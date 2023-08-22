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Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: . Зрители: 11600 Главный судья: Пельто Ирфан
Ракув
0:1
Конец матча
Копенгаген
0'
0:1
9' Гол в свои ворота
Раковитан Богдан
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Папаниколау Яннис
89' Желтая карточка
Оскарссон Орри
90' Желтая карточка
Йелерт Элиас
90'+5

Ход матча

9'
0:1
Раковитан Богдан
23'
Сореску Деян
Салес Жеан Карлос
 
39'
Папаниколау Яннис
 
60'
Киттель Сонни
Цебуля Марчин
 
64'
 
Оскарссон Орри
Бардгджи Руни
64'
 
Лерагер Лукас
Классон Виктор
80'
Зволински Лукаш
Пясецки Фабиан
 
80'
Лидерман Бен
Кочергин Владислав
 
80'
Плавшич Срджан
Рундич Милан
 
80'
 
Соренсен Кристиан
Гонсалвеш Диогу
80'
 
Бойлесен Николай
Эльюнусси Мохамед
86'
 
Хойленд Оскар
Фальк Расмус
89'
 
Оскарссон Орри
90'
 
Йелерт Элиас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 5 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 537 Количество передач 470
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Ракув 26.9% (35)
X 39.2% (51)
Копенгаген 33.8% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
15
Ковачевич
Аднан
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
20
Салес
Жеан
Карлос
5
Берггрен
Густав
66
Папаниколау
Яннис
77
Цебуля
Марчин
30
Кочергин
Владислав
99
Пясецки
Фабиан
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
24
Мелинг
Биргер
7
Классон
Виктор
33
Фальк
Расмус
9
Гонсалвеш
Диогу
40
Бардгджи
Руни
25
Ларссон
Джордан
10
Эльюнусси
Мохамед
Ракув
3-4-2-1
Копенгаген
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудор Фран 2 0.29
Зволински Лукаш 2 0.29
Кочергин Владислав 2 0.29
Пясецки Фабиан 2 (1) 0.29
Киттель Сонни 1 0.14
Папаниколау Яннис 1 0.14
Цебуля Марчин 0 0
Сварнас Стратос 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Замора Джон 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Джордан 3 0.6
Оскарссон Орри 3 0.6
Классон Виктор 2 0.4
Гонсалвеш Диогу 1 0.2
Ачури Мохамед Элиас 1 0.2
Фальк Расмус 1 0.2
Вавро Денис 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цебуля Марчин 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Тудор Фран 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Папаниколау Яннис 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальк Расмус 2 0
Йелерт Элиас 2 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Вавро Денис 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Оскарссон Орри 1 0

Результаты матчей

Ракув
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

1
0
Ракув
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Копенгаген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
6
Ракув
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
0
0%
2
40%
91-120

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
4
80%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
11
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
18%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
5
45%
2
18%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
0
0%
2
18%
91-120

Пропущено

5
7
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1
Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0
Копенгаген
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0
Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1

Результаты матчей

Ракув
Копенгаген

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
6:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
6:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ракув
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5
1
1
1
3
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
4
1.5
3
2
2
5
2.5
2
3

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Доффо Агустин 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Бойлесен Николай из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Йелерт Элиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Судье надоело, что Йелерт Элиас тянет время и он наказал его горчичником
    • 93'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Плавшич Срджан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Вавро Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Сегодняшная посещаемость составляет 11600 болельщиков
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Ракув: 52%, Копенгаген: 48%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zaglebie Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Ракув 26.9% (35)
    X 39.2% (51)
    Копенгаген 33.8% (44)
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    Где смотреть матч Ракув 0:1 Копенгаген онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ракув 0:1 Копенгаген

    Исход игры
    Ракув
    26.9% (35)
    Ничья
    39.2% (51)
    Копенгаген
    33.8% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (38)
    Меньше
    65.45% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (78)
    Нет
    29.09% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.8% (40)
    1:2 Копенгаген
    13.8% (18)
    2:1 Ракув
    10.8% (14)
    1:0 Ракув
    10% (13)
    0:1 Копенгаген
    7.7% (10)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    0:2 Копенгаген
    3.1% (4)
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