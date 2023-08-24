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Лига Европы
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Глова Филип
Хеккен
2:2
Конец матча
Абердин
0'
17' Желтая карточка
Рубежич Слободан
27' Желтая карточка
Полвара Данте
1:0
36' Гол
Лаюни Амор
59' Желтая карточка
Хаммар Юхан
2:0
69' Пенальти
Садик Ибраим
2:1
75' Гол
Миовски Боян
2:2
79' Гол
Девлин Никки
90' Вторая желтая карточка
Хаммар Юхан
90'+10

Ход матча

17'
 
Рубежич Слободан
27'
 
Полвара Данте
36'
Лаюни Амор
(Садик Ибраим)
1:0
59'
Хаммар Юхан
 
63'
 
Макдональд Ангус
Моррис Шейден
63'
Юссеф Али
Хрстич Срджан
 
63'
Абдулразак Исхак
Ромео Аман
 
69'
Садик Ибраим
2:0
70'
 
Макграт Джейми
Полвара Данте
70'
 
МакГэрри Джеймс
Данкан Райан
75'
2:1
Миовски Боян
79'
2:2
Девлин Никки
(Миовски Боян)
80'
 
Соклер Эстер
Дук
84'
Тотлэнд Томас
Сандберг Симон
 
84'
Лаурсен Якоб-Баррет
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
 
90'
Хаммар Юхан
 
90'
Тебо Франклин
Лаюни Амор
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 116
Хеккен 62.1% (72)
X 20.7% (24)
Абердин 17.2% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Абрахамссон
Петер
13
Сандберг
Симон
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
37
Садик
Ибраим
19
Хрстич
Срджан
24
Лаюни
Амор
24
Келле
Роос
2
Девлин
Никки
33
Рубежич
Слободан
3
МакКензи
Джек
18
Моррис
Шейден
10
Кларксон
Лейтон
4
Шинни
Грэм
21
Полвара
Данте
23
Данкан
Райан
9
Миовски
Боян
11
Дук
Хеккен
4-3-3
Абердин
3-5-2

История личных встреч

Хеккен
Абердин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0
ЛК
5:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
180

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 3 (2) 1
Хрстич Срджан 3 1
Рюгор Миккель 1 0.33
Лаюни Амор 1 0.33
Густафссон Самуэль 1 0.33
Сонко Момоду 1 0.33
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Абердин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миовски Боян 1 1
Девлин Никки 1 1

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммар Юхан 1 1
Густафссон Самуэль 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0
Трпчевски Филип 1 0
Ромео Аман 1 0
Абердин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубежич Слободан 1 0
Полвара Данте 1 0

Результаты матчей

Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Абердин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Абердин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Абердин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
2

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

10
2
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
1
50%
61-75
1
10%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3
Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4
Абердин
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Стерлинг Альбион - Абердин 1:2 Абердин - Селтик 1:3 Ливингстон - Абердин 0:0 Чарльтон - Абердин 2:3
Престон Норт Энд - Абердин 2:0 Фразербург - Абердин 0:2 Туррифф Юнайтед - Абердин 0:9 Селтик - Абердин 5:0 Абердин - Сент-Миррен 3:0 Хартс - Абердин 2:1 Абердин - Хиберниан 0:0 Рейнджерс - Абердин 1:0 Абердин - Рейнджерс 2:0 Росс Каунти - Абердин 0:1 Абердин - Килмарнок 2:0 Сент-Джонстон - Абердин 0:1 Абердин - Хартс 3:0 Данди Юнайтед - Абердин 1:3 Абердин - Ливингстон 1:0 Селтик - Абердин 4:0

Результаты матчей

Хеккен
Абердин

Точный счет

2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Абердин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 3 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (1)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Олимпия Любляна Суалеэ Давид 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Садик Ибраим сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Лаюни Амор бьет в цель!
    • 27'
      Dante Polvara получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Рубежич Слободан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Хеккен 62.1% (72)
    X 20.7% (24)
    Абердин 17.2% (20)
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    Где смотреть матч Хеккен 2:2 Абердин онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хеккен 2:2 Абердин

    Исход игры
    Хеккен
    62.1% (72)
    Ничья
    20.7% (24)
    Абердин
    17.2% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.72% (64)
    Меньше
    41.28% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    75.23% (82)
    Нет
    24.77% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Хеккен
    30.2% (35)
    1:1 Ничья
    15.5% (18)
    1:2 Абердин
    14.7% (17)
    1:0 Хеккен
    12.1% (14)
    2:0 Хеккен
    8.6% (10)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    3:1 Хеккен
    4.3% (5)
    0:1 Абердин
    2.6% (3)
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