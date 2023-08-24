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Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
ЛАСК
2:1
Конец матча
Зриньски
0'
1:0
4' Гол
Цуль Роберт
2:0
11' Гол
Цуль Роберт
33' Желтая карточка
Хорват Саша
67' Желтая карточка
Йовичич Бранко
2:1
71' Гол
Саблиц Франко
90'+6

Ход матча

4'
Цуль Роберт
1:0
11'
Цуль Роберт
(Хорват Саша)
2:0
33'
Хорват Саша
 
46'
 
Станич Мато
Рамич Тарик
53'
Гойгингер Томас
Усор Мозес
 
53'
Пинто Ленни
Мустафа Ибрагим
 
54'
 
Юкич Иван
Чуже Марио
67'
Йовичич Бранко
 
67'
 
Киш Томислав
Иванчич Антонио
67'
 
Саблиц Франко
Малекинусич Матия
70'
Ба Сануссу
Флеккер Флориан
 
70'
Таловеров Максим
Йовичич Бранко
 
71'
2:1
Саблиц Франко
80'
Любичич Марин
Хорват Саша
 
82'
 
Мемия Керим
Тичинович Марио

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 113
ЛАСК 85.8% (97)
X 14.2% (16)
Зриньски 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
33
Люкенедер
Феликс
29
Флеккер
Флориан
7
Реннер
Рене
30
Хорват
Саша
18
Йовичич
Бранко
10
Цуль
Роберт
23
Мустафа
Ибрагим
17
Усор
Мозес
35
Марко
Марич
II
6
Чорлука
Йосип
44
Батарело
Ивица
95
Сенич
Матей
91
Тичинович
Марио
20
Иванчич
Антонио
19
Рамич
Тарик
5
Чанаджия
Дарио
17
Малекинусич
Матия
99
Билбия
Неманья
25
Чуже
Марио
ЛАСК
3-4-1-2
Зриньски
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуль Роберт 2 2
Хорват Саша 0 0
Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малекинусич Матия 2 0.67
Киш Томислав 2 0.67
Билбия Неманья 1 0.33
Иванчич Антонио 1 0.33
Саблиц Франко 1 0.33
Чуже Марио 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорват Саша 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баришич Хрвое 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Яковльевич Слободан 1 0
Сенич Матей 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зриньски
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6
ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зриньски
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
8

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
100%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1
Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм-2 2:1
Зриньски
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Зриньски - ГОШК 3:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0 Зриньски - Брейдаблик 6:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2
Зриньски - Слован Братислава 0:1 Зриньски - Урарту 2:3 Урарту - Зриньски 0:1 Зриньски - Посушье 3:1 Локомотив Загреб - Зриньски 0:3 Вараждин - Зриньски 1:3 Мура - Зриньски 1:0 Тузла Сити - Зриньски 3:0 Зриньски - Леотар 2:1 Вележ - Зриньски 0:1 Слога Добой - Зриньски 1:3 Зриньски - Слобода Тузла 4:1 Посушье - Зриньски 0:2 Зриньски - Сараево 2:3 Вележ - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0

Результаты матчей

ЛАСК
Зриньски

Точный счет

2:1
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Зриньски

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 3 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (1)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Олимпия Любляна Суалеэ Давид 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • До матча
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    Прогнозы 113
    ЛАСК 85.8% (97)
    X 14.2% (16)
    Зриньски 0% (0)
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    Где смотреть матч ЛАСК 2:1 Зриньски онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЛАСК 2:1 Зриньски

    Исход игры
    ЛАСК
    85.8% (97)
    Ничья
    14.2% (16)
    Зриньски
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.36% (51)
    Меньше
    53.64% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    57.27% (63)
    Нет
    42.73% (47)
    Популярный счёт
    2:1 ЛАСК
    39.8% (45)
    2:0 ЛАСК
    23.9% (27)
    1:0 ЛАСК
    16.8% (19)
    1:1 Ничья
    10.6% (12)
    3:1 ЛАСК
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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