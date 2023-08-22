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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: .
Рейнджерс
1:1
Второй тайм: 73'
ПСВ
0'
36' Желтая карточка
Тавернье Джеймс
1:0
45' Гол
Сима Абдалла
48' Желтая карточка
Баришич Борна
57' Желтая карточка
Кантуэлл Тодд
1:1
61' Гол
Сангаре Ибрахим

Ход матча

36'
Тавернье Джеймс
 
45'
Сима Абдалла
1:0
48'
Баришич Борна
 
57'
Кантуэлл Тодд
 
61'
1:1
Сангаре Ибрахим
(Бакайоко Жоан)
67'
Матондо Рабби
Сима Абдалла
 
67'
Ландстрем Джон
Джек Райан
 
69'
 
Тиль Гус
Сайбари Исмаэль

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогнозы 146
Рейнджерс 14.4% (21)
X 28.8% (42)
ПСВ 56.8% (83)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рейнджерс
Ничья
ПСВ
6.00
3.55
6.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Батлэнд
Джек
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
5
Сауттар
Джон
31
Баришич
Борна
15
Сифуэнтес
Хосе
8
Джек
Райан
43
Раскин
Николас
13
Кантуэлл
Тодд
19
Сима
Абдалла
9
Дессерс
Сириль
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
23
Веерман
Йоэй
6
Сангаре
Ибрахим
34
Сайбари
Исмаэль
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Ланг
Ноа
Рейнджерс
4-3-1-2
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Рейнджерс
ПСВ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1
ЛЧ
2:2
ЛЕ
0:1
ЛЕ
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавернье Джеймс 2 (1) 0.67
Дессерс Сириль 1 0.33
Сима Абдалла 1 0.33
Баришич Борна 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 3 1
Сангаре Ибрахим 2 0.67
Веерман Йоэй 1 0.33
Бабади Исаак 1 0.33
Пепи Рикардо 1 (1) 0.33
Бакайоко Жоан 0 0
Ланг Ноа 0 0
Тезе Джордан 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кантуэлл Тодд 2 0
Тавернье Джеймс 1 0
Сауттар Джон 1 0
Баришич Борна 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Рейнджерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Рейнджерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Гринок Мортон 2:1 Серветт - Рейнджерс 1:1 Рейнджерс - Ливингстон 4:0 Рейнджерс - Серветт 2:1
Килмарнок - Рейнджерс 1:0 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Хартс 2:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Селтик 3:0 Рейнджерс - Абердин 1:0 Рейнджерс - Селтик 0:1 Абердин - Рейнджерс 2:0 Рейнджерс - Сент-Миррен 5:2 Селтик - Рейнджерс 3:2 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 2:4
ПСВ
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1
Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4

