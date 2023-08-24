Через правый край развернули наступление хозяева. Масопуст вновь активен, но только аут. Да и то для соперника.

Вантух бросил аут, по краю быстрая атака Дришлюка, прострел... Антюх только руку поднял, благодаря партнёра. До мяча ему было не добраться.

Жёлтая карточка! Герреро стал спорить с рефери. За что и получил "горчичник"! Нервы не держат у гостей.

Хитил и Провод у мяча. До ворот 27 метров. Провод с левой ноги, от стенки рикошет, мяч пришёл в руки Турбаевскому.

Штрафной удар заработали хозяева на правом фланге. Масопуст отлично подключается. Провод у мяча и Доудера, подача Доудеры, аут заработал.

Аут бросил Шевчик, в штрафной площади выше всех прыгнул Джордан. Перевод на Доудера, мяч быстро себе вернули игроки "Славии".

Пять минут до перерыва. Подача от Доудеры, отбились гости, подача от Шевчика, снова отбой, Масопуст уже подключился, низом сыграл, угловой заработал. Ан нет, от ворот.

Юрасек включился, набрал скорость с левой ноги пробил! Рядом со штангой! Ещё один опасный момент!

Коларж с мячом, а перед этим Джордан в очередной раз выиграл борьбу за мяч!

Шранц! Невероятно, как не забил! Такой момент! Заброс, Шранц выходил один на один, сблизился, пять метров до ворот было, Турбаевский расставил руки и сумел отразить!

Половину первого тайма отыграл. Вантух хотел разыграть стандарт, оставил мяч Мишнёву, тот в центральный круг отдал мяч. Батагов с игровым снарядом, перевод на левый край, ушёл мяч за пределы поля.

Прошла передача на Шранца, который оказался совсем один в чужой штрафной площади, бросился ему наперерез Турбаевский, Шранц пробил во вратаря и заработал угловой!

НЕТ ГОЛА! Не засчитал его ВАР. Хороший розыгрыш углового удался "Славии". Подача на голову Зафеирису, тот скинул на центр линии вратарской, откуда пробил головой Масопуст! Но перед этим была рука у Зафеириса, который голевую передачу отдавал.

Заслуженно открывают счёт игроки "Славии". Однако рефери смотрит ВАР. А не было ли там нарушения правил. А где? Офсайд? Прихватили кого-то? Рефери смотрит "кино". А вот пи причина нашлась. Сыграл рукой Зафеирис! Нет гола!

Джордан! Творится что-то невероятное на линии ворот "Зари"! Длинный заброс на Юрасека, который подхватил мяч, подаренный ему Снурницыным, пробил, уже мимо голкипера, но Джордан с линии вынес мяч! А следом ещё добивание, но слабо от Шранца, но вновь Джордан вынес с "ленточки"!

Шранц с мячом, отдал на Юрасека, неловкий финт и мяч потерян. Но лишь на отбой сыграл Батагов. Колараж подхватил игровой снаряд.

Влчек на Голеша, дальше налево на Масопуста, тот по краю выдал передачу. Не прошёл игровой снаряд.

Джордан, один из лучших сегодня, вступил в отбор, Мишнёв пришёл на помощь, нарушил правила в отборе.

21' Угловой удар заработали хозяева. Провод закрутил с левой ноги в ворота, отбились с помощью Кирюханцева гости, подбор за чехами. Доудера на Масопуста, тот направо пошёл, накоротке с Проводом, от ноги которого ушёл мяч за боковую.

20' Длинный заброс в надежде на рывок Шранца, вышел из ворот Турбаевский и спокойно забрал мяч.

19' Коларж с мячом, нет прессинга от "Зари", заброс на Доудера, тот принял мяч на грудь, опустил его в ноги, убрал соперинка на замахе, но с передачей не заладилось.

18' Доудера с мячом на правом фланге, Шевчик получил передачу, спиной к чужим воротам был, не успел развернуться, поэтому отдавал в недодачу. Потеря.

17' Провод пробил после розыгрыша стандарта и прострела, Турбаевский на месте, намертво забрал. Удар несильный был и в касание.

16' Мишнёв нарушил правила, досталось по ногам Зафеирису. Левее ворот, но в двух метрах от линии штрафной площади.

15' Прошла четверть часа у нас. Масопуст на газоне, Герреро нарушил правила.

14' Антюх принял мяч после аута на грудь, отыграл на Герреро, который уже не в первый раз не смог обыграть соперника.

13' Турбаевский разыграл от ворот, Батагов с мячом, через левый край на Антюха, чуть неловкое движение и мяч потерян.

12' Крупным планом наставник "Зари", Лалатович Ненад, не очень он доволен происходящим. "Славия" продожает давление. Хитил отдавал вразрез на Шранца, тот не успел к игровому снаряду.

11' Герреро ускорился, перевод на левый край выполнил, но там никого. А кого ожидал там увидеть Герреро, если он сам там должен был быть.

10' А вот это было очень опасно! Масопуст! Подача Доудера с угла, выбежал на мяч Масопуст и головой в дальний угол подрезал мяч, Турбаевский только взглядом провожал игровой снаряд! В миллиметрах от штанги!

8' Стандарт для "Славии". Провод и Шевчик у мяча, Шевчик разыграл стандарт, Масопуст зряче подачу исполнял, замыкал его Голеш, но его опередил кто-то из защитинков "Зари". Угловой.

7' Дришлюк пошёл в неудачный отбор, нарушил правила на Влчеке в 25 метрах от ворот. Жёлтая карточка. Первая в матче.

6' Вантух рвётся с мячом через чужую штрафную площадь для удара, но далеко мяч от себя отпустил. Турбаевский успел его накрыть.

5' Провод! А мог бы сейчас замкнуть хороший кросс от Доудера, но не хватил полшага, чтобы успеть к мячу. От ноги Провода мяч пошёл мимо цели.

4' Перевод на правый край на Юрасека, тот подачу исполнил, Джордан головой вынес за пределы штрафной площади.

3' Масопуст снова с мячом должен был оказаться, но игровой снаряд вышел за пределы поля. Аут для "Зари", заброс на Герреро, против которого правила нарушили. Но перед этим рефери усмотрел, что сам Герреро придержал соперника. Стандарт для "Славии".

2' Масопуст с мячом, перевод на левый край, дальше по краю на Шевчика, тот на Доудеру. Держят мяч игроки "Славии".