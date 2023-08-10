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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Фёдоров Андрей
Ахмат
0:1
Второй тайм
Балтика

Ход матча

44'
0:1
Семёнов Андрей Игоревич
46'
Конате Мохамед
Ильин Владимир
 
46'
 
Маляров Кирилл
Мусаев Тамерлан
46'
 
Пряхин Сергей
Галоян Артур
46'
Тодорович Дарко
Уциев Ризван
 
Прогнозы 159
Ахмат 74.2% (118)
X 11.9% (19)
Балтика 13.8% (22)
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Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Балтика
5.00
3.65
3.75
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Ахмат
Балтика

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 1 0.5
Кузьмин Максим 1 0.5
Ферни Рубен 1 0.5

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодорович Дарко 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остойич Иван 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Балтика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Балтика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2
Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1
Балтика
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0
Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3

Результаты матчей

Ахмат
Балтика

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 6 - 2 3
2.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Факел
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Урал
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Рубин
 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Балтика
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Ахмат
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 7 - 5 6
2.
Динамо Москва
 2 1 0 1 5 - 4 4
3.
Пари НН
 2 1 0 1 5 - 6 2
4.
Краснодар
 2 0 0 2 4 - 6 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 0 - 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 1:0 0 - 0
3.
Ахмат
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 5 - 4 3
3.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Факел
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 0 - 0
4.
Ахмат
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 1 0 0 1 3 - 4 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Факел Максимов Максим 2
Динамо Москва Грулёв Вячеслав 2
Знамя Труда Шанин Ян 2
Пионер Ленинградская Бенедык Данил 2
Пари НН Севикян Эдгар 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Сочи Кравцов Кирилл 2
Спартак Москва Классен Леон 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    48'
    Конате только на поле появился, как тут же во "вне игры" оказался футболист "Ахмата". Судья среагировал моментально.
  • Замена
    47'
    Тодорович вместо Уциева на поле появился. Конате заменил Ильина. Вместо Галояна Пряхин у "Балтики" появился. Маляров заменил Мусаева. По две перестановки в своем составе сделали наставники. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Грозном взял свой старт!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    И звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет в нашем поединке пока 0:1. Впереди "Балтика" за счет автогола Семёнова.
  • 45'
    Да, вот так "Балтика" смогла выйти вперед. Пока же гости продолжают атаковать. Лазарев у "моряков" новый штрафной удар зарабатывает. Посмотрим, что придумают гости со стандарта. 
  • Гол в свои ворота
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЕРНЕЕ, АВТОГОЛ! СЕМЁНОВ! 0:1!
    Галоян сейчас мощно пробил с левого края, но попал в перекладину. Барков успел подобрать сферу справа и прострелил мяч в центр, а Семёнов, пытаясь помешать сопернику пробить, переправил сферу в свою рамку. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты рефери компенсировал.
  • Фол, нарушение
    43'
    Галоян по ноге Уциеву попал сейчас. Чуть запоздал со свистком Артем Фёдоров, но все-таки фол со стороны игрока "Балтики" он зафиксировал. 
  • Опасный момент
    42'
    МОМЕНТИЩЕ! Подача Лазарева с правого края на Галояна последовала. Артур, по сути, без сопротивления пробил по рамке соперника, и сложнейший мяч на "ленточке" так легко забивает Шелия!
  • Угловой
    41'
    Угловой справа снова "Балтика" смогла заработать. Готовятся выполнить навес калининградцы в штрафную соперника. Посмотрим, что и этого получится.
  • 39'
    Агаларова, Садуллаева и Швеца показали нам режиссеры. Все это травмированные игроки "Ахмата", которые пока ничем своему коллективу помочь не могут. 
  • Офсайд
    38'
    Диванович сейчас слева в штрафной соперника оказался, простреливал он мяч в штрафную, но не сумел доставить сферу до адресата, а боковой еще и офсайд зафиксировал. 
  • 37'
    Оказали помощь сейчас Латышонку врачи. Вернулся на футбольный газон футболист "Балтики". С вратарем все в порядке, ну и славно, что эпизод закончился так.
  • Травма, повреждение
    36'
    Да, пока явно нулевая ничья - это справедливый исход по итогам 35 минут игры. Ильи сейчас нанес выстрел с левого края, с линии штрафной, и Латышонок отбил мяч в сторону, после чего в прыжке успел опередить Ковачева, который даже цепляет за плечо вратаря "Балтики". 
  • Фол, нарушение
    35'
    Барков толкнул в спину Волкова, что позволило игрокам "Ахмата" заработать штрафной удар по результатам столкновения. Не спешит Шелия вводить сферу в игру. 
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    • Фол, нарушение
      34'
      Быстров теперь в отборе действовал слишком агрессивно. По итогу он нарушил правила против соперника, сбив его на газон в борцовском стиле. 
    • 33'
      Марат Быстров получил мяч на правом краю, после чего попытался пройти по флангу к лицевой, но оборона соперника сыграла против него великолепно, выбив мяч подальше от рамки.
    • 31'
      Шелия вышел далеко из ворот, чтобы остановить наступление соперника. В итоге футболисту удалось вынести сферу далеко за пределы поля. Мяч в аут улетает. 
