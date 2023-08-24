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  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Славия Прага
0:0
Второй тайм: 47'
Заря
0'
7' Желтая карточка
Дришлюк Кирилл
44' Желтая карточка
Герреро Эдуардо

Ход матча

7'
 
Дришлюк Кирилл
44'
 
Герреро Эдуардо
46'
 
Мичин Петар
Мишнёв Дмитрий

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 124
Славия Прага 93.5% (116)
X 3.2% (4)
Заря 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
Заря
1.24
7.10
17.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коларж
Ондржей
8
Масопуст
Лукаш
27
Влчек
Томаш
3
Голеш
Томаш
21
Доудера
Давид
10
Зафеирис
Христос
23
Шевчик
Петр
17
Провод
Лукас
35
Юрасек
Матей
13
Хитил
Моймир
26
Шранц
Иван
30
Турбаевский
Никита
70
Кирюханцев
Игорь
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
74
Снурницын
Игорь
5
Яцык
Александр
15
Дришлюк
Кирилл
9
Мишнёв
Дмитрий
7
Антюх
Денис
39
Герреро
Эдуардо
47
Вантух
Роман
Славия Прага
3-4-3
Заря
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шранц Иван 2 0.67
Юречка Вацлав 1 0.33
Валлем Конрад 1 0.33
Масопуст Лукаш 0 0
Лингр Ондржей 0 0
Провод Лукас 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбу Иго 0 1
Масопуст Лукаш 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дришлюк Кирилл 1 0
Герреро Эдуардо 1 0

Результаты матчей

Славия Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Славия Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Славия Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Славия Прага - Баник Острава 1:0 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Млада Болеслав - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0
Славия Прага - Фастав Злин 2:1 Ческе-Будеёвице - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Градец Кралове 2:0 Славия Прага - Динамо Дрезден 1:1 Славия Прага - КПР 3:0 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Славия Прага - Словацко 4:0 Сигма Оломоуц - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Славия Прага - Богемианс-1905 6:0 Спарта Прага - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Градец Кралове 1:1 Баник Острава - Славия Прага 0:2
Заря
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1
Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0

Результаты матчей

Славия Прага
Заря

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Славия Прага
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Топ бомбардиров
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Хеккен Садик Ибраим 2 (2)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Славия Прага Шранц Иван 2
Зриньски Киш Томислав 2
Весь список

