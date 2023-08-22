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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Пельто Ирфан
Ракув
0:1
Второй тайм: 70'
Копенгаген
0'
0:1
9' Гол в свои ворота
Раковитан Богдан
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Папаниколау Яннис

Ход матча

9'
0:1
Раковитан Богдан
23'
Сореску Деян
Салес Жеан Карлос
 
39'
Папаниколау Яннис
 
60'
Киттель Сонни
Цебуля Марчин
 
64'
 
Оскарссон Орри
Бардгджи Руни
64'
 
Лерагер Лукас
Классон Виктор

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 248 Количество передач 266
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 130
Ракув 26.9% (35)
X 39.2% (51)
Копенгаген 33.8% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Копенгаген
30.00
5.30
2.47
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
15
Ковачевич
Аднан
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
20
Салес
Жеан
Карлос
5
Берггрен
Густав
66
Папаниколау
Яннис
77
Цебуля
Марчин
30
Кочергин
Владислав
99
Пясецки
Фабиан
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
24
Мелинг
Биргер
7
Классон
Виктор
33
Фальк
Расмус
9
Гонсалвеш
Диогу
40
Бардгджи
Руни
25
Ларссон
Джордан
10
Эльюнусси
Мохамед
Ракув
3-4-2-1
Копенгаген
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудор Фран 2 0.29
Зволински Лукаш 2 0.29
Кочергин Владислав 2 0.29
Пясецки Фабиан 2 (1) 0.29
Киттель Сонни 1 0.14
Папаниколау Яннис 1 0.14
Цебуля Марчин 0 0
Сварнас Стратос 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Замора Джон 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Джордан 3 0.6
Оскарссон Орри 3 0.6
Классон Виктор 2 0.4
Гонсалвеш Диогу 1 0.2
Ачури Мохамед Элиас 1 0.2
Фальк Расмус 1 0.2
Вавро Денис 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цебуля Марчин 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Тудор Фран 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Папаниколау Яннис 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальк Расмус 2 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Вавро Денис 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Йелерт Элиас 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

0
0
Ракув
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Копенгаген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
6
Ракув
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Копенгаген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
0
0%
2
40%
91-120

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
4
80%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
11
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
5
50%
2
18%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
0
0%
2
18%
91-120

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1
Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0
Копенгаген
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0
Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1

Результаты матчей

Ракув
Копенгаген

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
6:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
6:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ракув
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
1
2
4
2.5
2
2

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Доффо Агустин 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 69'
    Мелинг Биргер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 69'
    Эльюнусси Мохамед пробует нанести удар издали, но Владан Ковачевич держит все под контролем
  • 69'
    Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 68'
    Ларссон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 68'
    Папаниколау Яннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 68'
    Ракув совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 67'
    Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 66'
    Удар от ворот произведет Копенгаген
  • 66'
    Оооо... вот это был удар! Киттель Сонни должен был забить с этой позиции.
  • 66'
    Киттель Сонни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 66'
    Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 65'
    Контроль мяча: Ракув: 48%, Копенгаген: 52%.
  • 65'
    Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 64'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 64'
    Тактическая замена. Классон Виктор уходит с поля и его заменяет Лерагер Лукас
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    Прогнозы 130
    Ракув 26.9% (35)
    X 39.2% (51)
    Копенгаген 33.8% (44)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ракув
    Ничья
    Копенгаген
    30.00
    5.30
    2.47
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ракув 0:1 Копенгаген онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ракув 0:1 Копенгаген

    Исход игры
    Ракув
    26.9% (35)
    Ничья
    39.2% (51)
    Копенгаген
    33.8% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (38)
    Меньше
    65.45% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (78)
    Нет
    29.09% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.8% (40)
    1:2 Копенгаген
    13.8% (18)
    2:1 Ракув
    10.8% (14)
    1:0 Ракув
    10% (13)
    0:1 Копенгаген
    7.7% (10)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    0:2 Копенгаген
    3.1% (4)
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