    • Офсайд
      30'
      Офсайд у Харина фиксирует судейская бригада. Забрался игрок "Ахмата" во "вне игры" на правом фланге. Правильно сработали судьи в этой ситуации. 
    • 29'
      Семёнов просто пнул сферу в сторону Уциева, но получился пас за боковую линию. Игрок "Ахмата" пытался спасти сферу от аута, но вместе со снарядом укатился за пределы поля. 
    • 27'
      Да, что-то утихли страсти на поле у нас совсем. Игра сместилась в центр поля, где "Ахмат" все также владеет инициативой, выманивая соперника на себя. 
    • 26'
      Ковачев с правого края забрасывал мяч в центр, в гущу игроков соперника, но до сферы первым успел защитник, который вынес мяч подальше от рамки.
    • Фол, нарушение
      25'
      Вернулись на поле соперники, уже получил удар по голове Ковачев от Лазарева. Почему-то судья снова молчит и не показывает "горчичник". 
    • 24'
      У нас пауза на водопой. Оба наставника подозвали своих подопечных, чтобы дать им пару рекомендаций относительно игры и атакующих действий.
    • Опасный момент
      22'
      МОЩНО! Бериша на линии штрафной получил мяч, двинулся ближе к центру, после чего пробил в правый от себя угол. Латышонок смог парировать удар!
    • 21'
      Теперь буквально взрывается Сергей Игнашевич, реагируя на решение судьи свистнуть фол не в пользу его коллектива. Мяч отдается "Ахмату".
    • 20'
      Лазарев слева вошел в штрафную соперника, после чего попытался сделать передачу в центр, но его встретил защитник, который заблокировал угрозу и потенциально опасный прострел. 
    • 18'
      Ташуев чем-то недоволен у кромки поля. Ага, он обеспокоен решением рефери, который определил аут не в пользу его коллектива. Показалось специалисту, что последним снаряда коснулся футболист "Балтики". 
    • 17'
      Снова с линии штрафной пытался партнера найти Бериша, но Семёнов уже пробежал ту зону, куда следовала передача от игрока атаки "Ахмата".
    • 16'
      Уциев на правом фланге поборолся с соперниками за мяч. В итоге в подкате один из защитников сыграл за боковую линию. Сфера у южан останется. 
    • 15'
      Бериша пока является одним из самых активных игроков в матче. Постоянно он подключается к атакам соперника. Впереди наводит он шороху всякий раз, как получает мяч в свои ноги. 
    • 13'
      Бериша не пожадничал сейчас и отдал передачу на партнера мягким забросом. Ковачев пытался до сферы дотянуться, но пас действительно был слишком сильным. Сфера за лицевую улетела. 
    • 12'
      Теперь сам Бериша Ковачева грузил слева в атаку, но не сумел сферу получить футболист "Ахмата". Слишком сильная и неточная передача получилась.
    • Фол, нарушение
      11'
      Бериша не получил передачу от партнера, хотя активно он разбегался по левому краю. В итоге грозненцы мяч потеряли, а Ковачев зарядил локтем Осипову в подбородок. Это фол. 
    • 10'
      В итоге подача не получилась у Лазарева. Спокойно забросил он мяч в штрафую соперника, и сфера в высоченном прыжке в свои перчатки забирает Шелия. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Почти 10 минут отыграли соперники в этой встрече. Штрафной удар "Балтика" тем временем зарабатывает на левом фланге. Камилов снова Лазарева. Отличный стандарт для коллектива Игнашевича. 
    • 7'
      Лазарев отдал передачу на Галояна. Игрок "Балтики" выполнил передачу в центр штрафной, но адресата в этой ситуации ему найти не удалось. Потеря. 
    • 6'
      Осторожно пытается начать игру "Балтика", а вот "Ахмат" продолжает активно по полю носиться со снарядом. На фоне поражения в предыдущей кубковой встрече, грозненцы будут пытаться добыть победу сегодня.
    • Фол, нарушение
      5'
      В центр поля фолят игроки "Балтики". Бериша получает толчок в спину. В итоге там даже нарисовывается и удар локтем в затылок. Рефери нарушение фиксирует, но карточку не показывает нарушителю.
    • Опасный момент
      4'
      Было неплохо! Уциев выполнил навес в центр штрафной. Ильин выполнил скидку на партнера, и Харин с 12-ти метров, будучи правее рамки, отправил мяч на трибуны. 
    • Угловой
      3'
      Первый в матче угловой сейчас подали футболисты "Балтики". С правого края последовала передача в центр штрафной, но на выходе сыграл Шелия, который зафиксировал снаряд в свои перчатки!
    • 2'
      Футболисты "Ахмата" вышли сегодня на поле в бело-зеленых цветах, а игроки "Балтики" предстали перед нами в черном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Грозном! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Артур Фёдоров (Петрозаводск);
      Ассистент: Валентин Мурашов (Москва);
      Ассистент: Рашид Абусуев (Санкт-Петербург);
      Резервный: Антон Силин (Луховицы).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Сетевое издание LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 2-го тура группового этапа Кубка России сыграют между собой грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика». Встреча состоится в Грозном, на стадионе «Ахмат-Арена».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 159
    Ахмат 74.2% (118)
    X 11.9% (19)
    Балтика 13.8% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Балтика
    5.00
    3.65
    3.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 0:1 Балтика

    Исход игры
    Ахмат
    73.9% (119)
    Ничья
    11.8% (19)
    Балтика
    14.3% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.65% (64)
    Меньше
    44.35% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (69)
    Нет
    40% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    34.2% (55)
    1:0 Ахмат
    16.1% (26)
    2:0 Ахмат
    6.2% (10)
    0:0 Ничья
    4.3% (7)
    1:1 Ничья
    3.7% (6)
    1:2 Балтика
    1.2% (2)
    0:1 Балтика
    1.2% (2)
    3:2 Ахмат
    1.2% (2)
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