  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
2:0
Конец матча
Лугано
0'
1:0
8' Гол
Эккерт Айенса Деннис
42' Желтая карточка
Эккерт Айенса Деннис
67' Желтая карточка
Макаллистер Кевин
2:0
71' Гол
Терхо Каспер
76' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
90' Желтая карточка
Нильссон Хокан
90'+8

Ход матча

8'
Эккерт Айенса Деннис
(Расмуссен Матиас)
1:0
42'
Эккерт Айенса Деннис
 
65'
 
Эспиноса Джон
Аригони Аллан
66'
Нильссон Хокан
Эккерт Айенса Деннис
 
66'
Садики Ноа
Расмуссен Матиас
 
67'
Макаллистер Кевин
 
71'
Терхо Каспер
(Амани Жан)
2:0
76'
 
Саббатини Хонатан
76'
 
Махмуд Хадж
Саббатини Хонатан
76'
 
Киминьяни Янис
Боттани Маттиа
76'
 
Мацек Роман
Бислими Уран
84'
 
Вляди Шкельчим
Целар Жан
90'
Лапуссен Лоик
 
90'
Нильссон Хокан
 
90'
Лейсен Федде
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 115
Унион Сент-Жиллуаз 83.5% (96)
X 6.1% (7)
Лугано 10.4% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
17
Терхо
Каспер
4
Расмуссен
Матиас
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
10
Лапуссен
Лоик
8
Амани
Жан
9
Эккерт
Айенса
Деннис
1
Саипи
Амир
34
Аригони
Аллан
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
23
Валенсуэла
Мильтон
14
Саббатини
Хонатан
16
Гргич
Анто
11
Штеффен
Ренато
25
Бислими
Уран
10
Боттани
Маттиа
9
Целар
Жан
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Лугано
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терхо Каспер 1 1
Эккерт Айенса Деннис 1 1
Расмуссен Матиас 0 0
Амани Жан 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильссон Хокан 1 0
Макаллистер Кевин 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саббатини Хонатан 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лугано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Лугано
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0
Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Лугано

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 3 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (1)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Олимпия Любляна Суалеэ Давид 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Унион Сент-Жиллуаз 83.5% (96)
    X 6.1% (7)
    Лугано 10.4% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Лугано онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Лугано

    Исход игры
    Унион Сент-Жиллуаз
    83.5% (96)
    Ничья
    6.1% (7)
    Лугано
    10.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (66)
    Меньше
    40.54% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    63.06% (70)
    Нет
    36.94% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Сент-Жиллуаз
    40% (46)
    2:0 Унион Сент-Жиллуаз
    16.5% (19)
    1:0 Унион Сент-Жиллуаз
    12.2% (14)
    3:1 Унион Сент-Жиллуаз
    7% (8)
    1:2 Лугано
    4.3% (5)
    1:1 Ничья
    4.3% (5)
    0:1 Лугано
    3.5% (4)
    0:2 Лугано
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     