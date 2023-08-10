Тодорович вместо Уциева на поле появился. Конате заменил Ильина. Вместо Галояна Пряхин у "Балтики" появился. Маляров заменил Мусаева. По две перестановки в своем составе сделали наставники.

Конате только на поле появился, как тут же во "вне игры" оказался футболист "Ахмата". Судья среагировал моментально.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЕРНЕЕ, АВТОГОЛ! СЕМЁНОВ! 0:1! Галоян сейчас мощно пробил с левого края, но попал в перекладину. Барков успел подобрать сферу справа и прострелил мяч в центр, а Семёнов, пытаясь помешать сопернику пробить, переправил сферу в свою рамку.

Да, вот так "Балтика" смогла выйти вперед. Пока же гости продолжают атаковать. Лазарев у "моряков" новый штрафной удар зарабатывает. Посмотрим, что придумают гости со стандарта.

И звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет в нашем поединке пока 0:1. Впереди "Балтика" за счет автогола Семёнова.

Барков толкнул в спину Волкова, что позволило игрокам "Ахмата" заработать штрафной удар по результатам столкновения. Не спешит Шелия вводить сферу в игру.

Да, пока явно нулевая ничья - это справедливый исход по итогам 35 минут игры. Ильи сейчас нанес выстрел с левого края, с линии штрафной, и Латышонок отбил мяч в сторону, после чего в прыжке успел опередить Ковачева, который даже цепляет за плечо вратаря "Балтики".

Оказали помощь сейчас Латышонку врачи. Вернулся на футбольный газон футболист "Балтики". С вратарем все в порядке, ну и славно, что эпизод закончился так.

Диванович сейчас слева в штрафной соперника оказался, простреливал он мяч в штрафную, но не сумел доставить сферу до адресата, а боковой еще и офсайд зафиксировал.

Агаларова, Садуллаева и Швеца показали нам режиссеры. Все это травмированные игроки "Ахмата", которые пока ничем своему коллективу помочь не могут.

Угловой справа снова "Балтика" смогла заработать. Готовятся выполнить навес калининградцы в штрафную соперника. Посмотрим, что и этого получится.

МОМЕНТИЩЕ! Подача Лазарева с правого края на Галояна последовала. Артур, по сути, без сопротивления пробил по рамке соперника, и сложнейший мяч на "ленточке" так легко забивает Шелия!

Галоян по ноге Уциеву попал сейчас. Чуть запоздал со свистком Артем Фёдоров, но все-таки фол со стороны игрока "Балтики" он зафиксировал.

34' Быстров теперь в отборе действовал слишком агрессивно. По итогу он нарушил правила против соперника, сбив его на газон в борцовском стиле.

33' Марат Быстров получил мяч на правом краю, после чего попытался пройти по флангу к лицевой, но оборона соперника сыграла против него великолепно, выбив мяч подальше от рамки.

31' Шелия вышел далеко из ворот, чтобы остановить наступление соперника. В итоге футболисту удалось вынести сферу далеко за пределы поля. Мяч в аут улетает.

30' Офсайд у Харина фиксирует судейская бригада. Забрался игрок "Ахмата" во "вне игры" на правом фланге. Правильно сработали судьи в этой ситуации.

29' Семёнов просто пнул сферу в сторону Уциева, но получился пас за боковую линию. Игрок "Ахмата" пытался спасти сферу от аута, но вместе со снарядом укатился за пределы поля.

27' Да, что-то утихли страсти на поле у нас совсем. Игра сместилась в центр поля, где "Ахмат" все также владеет инициативой, выманивая соперника на себя.

26' Ковачев с правого края забрасывал мяч в центр, в гущу игроков соперника, но до сферы первым успел защитник, который вынес мяч подальше от рамки.

25' Вернулись на поле соперники, уже получил удар по голове Ковачев от Лазарева. Почему-то судья снова молчит и не показывает "горчичник".

24' У нас пауза на водопой. Оба наставника подозвали своих подопечных, чтобы дать им пару рекомендаций относительно игры и атакующих действий.