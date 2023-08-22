Замена в составе "Рейнджерс": вместо Абдаллы Симы на поле вышел Рабби Матондо.

Замена в составе "Рейнджерс": вместо Райана Джека на поле вышел Джон Ландстрем.

Пас Раскина слева в штрафную площадь на Матондо перехватил Тезе. Матондо сыграл на подборе, но его рейд в штрафную площадь успехом не увенчался.

Замена в составе "ПСВ": вместо Исмаэля Сайбари на поле вышел Гус Тиль.

Ланг на левом фланге увлёкся обыгрышем соперников и убежал с мячом за пределы поля.

Тавернье от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч головой выбил Рамальо.

Неприятный стык на фланге произошёл между Лангом и Голдсоном. Обоим потребовалась срочная помощь медперсонала.

Дессерс у чужой штрафной площади локтем заехал в шею Боскальи.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! САНГАРЕ!!! Боскальи слева навесил к воротам. Мяч долетел направо до Бакайоко, прострел которого в центр замкнул точным ударом Сангаре.

После прострела Ланга справа к воротам Де Йонгу помешал пробить по воротам Сауттар.

Тезе от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Сима.

Сауттрар перехватил и прострел Бакайоко справа к воротам, отправив мяч за пределы поля. Подачу от углового флага исполнил Веерман. Рамальо сделал скидку к дальней штанге, где Боскальи соперники не позволили добраться до мяча.

Батлэнд забрал мяч в руки после подачи Веермана от углового флага.

Кантуэлл в стыке с соперником получил повреждение. Медики вышли на поле.

А прострел Бакайоко справа к воротам заблокировал Баришич. Гости после перерыва заметно больше стали контролировать мяч, но их проникновения в штрафную площадь очень редки.

Прострел Сифуэнтеса справа к воротам получился в руки Бенитесу.

Дессерс в центральном круге нарушил правила. Тюрпен погрозил пальчиком нападающему "Рейнджерс", что вызвало улыбку Сириля.

Кантуэлл получил жёлтую карточку за снос Сайбари. Двадцать семь метров до ворот.

Веерман со штрафного пробил в правый угол. Батлэнд в прыжке смог достать мяч и отбить его.

Второй тайм в Глазго!

Батлэнд сыграл ногами за пределами штрафной площади, что не позволило добраться до мяча соперникам.

Сима сдеалл отличный заброс к воротам на Тавернье, чей удар в упор Бенитес сумел парировать.

Баришич на фланге руками остановил Бакайоко и получил жёлтую карточку.

Веерман справа со штрафного навесил к воротам, где Рамальо в прыжке достал мяч головой, но направить его в сторону ворот не смог.

Первый тайм

— Перерыв! "Рейнджерс" (Глазго, Шотландия) - "ПСВ" (Эйндховен, Нидерланды) - 1:0.

45' 1 минуту добавил Тюрпен в первом тайме.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

СИМА!!! Хозяева в чужой штрафной площади в прессинге отобрали мяч, Дессерс ушёл влево и пяткой откатил мяч на Симу. Абдалла сделал пару шагов к центру и с пятнадцати метров точно пробил в дальнюю "девятку".

45' Прострел Кантуэлла справа к воротам завершать оказалось некому.

44' Бакайоко справа с пятнадцати метров пробил в сантиметрах над ближней крестовиной.

43' Тезе справа прострелил вдоль ворот. Де Йонг не добрался до мяча. Слева на подборе сыграл Дест и сразу также прострелил в центр. И в этот раз никто из партнёров не сыграл.

42' Сайбари не позволил Симе пройти вперёд по левому флангу.

41' Навес Веермана от углового флага к ближней штанге получился слабым и низком. Это позволило Симе сыграть на выносе ногой, отправив мяч вперёд партнёру.

40' Сайбари слева отправил вперёд Деста, чей прострел в центр заблокировал Тавернье.

39' Раскину у центрального круга мяч отскочил в руку.

38' Батлэнд забрал мяч в руки после прострела Деста слева к воротам.

37' Бакайоко с Сайбари не решились на проход вперёд по правому флангу.

36' Тавернье в центре поля руками остановил рывок Ланга и получил жёлтую карточку.

35' Тавернье от углового флага навесил к дальней штанге, где выдвинувшийся вперёд Бекнитес забрал мяч в руки.

34' Де Йонг заработал угловой удар. Веерман навесил близко к воротам, и Батлэнд забрал мяч в руки.

33' Удар Сайбари с двадцати четырёх метров заблокировал Голдсон.

32' Тавернье на чужой половине поля сыграл на перехвате и не позволил гостям развернуть атаку.

30' Ланг с Джеком у углового флага едва не подрались после борьбы с использованием рук и ног. Тюрпен вовремя оказался в центре эпизода и игроков развёл в стороны.

29' Верман от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка в центр, которую никто замкнуть не смог.

28' Тезе справа прострелил к воротам, где Голдсон не позволил нанести удар Де Йонгу.

27' Бакайоко по центру продвинулся вперёд и с двадцати шести метров пробил по воротам. Батлэнд аккуратно погасил скорость снаряда и забрал его в руки.

26' Навес Кантуэлла справа к воротам заблокировалДест, а на вынос сыграл Боскальо.

25' Сайбари справа обыгрался с Бакайоко, сместился немного к центру и с пятнадцати метров пробил немного левее ворот.

24' Заброс Тезе справа вперёд на Бакайоко перехватил Баришич.

23' Сима справа вошёл в штрафную площадь и от угла пробил пол воротам. Бенитес без проблем мяч поймал.

22' Прострел Деста слева к воротам заблокировал Сауттар.

20' Дессерс в центральном круге ударил локтем Рамальо.

19' "ПСВ" подержал мяч на чужой половине поля, переводя мяч с фланга на фланг. Обостряющих передач в центр сделать не удалось.

18' Рамальо в центре поля подтолкнул в спину Дессерса.

17' Бакайоко не позволил Баришичу разогнать атаку по левому флангу.

16' Сима на левом фланге поборолся с соперниками, но продвинуться к чужой штрафной площади не смог.

15' Веерман от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Сангаре пролетел мимо мяча.

14' Сайбари справа навесил к дальней штанге, где Тавернье выбил мяч за пределы поля.

12' Игра становится более вязкой. Мяч реже стал оказываться в штрафной площади. Количество длинных передач вперёд тоже сокращается.

11' "ПСВ" тоже чаще действует левым флангом впереди, где активен Дест, а Серджиньо часто обыгрывается с Лангом.

10' В первые минуты у шотландцев активно играет Сима слева, который часто поддерживается Баришечем.

8' Шотландцы активнее начали встречу, быстро переходя в атаку. "ПСВ" свои атаки проводит более размеренно, но острота от этого не страдает.

7' Баришич слева прострелил в центр штрафной площади, После небольшого рикошета от защитника мяч полетел в руки Бенитесу.

6' Ланг слева с дальней дистанции пробил по воротам. Батлоэнд отбил мяч перед собой, но Де Йонг не смог удачно сыграть на добивании.

5' Сима слева продвинулся вперёд, но войти в штрафную площадь гостей не смог.

4' Дест слева прошёл вперёд и прострелил вдоль ворот. Никто из партнёров к линии прострела прибежать не успел.

3' Кантуэлл у чужой штрафной площади отобрал мяч и справа сделал пас в центр, где Раскину нанести удар не получилось.

2' "Рейнджерс" играет в синих футболках и белых трусах, "ПСВ" - в белых футболках и тёмно-серых трусах.