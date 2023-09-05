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Тур: 1.
Австрия
FIFA #29
 
Позже
Молдова
FIFA #164
Прогнозы 51
Австрия 100% (51)
X 0% (0)
Молдова 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Молдова
23.00
13.00
37.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Австрия
Молдова

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
4:1
ОМЧ2Е
0:2
ОМЧ2Е
0:1
ОМЧ2Е
2:0
Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
1:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1
Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2
Молдова
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1
Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4
  • Текстовая онлайн трансляция матча Австрия - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 51
    Австрия 100% (51)
    X 0% (0)
    Молдова 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Австрия
    Ничья
    Молдова
    23.00
    13.00
    37.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Австрия - Молдова

    Исход игры
    Австрия
    100% (51)
    Ничья
    0% (0)
    Молдова
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (30)
    Меньше
    40% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    42% (21)
    Нет
    58% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Австрия
    35.3% (18)
    2:1 Австрия
    29.4% (15)
    3:0 Австрия
    15.7% (8)
    3:1 Австрия
    9.8% (5)
    1:0 Австрия
    3.9% (2)
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