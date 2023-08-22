Стадион: Zaglebie Sports Park. Главный судья: Пельто Ирфан
0:1
Второй тайм: 70'
0'
0:1
9' Гол в свои воротаРаковитан Богдан
39' Undefined phrase: football_event_Папаниколау Яннис
Ход матча
9'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
248 Количество передач 266
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудор Фран
|2
|0.29
|Зволински Лукаш
|2
|0.29
|Кочергин Владислав
|2
|0.29
|Пясецки Фабиан
|2 (1)
|0.29
|Киттель Сонни
|1
|0.14
|Папаниколау Яннис
|1
|0.14
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Сварнас Стратос
|0
|0
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Замора Джон
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Джордан
|3
|0.6
|Оскарссон Орри
|3
|0.6
|Классон Виктор
|2
|0.4
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.2
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.2
|Фальк Расмус
|1
|0.2
|Вавро Денис
|0
|0
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальк Расмус
|2
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Йелерт Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
0
0
Ракув
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Копенгаген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
6
Ракув
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Копенгаген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
5
6
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
0
0%
2
40%
91-120
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
0
0%
2
67%
91-120
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
4
80%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
11
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
5
50%
2
18%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
0
0%
2
18%
91-120
Пропущено
5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1
Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0
Копенгаген
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0
Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1
Результаты матчей
Ракув
Копенгаген
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
6:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
6:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ракув
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
31
24
22
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|3 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Доффо Агустин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ракув 0:1 Копенгаген
Исход игры
Ракув
26.9% (35)
Ничья
39.2% (51)
Копенгаген
33.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (38)
Меньше
65.45% (72)
Обе команды забьют
Да
70.91% (78)
Нет
29.09% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (40)
1:2 Копенгаген
13.8% (18)
2:1 Ракув
10.8% (14)
1:0 Ракув
10% (13)
0:1 Копенгаген
7.7% (10)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:0 Ничья
3.1% (4)
0:2 Копенгаген
3.1% (4)
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