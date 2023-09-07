Тур: 1.
Ход матча
3'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
14
Любичич
Деян
25
Шнегг
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Любичич ДеянЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Основной состав
-
23 Райлян ДоринВратарь
-
14 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Штиня ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Дану ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сергей Клещенко
История личных встреч
Австрия
Молдова
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
90
Результаты последних матчей
Австрия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1
Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2
Молдова
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1
Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Австрия 0:1 Молдова
Исход игры
Австрия
98.3% (119)
Ничья
0% (0)
Молдова
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
50% (59)
Меньше
50% (59)
Обе команды забьют
Да
30.51% (36)
Нет
69.49% (82)
Популярный счёт
2:0 Австрия
43% (52)
2:1 Австрия
17.4% (21)
3:0 Австрия
16.5% (20)
3:1 Австрия
11.6% (14)
1:0 Австрия
5% (6)
4:0 Австрия
1.7% (2)
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