Стадион: Лото-парк.
2:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолЭккерт Айенса Деннис
42' Желтая карточкаЭккерт Айенса Деннис
67' Желтая карточкаМакаллистер Кевин
2:0
71' ГолТерхо Каспер
76' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
90' Желтая карточкаНильссон Хокан
90'+8
Ход матча
8'
71'
2:0
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
17
Терхо
Каспер
16
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
27 Садики НоаЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
85 Дони АрноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Теклаб ХенокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Мина ДиегоВратарь
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Терхо Каспер
|1
|1
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|1
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Амани Жан
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Макаллистер Кевин
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саббатини Хонатан
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лугано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Лугано
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0
Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Лугано
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Хеккен
|Садик Ибраим
|3 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|3
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|2 (1)
|Зриньски
|Малекинусич Матия
|2 (1)
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Хеккен
|Хаммар Юхан
|1 1
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1
|Олимпия Любляна
|Суалеэ Давид
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Лугано
Исход игры
Унион Сент-Жиллуаз
83.5% (96)
Ничья
6.1% (7)
Лугано
10.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (66)
Меньше
40.54% (45)
Обе команды забьют
Да
63.06% (70)
Нет
36.94% (41)
Популярный счёт
2:1 Унион Сент-Жиллуаз
40% (46)
2:0 Унион Сент-Жиллуаз
16.5% (19)
1:0 Унион Сент-Жиллуаз
12.2% (14)
3:1 Унион Сент-Жиллуаз
7% (8)
1:2 Лугано
4.3% (5)
1:1 Ничья
4.3% (5)
0:1 Лугано
3.5% (4)
0:2 Лугано
2.6% (3)
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