Результаты матчей

Рейнджерс
ПСВ

Точный счет

2:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Рейнджерс
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Доффо Агустин 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    74'
    Неприятный стык на фланге произошёл между Лангом и Голдсоном. Обоим потребовалась срочная помощь медперсонала.
  • Угловой
    73'
    Тавернье от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч головой выбил Рамальо.
  • 72'
    Ланг на левом фланге увлёкся обыгрышем соперников и убежал с мячом за пределы поля.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "ПСВ": вместо Исмаэля Сайбари на поле вышел Гус Тиль.
  • 70'
    Пас Раскина слева в штрафную площадь на Матондо перехватил Тезе. Матондо сыграл на подборе, но его рейд в штрафную площадь успехом не увенчался.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Рейнджерс": вместо Райана Джека на поле вышел Джон Ландстрем.
  • Замена
    68'
    Замена в составе "Рейнджерс": вместо Абдаллы Симы на поле вышел Рабби Матондо.
  • Угловой
    67'
    Сауттрар перехватил и прострел Бакайоко справа к воротам, отправив мяч за пределы поля. Подачу от углового флага исполнил Веерман. Рамальо сделал скидку к дальней штанге, где Боскальи соперники не позволили добраться до мяча.
  • Угловой
    66'
    Тезе от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Сима.
  • 65'
    После прострела Ланга справа к воротам Де Йонгу помешал пробить по воротам Сауттар.
  • 64'
    Прострел Сайбари справа в штрафную площадь перехватил Голдсон.
  • 63'
    Прострел Симы слева в штрафную площадь перехватил Дест.
  • Описание гола
    61'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    САНГАРЕ!!! Боскальи слева навесил к воротам. Мяч долетел направо до Бакайоко, прострел которого в центр замкнул точным ударом Сангаре.
  • Фол, нарушение
    60'
    Дессерс у чужой штрафной площади локтем заехал в шею Боскальи.
  • Угловой
    60'
    Разыграли гости угловой удар. Навес Тезе справа в штрафную площадь прервал Голдсон, опередивший Рамальо.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      59'
      Веерман со штрафного пробил в правый угол. Батлэнд в прыжке смог достать мяч и отбить его.
    • Желтая карточка
      59'
      Кантуэлл получил жёлтую карточку за снос Сайбари. Двадцать семь метров до ворот.
    • Фол, нарушение
      58'
      Дессерс в центральном круге нарушил правила. Тюрпен погрозил пальчиком нападающему "Рейнджерс", что вызвало улыбку Сириля.
    • 57'
      Сайбари с линии штрафной площади пробил выше ворот.
    • 56'
      Прострел Сифуэнтеса справа к воротам получился в руки Бенитесу.
    • 55'
      А прострел Бакайоко справа к воротам заблокировал Баришич. Гости после перерыва заметно больше стали контролировать мяч, но их проникновения в штрафную площадь очень редки.
    • 54'
      Навес Ланга слева к воротам заблокировал Голдсон.
    • Травма, повреждение
      53'
      Кантуэлл в стыке с соперником получил повреждение. Медики вышли на поле.
    • Угловой
      52'
      Батлэнд забрал мяч в руки после подачи Веермана от углового флага.
    • 51'
      Удар Сайбари с линии штрафной площади заблокировал Голдсон.
    • 50'
      Веерман справа со штрафного навесил к воротам, где Рамальо в прыжке достал мяч головой, но направить его в сторону ворот не смог.
    • Желтая карточка
      49'
      Баришич на фланге руками остановил Бакайоко и получил жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      48'
      Сима сдеалл отличный заброс к воротам на Тавернье, чей удар в упор Бенитес сумел парировать.
    • 47'
      Батлэнд сыграл ногами за пределами штрафной площади, что не позволило добраться до мяча соперникам.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Глазго!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Рейнджерс" (Глазго, Шотландия) - "ПСВ" (Эйндховен, Нидерланды) - 1:0.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Тюрпен в первом тайме.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      СИМА!!! Хозяева в чужой штрафной площади в прессинге отобрали мяч, Дессерс ушёл влево и пяткой откатил мяч на Симу. Абдалла сделал пару шагов к центру и с пятнадцати метров точно пробил в дальнюю "девятку".
    • 45'
      Прострел Кантуэлла справа к воротам завершать оказалось некому.
    • Опасный момент
      44'
      Бакайоко справа с пятнадцати метров пробил в сантиметрах над ближней крестовиной.
    • 43'
      Тезе справа прострелил вдоль ворот. Де Йонг не добрался до мяча. Слева на подборе сыграл Дест и сразу также прострелил в центр. И в этот раз никто из партнёров не сыграл.
    • 42'
      Сайбари не позволил Симе пройти вперёд по левому флангу.
    • Угловой
      41'
      Навес Веермана от углового флага к ближней штанге получился слабым и низком. Это позволило Симе сыграть на выносе ногой, отправив мяч вперёд партнёру.
    • 40'
