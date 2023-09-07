  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Тур: 1.
Австрия
FIFA #29
0:1
Второй тайм: 46'
Молдова
FIFA #164

Ход матча

3'
0:1
Домашкан Виталий
35'
Пош Штефан
Любичич Деян
 
Прогнозы 121
Австрия 98.3% (119)
X 0% (0)
Молдова 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Молдова
2.16
9.20
8.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
13
Бахманн
Даниэль
14
Любичич
Деян
3
Дансо
Кевин
15
Линхарт
Филипп
25
Шнегг
Давид
20
Лаймер
Конрад
6
Зайвальд
Николас
10
Гриллич
Флориан
17
Кайнц
Флориан
18
Онисиво
Карим
11
Грегорич
Михаэль
23
Райлян
Дорин
14
Крачун
Артур
4
Бабогло
Владислав
5
Посмак
Вячеслав
21
Ревенко
Иоан-Кэлин
6
Марандич
Денис
13
Кожокару
Максим
8
Моцпан
Никита
22
Раца
Вадим
10
Домашкан
Виталий
9
Николаеску
Йон
Австрия
Молдова

История личных встреч

Австрия
Молдова

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
4:1
ОМЧ2Е
0:2
ОМЧ2Е
0:1
ОМЧ2Е
2:0
Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
1:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1
Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2
Молдова
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1
Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4
  • Второй тайм
  • Угловой
    47'
    Грегорич заработал угловой на левом фланге атаки, однако подача Зайвальда к опасному моменту не привела.
  • Замена
    46'
    Марко Арнаутович, Давид Алаба, Ксавер Шлагер и Кристоф Баумгартнер появились на поле вместо Карима Онисиво, Конрада Лаймера, Кевина Дансо и Филиппа Линхарта.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Лаймер врывается в штрафную с правого края и выдает зрячий пас во второй темп на Грегорича, который с 14 метров стреляет выше перекладины.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Роберт Джонс к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Еще одна австрийская атака завершается дальним залпом в исполнении Гриллича - мяч летит намного выше створа.
  • 43'
    Пош врывается в штрафную с правого края и простреливает, мяч от защитника отскакивает к Зайвальду, первый его удар блокирует Моцпан, а на добивании Николас пробивает над перекладиной.
  • 42'
    Дансо исполняет заброс в переднюю линию в направлении Онисиво, однако форварду сборной Австрии до мяча добраться не удается.
  • 40'
    Пока не лучшим образом выглядит сборная Австрии, а ведь через несколько дней у команды Ральфа Рангника крайне непростой выездной матч против сборной Швеции в отборе.
  • 39'
    Кайнц со штрафного с левого фланга исполняет подачу на ближнюю штангу, где гости успешно играют на втором этаже.
  • Желтая карточка
    38'
    Ревенко получает предупреждение за фол на фланге против Шнегга.
  • 37'
    Пока 3 удара нанесли хозяева поля, ни разу не попав в створ, у гостей 4 попытки и 3 попадания в створ ворот.
  • Замена
    35'
    Первую замену произвел Ральф Рангник, вместо Деяна Любичича на поле появился Штефан Пош.
  • Угловой
    34'
    И снова угловой гости доводят до удара, Домашкан после навеса от Рацы добирается до мяча на ближней штанге, но в створ не попадает.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      После навеса с правого фланга Бахманн на выходе мяч не зафиксировал, круглый ушел на левый край, в итоге гости получили право на угловой.
    • 32'
      Молдаване в завершении атак выглядят куда нацеленнее, Николаеску после навеса с правого фланга пробил головой в створ, но Бахманн мяч поймал.
    • 31'
      71 процент игрового времени мячом владеют хозяева поля, однако никаких дивидендов этот статистический показатель им не приносит.
    • Угловой
      30'
      Кайнц подает угловой с левого фланга, направляя мяч на дальнюю штангу, где Райлян от души приложился по круглому кулаком.
    • 28'
      Кайнц прибежал в чужую штрафную с левого фланга и стал адресатом заброса из глубины, однако Райлян спокойно сопроводил мяч за лицевую.
    • 27'
      Слегка потягивает время Райлян при вводе мяча в игру, что публике в Линце категорически не нравится.
    • 26'
      И вновь хозяева направляют мяч в чужие владения с правого фланга, в этом моменте на выходе снаряд забирает Райлян.
