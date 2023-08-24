Стадион: Караискакис.
3:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолЭль-Кааби Аюб
2:0
16' ГолФортунис Костас
3:0
40' ГолЭль-Кааби Аюб
61' Желтая карточкаНикчевич Боица
66' Желтая карточкаРецос Панайотис
85' Желтая карточкаКини Марин
3:1
90' ГолМиладинович Игор
90'+7
Ход матча
3'
1:0
16'
40'
3:0
61'
66'
85'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
18
Кини
Марин
21
Биэл
Пеп
26
Дрезгич
Урош
15
Суботич
Лука
77
Ковач
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дрезгич УрошЗащитник
-
15 Суботич ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ковач СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Зе МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Аджич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Овусу СэмюэлПолузащитник
-
Главный тренер: Игор Матич
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фортунис Костас
|2
|0.67
|Эль-Кааби Аюб
|2
|0.67
|Александропулос Сотириос
|1
|0.33
|Врусаи Мариус
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
Чукарички
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миладинович Игор
|1
|1
|Никчевич Боица
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|3
|0
|Марсело Родиней
|1
|1
|Иборра Висенте
|1
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Рецос Панайотис
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Чукарички
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Никчевич Боица
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Чукарички
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Чукарички
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Чукарички
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0
Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3
Чукарички
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ИМТ Нови Белград - Чукарички 3:0 Чукарички - Явор Иваньица 2:2 Раднички 1923 - Чукарички 1:2 Чукарички - Раднички Ниш 2:0
Железничар Панчево - Чукарички 0:0 Чукарички - Спарта Прага 1:1 Чукарички - МТК 1:2 Чукарички - Риека 0:0 Македония Джёрче Петров - Чукарички 0:4 Чукарички - Раднички 1923 2:1 Црвена Звезда - Чукарички 2:1 Вождовац - Чукарички 1:1 Войводина Нови Сад - Чукарички 0:1 Чукарички - Нови Пазар 4:0 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:0 Радник Сурдулица - Чукарички 0:1 Црвена Звезда - Чукарички 4:0 Бачка-Топола - Чукарички 1:0 Чукарички - Партизан 1:0 Чукарички - Партизан 1:0
Результаты матчей
Олимпиакос
Чукарички
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Чукарички
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|Хеккен
|Садик Ибраим
|3 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|3
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|2 (1)
|Зриньски
|Малекинусич Матия
|2 (1)
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Хеккен
|Хаммар Юхан
|1 1
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1
|Олимпия Любляна
|Суалеэ Давид
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпиакос 3:1 Чукарички
Исход игры
Олимпиакос
98.2% (111)
Ничья
1.8% (2)
Чукарички
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.19% (34)
Меньше
68.81% (75)
Обе команды забьют
Да
16.51% (18)
Нет
83.49% (91)
Популярный счёт
2:0 Олимпиакос
51.3% (58)
3:0 Олимпиакос
15% (17)
1:0 Олимпиакос
13.3% (15)
2:1 Олимпиакос
11.5% (13)
3:1 Олимпиакос
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!