаку. Всем составом прижались к своим воротам игроки "Аль-Шорта", тяжело взломать такую плотную оборону. 
    • 11'
      Не добрался до мяча Ростам после длинного заброса из глубины поля. Что-то совсем приуныли футболисты "Аль-Шорта"
    • Опасный момент
      10'
      Ощутимым игровым преимуществом сейчас владеют футболисты "Аль-Наср Эр-Рияд". Мане пробил по воротам после передачи Криштиану, метра на три пошёл снаряд выше цели. 
    • Опасный момент
      9'
      Роналду мог только что открыть счёт в матче. Криштиану принял мяч на левом углу штрафной, сблизился с воротами и хлёстко низом пробил в дальний угол ворот, в метре от штанги просвистел мяч! Голкипер уже не дотягивался. 
    • 8'
      Затяжную атаку провели футболисты "Аль-Шорты". Очень долго комбинировала команда в зеленой форме. Сперва попытались они пройти по левому флангу, потом была потеря уже на правом фланге, перехват, последовала прострельная передача, но в штрафной "Аль-Наср Эр-Рияд" был только голкипер. 
    • 7'
      Вновь Талиска на острие атаки. На этот раз футболист сделал забег уже по правому флангу, добрался почти до лицевой линии, но кончилось поле. Удар от ворот. 
    • Опасный момент
      6'
      Талиска принял мяч в гордом одиночестве и с девяти метров чуть левее центра, пробил. Удар получился низом и точно в голкипера! Вот это момент у нас был!
    • Фол, нарушение
      5'
      Довольно опасный штрафной заработали футболисты "Аль-Наср Эр-Рияд". До ворот прилично, скорее всего будет навесная подача. 
    • 4'
      Что-то странное сейчас выполнил Худхаир, футболист сделал сильную прострельную передачу по правому флангу, но там вообще не было партнёров. Удар от ворот будет. 
    • 3'
      Очередной выпад по левому флангу атаки в исполнении "гостей". После серии рикошетов мяч выкатился за боковую линию. 
    • 2'
      Футболисты "Аль-Наср Эр-Рияд" попытались организовать первую атаку. Размашисто действуют футболисты. Сперва выпад строился на левом фланге, перевод через центр, попытка уйти на правый фланг, но защитники выбили. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток! Матч начался с центра поля ввели мяч в игру футболисты "Аль-Наср Эр-Рияд". 
    • До матча
    • На этот матч Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе "Аль-Наср Эр-Рияд". Ждём интересной игры и множества опаснейших моментов. 
    • Доброго времени суток, уважаемые болельщики! Приветствуем Вас на матче «Аль-Шорта» - «Аль-Наср Эр-Рияд». Комментировать встречу для Вас будет Николай Усатов.

       
    Прогнозы 128
    Аль-Шорта 3.9% (5)
    X 7% (9)
    Аль-Наср Эр-Рияд 89.1% (114)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Шорта
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    9.50
    5.60
    1.27
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аль-Шорта 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Шорта 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Шорта
    3.9% (5)
    Ничья
    7% (9)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    89.1% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.3% (71)
    Меньше
    29.7% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    76.24% (77)
    Нет
    23.76% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    41.4% (53)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    10.2% (13)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    9.4% (12)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.8% (10)
    1:1 Ничья
    5.5% (7)
    2:1 Аль-Шорта
    1.6% (2)
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