    • 25'
      Снова через правый фланг ведут атакующие действия австрийцы, но подача в штрафную опять не доходит до адресата.
    • 24'
      Фола против Лаймера арбитр не фиксирует, мяч на правом фланге подхватывает Любичич, однако прострел в центр прерывается защитниками гостей.
    • 22'
      Еще одна атака австрийской команды завершается не самым адресным забросом в штрафную, мяч становится легкой добычей Райляна.
    • 21'
      Гриллич попробовал пробить с дальней дистанции, однако мяч попал в Моцпана и по дуге пришел в руки Райляну.
    • 20'
      Включение Любичича по правому флангу завершается крайне неудачной подачей, мяч улетает за ворота Райляна.
    • 19'
      Пока совсем не ощущается большой разницы в классе, какую мы могли бы предположить, исходя из рейтинга ФИФА, здорово действуют молдаване.
    • Фол, нарушение
      17'
      Теперь фол в атаке допускают гости, снова Николаеску был неправ в единоборстве с Дансо.
    • Фол, нарушение
      16'
      Грегорич двигал мяч к штрафной по правому флангу, однако отмахнулся от Моцпана, попав тому по лицу.
    • Угловой
      14'
      Раца исполнил угловой с правого фланга, Крачун сумел пробить головой в створ, однако Бахманн поймал мяч намертво.
    • 13'
      Показывают нам Алабу на скамейке запасных, сегодня состав сборной Австрии не самый оптимальный, на лавке также такие фигуры, как Забитцер и Арнаутович.
    • Угловой
      12'
      Кайнц с углового навесил на дальний край штрафной, где Дансо остался один, однако толкового удара головой у защитника хозяев не вышло.
    • 11'
      Кайнц с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, где притаился партнер, однако Марандич отправил мяч за лицевую.
    • 10'
      Первое проникновение в штрафную гостей удается австрийцам, Онисиво пытался покатить мимо сократившего угол обстрела Райляна, но в ворота не попал.
    • Фол, нарушение
      9'
      Николаеску пошел в прессинг на чужой половине поля, однако уронил Дансо на газон, прозвучал свисток Роберта Джонса.
    • 8'
      Ожидаемо садится в оборону сборная Молдовы, используя при этом каждую паузу вроде аутов в свою пользу.
    • 7'
      Хозяева поля заработали штрафной на правом фланге атаки, однако навес в исполнении Кайнца не привел к опасному моменту.
    • 6'
      Отметим, что молдаване идут на третьем месте в отборочной группе Е, обыграв в прошлом матче Польшу 3:2, при этом команда Сергея Клещенко по ходу встречи уступала 0:2.
    • 5'
      Крайне интересное начало у нас, явно сборная Австрии в дебюте оказалась не готова к прессингу соперника, за что и поплатилась.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ВИТАЛИЙ ДОМАШКАН!
      Бахманн после паса назад ошибся за пределами своей штрафной, подарив мяч Домашкану, который успешно таким подарком воспользовался!
    • 2'
      Отметим, что сборная Австрии в отборочном турнире Евро-2024 лидирует в группе F, правда, бельгийцы могут настичь лидера в случае субботней победы над Азербайджаном.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в товарищеском матче сыграют сборные Австрии и Молдовы. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 85% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.17. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.17 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 121
    Австрия 98.3% (119)
    X 0% (0)
    Молдова 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Австрия
    Ничья
    Молдова
    2.16
    9.20
    8.30
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Где смотреть матч Австрия 0:1 Молдова онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Австрия 0:1 Молдова

    Исход игры
    Австрия
    98.3% (119)
    Ничья
    0% (0)
    Молдова
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (59)
    Меньше
    50% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    30.51% (36)
    Нет
    69.49% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Австрия
    43% (52)
    2:1 Австрия
    17.4% (21)
    3:0 Австрия
    16.5% (20)
    3:1 Австрия
    11.6% (14)
    1:0 Австрия
    5% (6)
    4:0 Австрия
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     