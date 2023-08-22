Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Orri Oskarsson создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Копенгаген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Копенгаген

50' Игрок из команды Ракув делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Удар от ворот произведет Ракув

47' Ракув идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

45' Ракув совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

43' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Ракув

42' Ракув совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ракув отменен из-за положения "вне игры".

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ракув

39' Пясецки Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Тудор Фран из команды Ракув своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Игрок из команды Ракув делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

38' Ракув совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Ракув совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Игрок из команды Ракув делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

31' Ракув идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Рундич Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Гонсалвеш Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Матч возобновится спорным мячом

27' Матч возобновлен

26' Берггрен Густав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Удар от ворот произведет Копенгаген

25' Пясецки Фабиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Тудор Фран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Тудор Фран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Матч возобновлен

23' Jean Carlos получил травму и заменен. Сореску Деян выходит на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Jean Carlos возвращается на поле.

21' Ракув совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Jean Carlos получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Jean Carlos на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Ларссон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Кочергин Владислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Папаниколау Яннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Раковитан Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

15' Папаниколау Яннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Копенгаген

9' Г О О О О Л - Раковитан Богдан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

9' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Папаниколау Яннис пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

8' Папаниколау Яннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Рундич Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ракув совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Цебуля Марчин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Ракув совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сильный дождь сегодня.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Копенгаген начинает с центра поля