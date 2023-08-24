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Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Лудогорец
0:0
Первый тайм: 6'
Аякс
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 25 Владение мячом, % 75
Прогнозы 124
Лудогорец 5.6% (7)
X 6.5% (8)
Аякс 87.9% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Аякс
4.30
4.30
1.79
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
24
Вердон
Оливье
26
Сонко-Сундберг
Ноа
44
Хайстер
Марсель
6
Пётровски
Якуб
8
Гонсалвеш
Клод
82
Йорданов
Иван
11
Десподов
Кирилл
99
Секо
Руан
37
Текпетей
Бернард
12
Гортер
Джей
2
Ренсх
Девайн
18
Медич
Яков
4
Хато
Йоррель
5
Вейндал
Оуэн
33
Тахирович
Бенджамин
8
Тейлор
Кеннет
20
Кудус
Мохаммед
23
Бергёйс
Стивен
7
Бергвейн
Стевен
9
Бробби
Брайан
Лудогорец
4-3-3
Аякс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пётровски Якуб 2 0.67
Текпетей Бернард 2 0.67
Сонко-Сундберг Ноа 1 0.33
Десподов Кирилл 1 0.33
Хайстер Марсель 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Секо Руан 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Клод 2 0
Вердон Оливье 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Лудогорец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Черно Море - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Астана 5:1 Лудогорец - ЦСКА София 3:0 Астана - Лудогорец 2:1
Ботев Враца - Лудогорец 0:5 Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 Левски Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0
Аякс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1
Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4

Результаты матчей

Лудогорец
Аякс

Точный счет

5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лудогорец
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Топ бомбардиров
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Хеккен Садик Ибраим 2 (2)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Славия Прага Шранц Иван 2
Зриньски Киш Томислав 2
Весь список

Топ нарушителей
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 1 1
ХИК Коуассиви-Бениссан Кевин 1 1
Жальгирис Ойвуси Матиас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    5'
    Медича сбил Секо в центре поля. Виноват был в этой ситуации партнер 99-го номера "Лудогорца", который отдал не совсем удобную передачу назад. 
  • 4'
    Бергёйс с правого края подключал к атаке партнера. Бробби попытался у лицевой линии остановить сферу, но упустил ее за пределы поля. Случилась, таким образом, потеря. 
  • 3'
    На первых минутах встречи перекатывает мяч в районе центрального круга "Лудогорец". Неплохо мяч ходит у команды. Все идет к тому, что в стремительном темпе будут развиваться события на поле. 
  • 2'
    Футболисты "Лудогорца" вышли сегодня на футбольный газон в зеленом обмундировании, тогда как игроки "Аякса" предстали перед нами в красно-белом обмундировании. Ворота голландского коллектива будут слева по ТВ-картинке, а рамка болгарской команды - справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые поклонники спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к еврокубкам. В рамках первого поединка раунда плей-офф Лиги Европы сойдутся лицом к лицу болгарский «Лудогорец» и голландский «Аякс». Встреча состоится в Разграде, на стадионе «Хювефарма Арена».

    Текстовую трансляцию матча для вас проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
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    • Прогнозы 124
    Лудогорец 5.6% (7)
    X 6.5% (8)
    Аякс 87.9% (109)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лудогорец
    Ничья
    Аякс
    4.30
    4.30
    1.79
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лудогорец 0:0 Аякс

Исход игры
Лудогорец
5.6% (7)
Ничья
6.5% (8)
Аякс
87.9% (109)
Тотал 2.5
Больше
77.88% (88)
Меньше
22.12% (25)
Обе команды забьют
Да
77.88% (88)
Нет
22.12% (25)
Популярный счёт
1:2 Аякс
47.6% (59)
1:3 Аякс
13.7% (17)
0:1 Аякс
8.1% (10)
0:2 Аякс
8.1% (10)
2:1 Лудогорец
3.2% (4)
1:1 Ничья
3.2% (4)
0:3 Аякс
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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