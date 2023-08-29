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Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Панатинаикос
0:0
Второй тайм: 69'
Брага
0'
6' Желтая карточка
Ньякате Сику
66' Желтая карточка
Канталапьерда Аитор

Ход матча

6'
 
Ньякате Сику
43'
Шенквельд Барт
Едвай Тин
 
49'
 
Сатчи Сердар
Ньякате Сику
62'
Канталапьерда Аитор
Паласиос Себастьян
 
62'
Шпорар Андраж
Иоаннидис Фотис
 
65'
 
Саласар Родриго
Джало Альваро
65'
 
Пицци Луиш
Орта Андре
66'
Канталапьерда Аитор
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 128
Панатинаикос 42.2% (54)
X 38.3% (49)
Брага 19.5% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Брага
3.80
3.55
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
91
Бриньоли
Альберто
2
Вагианнидис
Георгиос
21
Едвай
Тин
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
52
Де
Вильена
Тонни
4
Перес
Рубен
34
Паласиос
Себастьян
10
Бернард
Дуарте
17
Мансини
Даниэль
7
Иоаннидис
Фотис
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
4
Ньякате
Сику
19
Марин
Адриан
10
Орта
Андре
18
Карвалью
Витор
14
Джало
Альваро
21
Орта
Рикарду
7
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
Панатинаикос
4-2-3-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Брага

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпорар Андраж 3 0.5
Иоаннидис Фотис 2 (2) 0.33
Джуричич Филип 1 0.17
Бернард Дуарте 1 0.17
Мансини Даниэль 1 0.17
Хуанкар 0 0
Едвай Тин 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джало Альваро 3 0.75
Брума Арминду 2 0.5
Пицци Луиш 2 0.5
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.25
Руис Абель 1 0.25
Орта Рикарду 0 0
Гомес Виктор 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуричич Филип 2 0
Перес Рубен 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Виллиан Арао 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Едвай Тин 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0
Чокай Энис 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякате Сику 2 0
Фонте Жозе 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Панатинаикос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
5
Панатинаикос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
4
50%
1
11%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0
Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2
Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0

Результаты матчей

Панатинаикос
Брага

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
2
1

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Едвай Тин уходит с поля. Шенквельд Барт выходит вместо него
  • 6'
    Ньякате Сику получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 128
Панатинаикос 42.2% (54)
X 38.3% (49)
Брага 19.5% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Брага
3.80
3.55
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Панатинаикос 0:0 Брага онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Панатинаикос 0:0 Брага

Исход игры
Панатинаикос
42.2% (54)
Ничья
38.3% (49)
Брага
19.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
78.57% (88)
Нет
21.43% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (40)
2:1 Панатинаикос
22.7% (29)
1:0 Панатинаикос
11.7% (15)
1:2 Брага
10.9% (14)
2:2 Ничья
3.9% (5)
2:0 Панатинаикос
3.1% (4)
0:1 Брага
1.6% (2)
0:2 Брага
1.6% (2)
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Брага
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