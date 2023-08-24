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Лига Европы
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Глова Филип
Хеккен
1:0
Перерыв
Абердин
0'
17' Желтая карточка
Рубежич Слободан
27' Желтая карточка
Dante Polvara
1:0
36' Гол
Лаюни Амор

Ход матча

17'
 
Рубежич Слободан
27'
 
Dante Polvara
36'
Лаюни Амор
(Садик Ибраим)
1:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 116
Хеккен 62.1% (72)
X 20.7% (24)
Абердин 17.2% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Абердин
1.52
7.10
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Абрахамссон
Петер
13
Сандберг
Симон
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
37
Садик
Ибраим
19
Хрстич
Срджан
24
Лаюни
Амор
24
Келле
Роос
2
Девлин
Никки
33
Рубежич
Слободан
3
Jack
MacKenzie
18
Shayden
Morris
10
Кларксон
Лейтон
4
Шинни
Грэм
21
Dante
Polvara
23
Ryan
Duncan
9
Миовски
Боян
11
Duk
Хеккен
4-3-3
Абердин
3-5-2

История личных встреч

Хеккен
Абердин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0
ЛК
5:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
180

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хрстич Срджан 3 1
Садик Ибраим 2 (1) 0.67
Рюгор Миккель 1 0.33
Лаюни Амор 1 0.33
Густафссон Самуэль 1 0.33
Сонко Момоду 1 0.33
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Абердин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0
Трпчевски Филип 1 0
Ромео Аман 1 0
Абердин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубежич Слободан 1 0
Dante Polvara 1 0

Результаты матчей

Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Абердин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Абердин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Абердин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3
Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4
Абердин
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Стерлинг Альбион - Абердин 1:2 Абердин - Селтик 1:3 Ливингстон - Абердин 0:0 Чарльтон - Абердин 2:3
Престон Норт Энд - Абердин 2:0 Фразербург - Абердин 0:2 Туррифф Юнайтед - Абердин 0:9 Селтик - Абердин 5:0 Абердин - Сент-Миррен 3:0 Хартс - Абердин 2:1 Абердин - Хиберниан 0:0 Рейнджерс - Абердин 1:0 Абердин - Рейнджерс 2:0 Росс Каунти - Абердин 0:1 Абердин - Килмарнок 2:0 Сент-Джонстон - Абердин 0:1 Абердин - Хартс 3:0 Данди Юнайтед - Абердин 1:3 Абердин - Ливингстон 1:0 Селтик - Абердин 4:0

Результаты матчей

Хеккен
Абердин

Точный счет

5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Абердин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Топ бомбардиров
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Хеккен Садик Ибраим 2 (2)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Славия Прага Шранц Иван 2
Зриньски Киш Томислав 2
Весь список

Топ нарушителей
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 1 1
ХИК Коуассиви-Бениссан Кевин 1 1
Жальгирис Ойвуси Матиас 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Садик Ибраим сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Лаюни Амор бьет в цель!
  • 27'
    Dante Polvara получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Рубежич Слободан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 116
Хеккен 62.1% (72)
X 20.7% (24)
Абердин 17.2% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Абердин
1.52
7.10
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Хеккен 1:0 Абердин онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хеккен 1:0 Абердин

Исход игры
Хеккен
62.1% (72)
Ничья
20.7% (24)
Абердин
17.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
58.72% (64)
Меньше
41.28% (45)
Обе команды забьют
Да
75.23% (82)
Нет
24.77% (27)
Популярный счёт
2:1 Хеккен
30.2% (35)
1:1 Ничья
15.5% (18)
1:2 Абердин
14.7% (17)
1:0 Хеккен
12.1% (14)
2:0 Хеккен
8.6% (10)
2:2 Ничья
4.3% (5)
3:1 Хеккен
4.3% (5)
0:1 Абердин
2.6% (3)
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