Стадион: Райффайзен Арена.
0'
1:0
4' ГолЦуль Роберт
2:0
11' ГолЦуль Роберт
33' Желтая карточкаХорват Саша
67' Желтая карточкаЙовичич Бранко
2:1
71' ГолСаблиц Франко
90'+6
Ход матча
4'
1:0
11'
2:0
33'
54'
67'
71'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
30
Хорват
Саша
10
Цуль
Роберт
17
Усор
Мозес
95
Сенич
Матей
19
Рамич
Тарик
25
Чуже
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Нападающий
-
17 Усор МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пинто ЛенниПолузащитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Основной состав
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Сенич МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Рамич ТарикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Чуже МариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Нирон ОмерВратарь
- Защитник
-
50 Мемия КеримЗащитник
- Полузащитник
-
10 Киш ТомиславПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Станич МатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крунослав Рендулич
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуль Роберт
|2
|2
|Хорват Саша
|0
|0
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малекинусич Матия
|2
|0.67
|Киш Томислав
|2
|0.67
|Билбия Неманья
|1
|0.33
|Иванчич Антонио
|1
|0.33
|Саблиц Франко
|1
|0.33
|Чуже Марио
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорват Саша
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баришич Хрвое
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Яковльевич Слободан
|1
|0
|Сенич Матей
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зриньски
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
6
ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зриньски
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
8
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
100%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1
Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм-2 2:1
Зриньски
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Зриньски - ГОШК 3:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0 Зриньски - Брейдаблик 6:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2
Зриньски - Слован Братислава 0:1 Зриньски - Урарту 2:3 Урарту - Зриньски 0:1 Зриньски - Посушье 3:1 Локомотив Загреб - Зриньски 0:3 Вараждин - Зриньски 1:3 Мура - Зриньски 1:0 Тузла Сити - Зриньски 3:0 Зриньски - Леотар 2:1 Вележ - Зриньски 0:1 Слога Добой - Зриньски 1:3 Зриньски - Слобода Тузла 4:1 Посушье - Зриньски 0:2 Зриньски - Сараево 2:3 Вележ - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0
Результаты матчей
ЛАСК
Зриньски
Точный счет
2:1
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Зриньски
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Хеккен
|Садик Ибраим
|3 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|3
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|2 (1)
|Зриньски
|Малекинусич Матия
|2 (1)
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Хеккен
|Хаммар Юхан
|1 1
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1
|Олимпия Любляна
|Суалеэ Давид
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЛАСК 2:1 Зриньски
Исход игры
ЛАСК
85.8% (97)
Ничья
14.2% (16)
Зриньски
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (51)
Меньше
53.64% (59)
Обе команды забьют
Да
57.27% (63)
Нет
42.73% (47)
Популярный счёт
2:1 ЛАСК
39.8% (45)
2:0 ЛАСК
23.9% (27)
1:0 ЛАСК
16.8% (19)
1:1 Ничья
10.6% (12)
3:1 ЛАСК
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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