Первый тайм

5' Медича сбил Секо в центре поля. Виноват был в этой ситуации партнер 99-го номера "Лудогорца", который отдал не совсем удобную передачу назад.

4' Бергёйс с правого края подключал к атаке партнера. Бробби попытался у лицевой линии остановить сферу, но упустил ее за пределы поля. Случилась, таким образом, потеря.

3' На первых минутах встречи перекатывает мяч в районе центрального круга "Лудогорец". Неплохо мяч ходит у команды. Все идет к тому, что в стремительном темпе будут развиваться события на поле.

2' Футболисты "Лудогорца" вышли сегодня на футбольный газон в зеленом обмундировании, тогда как игроки "Аякса" предстали перед нами в красно-белом обмундировании. Ворота голландского коллектива будут слева по ТВ-картинке, а рамка болгарской команды - справа.