Топ нарушителей
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 1 1
ХИК Коуассиви-Бениссан Кевин 1 1
Жальгирис Ойвуси Матиас 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
     Вантух бросил аут, по краю быстрая атака Дришлюка, прострел... Антюх только руку поднял, благодаря партнёра. До мяча ему было не добраться. 
  • 47'
    Через правый край развернули наступление хозяева. Масопуст вновь активен, но только аут. Да и то для соперника.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался. 
  • Замена
    46'
    Замена у "Зари". Мичин в игру вступил. Мишнёва заменил.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • 45'
    Турбаевский отыграл на ближнего защитника. Пытаются успокоить игру гости. 
  • Желтая карточка
    44'
    Жёлтая карточка! Герреро стал спорить с рефери. За что и получил "горчичник"! Нервы не держат у гостей.
  • Дополнительное время
    44'
    2 минуты добавил рефери.
  • Опасный момент
    43'
    Шранц! Невероятно, как не забил! Такой момент! Заброс, Шранц выходил один на один, сблизился, пять метров до ворот было,  Турбаевский расставил руки и сумел отразить!
  • 42'
     Коларж с мячом, а перед этим Джордан в очередной раз выиграл борьбу за мяч!
  • Опасный момент
    41'
     Юрасек включился, набрал скорость с левой ноги пробил! Рядом со штангой! Ещё один опасный момент!
  • 40'
    Пять минут до перерыва. Подача от Доудеры, отбились гости, подача от Шевчика, снова отбой, Масопуст уже подключился, низом сыграл, угловой заработал. Ан нет, от ворот. 
  • 38'
    Аут бросил  Шевчик, в штрафной площади выше всех прыгнул Джордан. Перевод на Доудера, мяч быстро себе вернули игроки "Славии".
  • 37'
    Штрафной удар заработали хозяева на правом фланге.  Масопуст отлично подключается. Провод у мяча и Доудера, подача Доудеры, аут заработал.
  • 36'
     Хитил и Провод у мяча. До ворот 27 метров. Провод с левой ноги, от стенки рикошет, мяч пришёл в руки Турбаевскому.
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    • Фол, нарушение
      35'
       Джордан, один из лучших сегодня, вступил в отбор, Мишнёв пришёл на помощь, нарушил правила в отборе.
    • 34'
      Влчек на Голеша, дальше налево на Масопуста, тот по краю выдал передачу. Не прошёл игровой снаряд.
    • 33'
      Шранц с мячом, отдал на Юрасека, неловкий финт и мяч потерян. Но лишь на отбой сыграл Батагов. Колараж подхватил игровой снаряд.
    • Опасный момент
      31'
      Джордан! Творится что-то невероятное на линии ворот "Зари"! Длинный заброс на  Юрасека, который подхватил мяч, подаренный ему Снурницыным, пробил, уже мимо голкипера, но Джордан с линии вынес мяч! А следом ещё добивание, но слабо от Шранца, но вновь Джордан вынес с "ленточки"!
    • Видеоповтор
      29'
      Заслуженно открывают счёт игроки "Славии". Однако рефери смотрит ВАР. А не было ли там нарушения правил. А где? Офсайд? Прихватили кого-то? Рефери смотрит "кино". А вот пи причина нашлась. Сыграл рукой  Зафеирис! Нет гола!
    • Судья
      27'
      НЕТ ГОЛА! Не засчитал его ВАР. Хороший розыгрыш углового удался "Славии". Подача на голову Зафеирису, тот скинул на центр линии вратарской, откуда пробил головой Масопуст! Но перед этим была рука у  Зафеириса, который голевую передачу отдавал. 
    • Опасный момент
      26'
      Прошла передача на Шранца, который оказался совсем один в чужой штрафной площади, бросился ему наперерез  Турбаевский, Шранц пробил во вратаря и заработал угловой!
    • 25'
      Половину первого тайма отыграл. Вантух хотел разыграть стандарт, оставил мяч Мишнёву, тот в центральный круг отдал мяч. Батагов с игровым снарядом, перевод на левый край, ушёл мяч за пределы поля.
    • 24'
      Снурницын на газоне, Масопуст нарушил правила. 
    • 23'
       Вантух бросил аут, Герреро мяч подобрал, скинул  Яцыку, которому в шею удар от соперника пришлся.
    • Угловой
      21'
      Угловой удар заработали хозяева.  Провод закрутил с левой ноги в ворота, отбились с помощью Кирюханцева гости, подбор за чехами. Доудера на Масопуста, тот направо пошёл, накоротке с Проводом, от ноги которого ушёл мяч за боковую.
    • 20'
      Длинный заброс в надежде на рывок Шранца, вышел из ворот Турбаевский и спокойно забрал мяч.
    • 19'
       Коларж с мячом, нет прессинга от "Зари", заброс на Доудера, тот принял мяч на грудь, опустил его в ноги, убрал соперинка на замахе, но с передачей не заладилось. 
