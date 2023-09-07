Марко Арнаутович, Давид Алаба, Ксавер Шлагер и Кристоф Баумгартнер появились на поле вместо Карима Онисиво, Конрада Лаймера, Кевина Дансо и Филиппа Линхарта.

Грегорич заработал угловой на левом фланге атаки, однако подача Зайвальда к опасному моменту не привела.

Еще одна австрийская атака завершается дальним залпом в исполнении Гриллича - мяч летит намного выше створа.

Одну минуту добавляет Роберт Джонс к основному времени первого тайма.

Лаймер врывается в штрафную с правого края и выдает зрячий пас во второй темп на Грегорича, который с 14 метров стреляет выше перекладины.

И снова угловой гости доводят до удара, Домашкан после навеса от Рацы добирается до мяча на ближней штанге, но в створ не попадает.

Пока 3 удара нанесли хозяева поля, ни разу не попав в створ, у гостей 4 попытки и 3 попадания в створ ворот.

Ревенко получает предупреждение за фол на фланге против Шнегга.

Кайнц со штрафного с левого фланга исполняет подачу на ближнюю штангу, где гости успешно играют на втором этаже.

Пока не лучшим образом выглядит сборная Австрии, а ведь через несколько дней у команды Ральфа Рангника крайне непростой выездной матч против сборной Швеции в отборе.

Дансо исполняет заброс в переднюю линию в направлении Онисиво, однако форварду сборной Австрии до мяча добраться не удается.

Пош врывается в штрафную с правого края и простреливает, мяч от защитника отскакивает к Зайвальду, первый его удар блокирует Моцпан, а на добивании Николас пробивает над перекладиной.

33' После навеса с правого фланга Бахманн на выходе мяч не зафиксировал, круглый ушел на левый край, в итоге гости получили право на угловой.

32' Молдаване в завершении атак выглядят куда нацеленнее, Николаеску после навеса с правого фланга пробил головой в створ, но Бахманн мяч поймал.

31' 71 процент игрового времени мячом владеют хозяева поля, однако никаких дивидендов этот статистический показатель им не приносит.

30' Кайнц подает угловой с левого фланга, направляя мяч на дальнюю штангу, где Райлян от души приложился по круглому кулаком.

28' Кайнц прибежал в чужую штрафную с левого фланга и стал адресатом заброса из глубины, однако Райлян спокойно сопроводил мяч за лицевую.

27' Слегка потягивает время Райлян при вводе мяча в игру, что публике в Линце категорически не нравится.

26' И вновь хозяева направляют мяч в чужие владения с правого фланга, в этом моменте на выходе снаряд забирает Райлян.

25' Снова через правый фланг ведут атакующие действия австрийцы, но подача в штрафную опять не доходит до адресата.

24' Фола против Лаймера арбитр не фиксирует, мяч на правом фланге подхватывает Любичич, однако прострел в центр прерывается защитниками гостей.