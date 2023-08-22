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Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: .
Антверпен
1:0
Второй тайм: 68'
АЕК
0'
1:0
16' Гол
Янссен Винсент
25' Желтая карточка
Шиманьски Дамиан
51' Красная карточка
Батай Йелле
53' Желтая карточка
Пинеда Орбелин

Ход матча

16'
Янссен Винсент
(Вермирен Артур)
1:0
25'
 
Шиманьски Дамиан
36'
 
Понсе Эсекель
Гарсия Леви
51'
Батай Йелле
 
53'
 
Пинеда Орбелин
56'
Винс Сэмюэл
Ондрейка Якоб
 
56'
Ван Ден Босх Зено
Эккеленкамп Юрген
 
68'
 
Араужо Серхио
Сидибе Джибриль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 129
Антверпен 64.3% (83)
X 18.6% (24)
АЕК 17.1% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
АЕК
2.34
3.35
7.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
2
Де
Лат
Ричи
27
Кейта
Мандела
24
Эккеленкамп
Юрген
48
Вермирен
Артур
17
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
10
Баликвиша
Мишель-Анже
30
Атанасиадис
Гиоргос
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
13
Пинеда
Орбелин
4
Шиманьски
Дамиан
5
Амрабат
Нордин
10
Цубер
Стивен
8
Гачинович
Мийат
7
Гарсия
Леви
Антверпен
4-3-3
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Антверпен
АЕК

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:3
ТМК
0:2

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
36

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 1 1
Вермирен Артур 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вида Домагой 1 0.33
Цубер Стивен 1 0.33
Араужо Серхио 1 0.33
Галанопулос Костас 1 0.33
Элиассон Никлас 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Гарсия Леви 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батай Йелле 0 1
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Шиманьски Дамиан 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мукуди Ароль 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Антверпен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Антверпен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0
Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1
АЕК
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3
АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3

Результаты матчей

Антверпен
АЕК

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Антверпен
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Доффо Агустин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Гарсия Леви уходит с поля. Понсе Эсекель выходит вместо него
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 32.6% пользователей.
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Прогнозы 129
Антверпен 64.3% (83)
X 18.6% (24)
АЕК 17.1% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
АЕК
2.34
3.35
7.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Антверпен 1:0 АЕК онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Антверпен 1:0 АЕК

Исход игры
Антверпен
64.3% (83)
Ничья
18.6% (24)
АЕК
17.1% (22)
Тотал 2.5
Больше
50% (54)
Меньше
50% (54)
Обе команды забьют
Да
70.37% (76)
Нет
29.63% (32)
Популярный счёт
2:1 Антверпен
32.6% (42)
1:1 Ничья
17.1% (22)
1:0 Антверпен
14.7% (19)
2:0 Антверпен
7% (9)
1:2 АЕК
6.2% (8)
0:1 АЕК
2.3% (3)
3:1 Антверпен
1.6% (2)
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