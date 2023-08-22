Стадион: Айброкс.
0'
36' Желтая карточкаТавернье Джеймс
1:0
45' ГолСима Абдалла
48' Желтая карточкаБаришич Борна
57' Желтая карточкаКантуэлл Тодд
1:1
61' ГолСангаре Ибрахим
Ход матча
36'
45'
1:0
48'
57'
61'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
19
Сима
Абдалла
23
Веерман
Йоэй
7
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сима АбдаллаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дэвис БенЗащитник
-
27 Балогун ЛеонЗащитник
-
38 Кинг ЛеонЗащитник
-
44 Дивайн АдамЗащитник
- Полузащитник
-
20 Дауэлл КиранПолузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
-
14 Ламмерс СэмНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бил Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
31 Лэнд ТайгоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
История личных встреч
Рейнджерс
ПСВ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тавернье Джеймс
|2 (1)
|0.67
|Дессерс Сириль
|1
|0.33
|Сима Абдалла
|1
|0.33
|Баришич Борна
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|3
|1
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.67
|Веерман Йоэй
|1
|0.33
|Бабади Исаак
|1
|0.33
|Пепи Рикардо
|1 (1)
|0.33
|Бакайоко Жоан
|0
|0
|Ланг Ноа
|0
|0
|Тезе Джордан
|0
|0
Карточки
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|Сауттар Джон
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Рейнджерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Рейнджерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рейнджерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Гринок Мортон 2:1 Серветт - Рейнджерс 1:1 Рейнджерс - Ливингстон 4:0 Рейнджерс - Серветт 2:1
Килмарнок - Рейнджерс 1:0 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Хартс 2:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Селтик 3:0 Рейнджерс - Абердин 1:0 Рейнджерс - Селтик 0:1 Абердин - Рейнджерс 2:0 Рейнджерс - Сент-Миррен 5:2 Селтик - Рейнджерс 3:2 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 2:4
ПСВ
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1
Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4
Результаты матчей
Рейнджерс
ПСВ
Точный счет
2:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Рейнджерс
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|3 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Доффо Агустин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рейнджерс 1:1 ПСВ
Исход игры
Рейнджерс
14.4% (21)
Ничья
28.8% (42)
ПСВ
56.8% (83)
Тотал 2.5
Больше
71.93% (82)
Меньше
28.07% (32)
Обе команды забьют
Да
95.61% (109)
Нет
4.39% (5)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
35.6% (52)
1:1 Ничья
18.5% (27)
2:1 Рейнджерс
9.6% (14)
2:2 Ничья
7.5% (11)
1:3 ПСВ
2.1% (3)
0:1 ПСВ
2.1% (3)
3:2 Рейнджерс
1.4% (2)
0:2 ПСВ
1.4% (2)
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