      Сайбари слева отправил вперёд Деста, чей прострел в центр заблокировал Тавернье.
    • Фол, нарушение
      39'
      Раскину у центрального круга мяч отскочил в руку.
    • 38'
      Батлэнд забрал мяч в руки после прострела Деста слева к воротам.
    • 37'
      Бакайоко с Сайбари не решились на проход вперёд по правому флангу.
    • Желтая карточка
      36'
      Тавернье в центре поля руками остановил рывок Ланга и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      35'
      Тавернье от углового флага навесил к дальней штанге, где выдвинувшийся вперёд Бекнитес забрал мяч в руки.
    • Угловой
      34'
      Де Йонг заработал угловой удар. Веерман навесил близко к воротам, и Батлэнд забрал мяч в руки.
    • 33'
      Удар Сайбари с двадцати четырёх метров заблокировал Голдсон.
    • 32'
      Тавернье на чужой половине поля сыграл на перехвате и не позволил гостям развернуть атаку.
    • Судья
      30'
      Ланг с Джеком у углового флага едва не подрались после борьбы с использованием рук и ног. Тюрпен вовремя оказался в центре эпизода и игроков развёл в стороны.
    • Угловой
      29'
      Верман от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка в центр, которую никто замкнуть не смог.
    • 28'
      Тезе справа прострелил к воротам, где Голдсон не позволил нанести удар Де Йонгу.
    • 27'
      Бакайоко по центру продвинулся вперёд и с двадцати  шести метров пробил по воротам. Батлэнд аккуратно погасил скорость снаряда и забрал его в руки.
    • 26'
      Навес Кантуэлла справа к воротам заблокировалДест, а на вынос сыграл Боскальо.
    • 25'
      Сайбари справа обыгрался с Бакайоко, сместился немного к центру и с пятнадцати метров пробил немного левее ворот.
    • 24'
      Заброс Тезе справа вперёд на Бакайоко перехватил Баришич.
    • 23'
      Сима справа вошёл в штрафную площадь и от угла пробил пол воротам. Бенитес без проблем мяч поймал.
    • 22'
      Прострел Деста слева к воротам заблокировал Сауттар.
    • Фол, нарушение
      20'
      Дессерс в центральном круге ударил локтем Рамальо.
    • 19'
      "ПСВ" подержал мяч на чужой половине поля, переводя мяч с фланга на фланг. Обостряющих передач в центр сделать не удалось.
    • Фол, нарушение
      18'
      Рамальо в центре поля подтолкнул в спину Дессерса.
    • 17'
      Бакайоко не позволил Баришичу разогнать атаку по левому флангу.
    • 16'
      Сима на левом фланге поборолся с соперниками, но продвинуться к чужой штрафной площади не смог.
    • Угловой
      15'
      Веерман от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Сангаре пролетел мимо мяча.
    • 14'
      Сайбари справа навесил к дальней штанге, где Тавернье выбил мяч за пределы поля.
    • 12'
      Игра становится более вязкой. Мяч реже стал оказываться в штрафной площади. Количество длинных передач вперёд тоже сокращается.
    • 11'
      "ПСВ" тоже чаще действует левым флангом впереди, где активен Дест, а Серджиньо часто обыгрывается с Лангом.
    • 10'
      В первые минуты у шотландцев активно играет Сима слева, который часто поддерживается Баришечем.
    • 8'
      Шотландцы активнее начали встречу, быстро переходя в атаку. "ПСВ" свои атаки проводит более размеренно, но острота от этого не страдает.
    • 7'
      Баришич слева прострелил в центр штрафной площади, После небольшого рикошета от защитника мяч полетел в руки Бенитесу.
    • 6'
      Ланг слева с дальней дистанции пробил по воротам. Батлоэнд отбил мяч перед собой, но Де Йонг не смог удачно сыграть на добивании.
    • 5'
      Сима слева продвинулся вперёд, но войти в штрафную площадь гостей не смог.
    • 4'
      Дест слева прошёл вперёд и прострелил вдоль ворот. Никто из партнёров к линии прострела прибежать не успел.
    • 3'
      Кантуэлл у чужой штрафной площади отобрал мяч и справа сделал пас в центр, где Раскину нанести удар не получилось.
    • 2'
      "Рейнджерс" играет в синих футболках и белых трусах, "ПСВ" - в белых футболках и тёмно-серых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Айброксе"!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Сима Абдалла бьет в цель!
    • 36'
      Тавернье Джеймс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Рейнджерс 1:1 ПСВ онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рейнджерс 1:1 ПСВ

    Исход игры
    Рейнджерс
    14.4% (21)
    Ничья
    28.8% (42)
    ПСВ
    56.8% (83)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.93% (82)
    Меньше
    28.07% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    95.61% (109)
    Нет
    4.39% (5)
    Популярный счёт
    1:2 ПСВ
    35.6% (52)
    1:1 Ничья
    18.5% (27)
    2:1 Рейнджерс
    9.6% (14)
    2:2 Ничья
    7.5% (11)
    1:3 ПСВ
    2.1% (3)
    0:1 ПСВ
    2.1% (3)
    3:2 Рейнджерс
    1.4% (2)
    0:2 ПСВ
    1.4% (2)
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    ПСВ
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