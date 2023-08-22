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  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Лудогорец
 
Позже
Аякс
Прогнозы 48
Лудогорец 6.3% (3)
X 4.2% (2)
Аякс 89.6% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Аякс
4.30
4.20
1.77
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пётровски Якуб 2 1
Текпетей Бернард 2 1
Сонко-Сундберг Ноа 1 0.5
Десподов Кирилл 1 0.5
Хайстер Марсель 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Секо Руан 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Клод 2 0
Вердон Оливье 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Лудогорец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Черно Море - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Астана 5:1 Лудогорец - ЦСКА София 3:0 Астана - Лудогорец 2:1
Ботев Враца - Лудогорец 0:5 Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 Левски Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0
Аякс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1
Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4

Результаты матчей

Лудогорец
Аякс

Точный счет

5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лудогорец
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Топ бомбардиров
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Хеккен Садик Ибраим 2 (1)
Славия Прага Шранц Иван 2
Зриньски Киш Томислав 2
Весь список

Топ нарушителей
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 1 1
ХИК Коуассиви-Бениссан Кевин 1 1
Жальгирис Ойвуси Матиас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лудогорец - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2023, осталось 2 дня 13 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 48
    Лудогорец 6.3% (3)
    X 4.2% (2)
    Аякс 89.6% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лудогорец
    Ничья
    Аякс
    4.30
    4.20
    1.77
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лудогорец - Аякс онлайн

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    Прогнозы на матч Лудогорец - Аякс

    Исход игры
    Лудогорец
    6.3% (3)
    Ничья
    4.2% (2)
    Аякс
    89.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.09% (35)
    Меньше
    23.91% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (34)
    Нет
    26.09% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Аякс
    43.8% (21)
    1:3 Аякс
    16.7% (8)
    0:2 Аякс
    12.5% (6)
    2:1 Лудогорец
    4.2% (2)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
    0:3 Аякс
    4.2% (2)
    0:1 Аякс
    4.2% (2)
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