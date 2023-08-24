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Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Олимпиакос
3:1
Конец матча
Чукарички
0'
1:0
3' Гол
Эль-Кааби Аюб
2:0
16' Гол
Фортунис Костас
3:0
40' Гол
Эль-Кааби Аюб
61' Желтая карточка
Никчевич Боица
66' Желтая карточка
Рецос Панайотис
85' Желтая карточка
Кини Марин
3:1
90' Гол
Миладинович Игор
90'+7

Ход матча

3'
Эль-Кааби Аюб
(Врусаи Мариус)
1:0
16'
Фортунис Костас
(Камара Мохамед III)
2:0
40'
Эль-Кааби Аюб
(Фортунис Костас)
3:0
46'
 
Никчевич Боица
Роган Виктор
46'
 
Янкович Алекса
Ндиайе Ибраима
46'
 
Доцич Марко
Ковач Стефан
59'
Скарпа Густаво
Масурас Гиоргос
 
59'
Эссе Сантьяго
Камара Мохамед
 
61'
 
Никчевич Боица
66'
Рецос Панайотис
 
69'
 
Миладинович Игор
Станкович Никола
70'
Поросо Джексон
Рецос Панайотис
 
70'
Эль-Араби Юссеф
Эль-Кааби Аюб
 
83'
Александропулос Сотириос
Биэл Пеп
 
85'
Кини Марин
 
86'
 
Зе Марио
Иванович Джордже
90'
3:1
Миладинович Игор
(Никчевич Боица)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 113
Олимпиакос 98.2% (111)
X 1.8% (2)
Чукарички 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пасхалакис
Александрос
17
Врусаи
Мариус
45
Рецос
Панайотис
16
Фрейре
Николас
18
Кини
Марин
4
Камара
Мохамед
III
8
Иборра
Висенте
19
Масурас
Гиоргос
21
Биэл
Пеп
7
Фортунис
Костас
9
Эль-Кааби
Аюб
23
Самурович
Филип
6
Стеванович
Миладин
26
Дрезгич
Урош
15
Суботич
Лука
2
Роган
Виктор
21
Станкович
Никола
14
Сиссоко
Самбу
II
77
Ковач
Стефан
3
Тошич
Неманья
72
Ндиайе
Ибраима
II
10
Иванович
Джордже
Олимпиакос
4-2-3-1
Чукарички
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фортунис Костас 2 0.67
Эль-Кааби Аюб 2 0.67
Александропулос Сотириос 1 0.33
Врусаи Мариус 0 0
Камара Мохамед III 0 0
Чукарички
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миладинович Игор 1 1
Никчевич Боица 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 3 0
Марсело Родиней 1 1
Иборра Висенте 1 0
Фортунис Костас 1 0
Фрейре Николас 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Биэл Пеп 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Чукарички
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Никчевич Боица 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Чукарички
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Чукарички
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Чукарички
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0
Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3
Чукарички
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ИМТ Нови Белград - Чукарички 3:0 Чукарички - Явор Иваньица 2:2 Раднички 1923 - Чукарички 1:2 Чукарички - Раднички Ниш 2:0
Железничар Панчево - Чукарички 0:0 Чукарички - Спарта Прага 1:1 Чукарички - МТК 1:2 Чукарички - Риека 0:0 Македония Джёрче Петров - Чукарички 0:4 Чукарички - Раднички 1923 2:1 Црвена Звезда - Чукарички 2:1 Вождовац - Чукарички 1:1 Войводина Нови Сад - Чукарички 0:1 Чукарички - Нови Пазар 4:0 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:0 Радник Сурдулица - Чукарички 0:1 Црвена Звезда - Чукарички 4:0 Бачка-Топола - Чукарички 1:0 Чукарички - Партизан 1:0 Чукарички - Партизан 1:0

Результаты матчей

Олимпиакос
Чукарички

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Чукарички

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 3 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (1)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Олимпия Любляна Суалеэ Давид 1 1
Весь список
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    Прогнозы 113
    Олимпиакос 98.2% (111)
    X 1.8% (2)
    Чукарички 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпиакос 3:1 Чукарички

    Исход игры
    Олимпиакос
    98.2% (111)
    Ничья
    1.8% (2)
    Чукарички
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.19% (34)
    Меньше
    68.81% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    16.51% (18)
    Нет
    83.49% (91)
    Популярный счёт
    2:0 Олимпиакос
    51.3% (58)
    3:0 Олимпиакос
    15% (17)
    1:0 Олимпиакос
    13.3% (15)
    2:1 Олимпиакос
    11.5% (13)
    3:1 Олимпиакос
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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