    • 18'
       Доудера с мячом на правом фланге, Шевчик получил передачу, спиной к чужим воротам был, не успел развернуться, поэтому отдавал в недодачу. Потеря.
    • 17'
      Провод пробил после розыгрыша стандарта и прострела, Турбаевский на месте, намертво забрал. Удар несильный был и в касание. 
    • 16'
       Мишнёв нарушил правила, досталось по ногам Зафеирису. Левее ворот, но в двух метрах от линии штрафной площади.
    • 15'
      Прошла четверть часа у нас.  Масопуст на газоне, Герреро нарушил правила. 
    • 14'
       Антюх принял мяч после аута на грудь, отыграл на Герреро, который уже не в первый раз не смог обыграть соперника. 
    • 13'
      Турбаевский разыграл от ворот, Батагов с мячом, через левый край на Антюха, чуть неловкое движение и мяч потерян. 
    • 12'
      Крупным планом наставник "Зари", Лалатович Ненад, не очень он доволен происходящим. "Славия" продожает давление. Хитил отдавал вразрез на Шранца, тот не успел к игровому снаряду.
    • 11'
       Герреро ускорился, перевод на левый край выполнил, но там никого. А кого ожидал там увидеть Герреро, если он сам там должен был быть. 
    • Угловой
      10'
      А вот это было очень опасно!  Масопуст! Подача Доудера с угла, выбежал на мяч  Масопуст и головой в дальний угол подрезал мяч, Турбаевский только взглядом провожал игровой снаряд! В миллиметрах от штанги! 
    • 8'
      Стандарт для "Славии". Провод и Шевчик у мяча, Шевчик разыграл стандарт,  Масопуст зряче подачу исполнял, замыкал его Голеш, но его опередил кто-то из защитинков "Зари". Угловой. 
    • Желтая карточка
      7'
       Дришлюк пошёл в неудачный отбор, нарушил правила на Влчеке в 25 метрах от ворот. Жёлтая карточка. Первая в матче.
    • 6'
      Вантух рвётся с мячом через чужую штрафную площадь для удара, но далеко мяч от себя отпустил. Турбаевский успел его накрыть. 
    • 5'
      Провод! А мог бы сейчас замкнуть хороший кросс от Доудера, но не хватил полшага, чтобы успеть к мячу. От ноги Провода мяч пошёл мимо цели.
    • 4'
      Перевод на правый край на  Юрасека, тот подачу исполнил, Джордан головой вынес за пределы штрафной площади. 
    • 3'
       Масопуст снова с мячом должен был оказаться, но игровой снаряд вышел за пределы поля. Аут для "Зари", заброс на Герреро, против которого правила нарушили. Но перед этим рефери усмотрел, что сам Герреро придержал соперника. Стандарт для "Славии".
    • 2'
       Масопуст с мячом, перевод на левый край, дальше по краю на Шевчика, тот на Доудеру. Держят мяч игроки "Славии".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Европы сыграют пражская "Славия" и луганская "Заря". Работать для вас буду я, Константин Лицин
    • Фаворитом матча считается "Славия". Но в нашем прогнозе считаем, что "Обе забьют". 
      Трансферная стоимость "Славии" 39,5 млн евро, "Зари" 17 млн евро. 
    • "Заря" на данный момент занимает десятую строчку после четырёх туров чемпионата Украины. "Славия" после пяти туров Фортуны Лиги занимает первое место, набрав максимум очков. За пять игр пражская команда пропустила всего 2 мяча, а забила 9. Разница мячей у "Зари" 4:6. 
    • Для "Зари" это первый раунд и первые матчи отборочного цикла Лиги Европы. "Славия" в прошлом раунде прошла "Днепр" с общим счётом 4:1 (3:0 и 1:1). 
    • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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      • Прогнозы 124
      Славия Прага 93.5% (116)
      X 3.2% (4)
      Заря 3.2% (4)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Славия Прага
      Ничья
      Заря
      1.24
      7.10
      17.00
      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Славия Прага 0:0 Заря

    Исход игры
    Славия Прага
    93.5% (116)
    Ничья
    3.2% (4)
    Заря
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (54)
    Меньше
    51.79% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    40.18% (45)
    Нет
    59.82% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Славия Прага
    34.7% (43)
    2:1 Славия Прага
    25.8% (32)
    1:0 Славия Прага
    9.7% (12)
    3:1 Славия Прага
    8.9% (11)
    3:0 Славия Прага
    7.3% (9)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    4:0 Славия Прага
    1.6% (2)
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