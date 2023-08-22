Стадион: Лудогорец Арена.
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пётровски Якуб
|2
|1
|Текпетей Бернард
|2
|1
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.5
|Десподов Кирилл
|1
|0.5
|Хайстер Марсель
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Секо Руан
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Клод
|2
|0
|Вердон Оливье
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Лудогорец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Черно Море - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Астана 5:1 Лудогорец - ЦСКА София 3:0 Астана - Лудогорец 2:1
Ботев Враца - Лудогорец 0:5 Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 Левски Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0
Аякс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1
Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4
Результаты матчей
Лудогорец
Аякс
Точный счет
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лудогорец
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Зриньски
|Малекинусич Матия
|2 (1)
|Хеккен
|Садик Ибраим
|2 (1)
|Славия Прага
|Шранц Иван
|2
|Зриньски
|Киш Томислав
|2
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|1 1
|ХИК
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1 1
|Жальгирис
|Ойвуси Матиас
|1 1
Прогнозы на матч Лудогорец - Аякс
Исход игры
Лудогорец
6.3% (3)
Ничья
4.2% (2)
Аякс
89.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
76.09% (35)
Меньше
23.91% (11)
Обе команды забьют
Да
73.91% (34)
Нет
26.09% (12)
Популярный счёт
1:2 Аякс
43.8% (21)
1:3 Аякс
16.7% (8)
0:2 Аякс
12.5% (6)
2:1 Лудогорец
4.2% (2)
1:1 Ничья
4.2% (2)
0:3 Аякс
4.2% (2)
0:1 Аякс
4.2% (2)
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