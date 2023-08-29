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Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Винчич Славко
Янг Бойз
3:0
Конец матча
Маккаби Хайфа
0'
1:0
23' Гол
Иттен Седрик
2:0
28' Гол в свои ворота
Сек Абдулай
3:0
46' Гол
Угриниц Филип
67' Желтая карточка
Подгоряну Суф
75' Желтая карточка
Янко Саиди
90'+4

Ход матча

23'
Иттен Седрик
(Элиа Мешак)
1:0
28'
Сек Абдулай
2:0
46'
Угриниц Филип
3:0
55'
 
Саба Диа
Халаили Анан
55'
 
Подгоряну Суф
Пьерро Францди
67'
 
Подгоряну Суф
69'
 
Рафаэлов Лиор
Чери Тьяронн
69'
 
Шимич Лоренцо
Джабер Махмуд
69'
Ганвула Сильвер
Иттен Седрик
 
70'
Монтейро Джоэл
Имери Кастриот
 
74'
Lukasz Lakomy
Ридер Фабиан
 
75'
Янко Саиди
 
76'
 
Шуранов Эрик
Дэвид Дин
83'
Блюм Левин
Янко Саиди
 
83'
Малес Дариан
Угриниц Филип
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Янг Бойз 82.4% (98)
X 12.6% (15)
Маккаби Хайфа 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Расьоппи
Антони
17
Янко
Саиди
23
Бенито
Лорис
13
Али
Мохамед
19
Перссон
Ноа
7
Угриниц
Филип
30
Лаупер
Сандро
10
Имери
Кастриот
9
Иттен
Седрик
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
16
Ницан
Итамар
2
Сундгрен
Даниэль
30
Сек
Абдулай
3
Гольдберг
Шон
8
Хазиза
Долев
10
Чери
Тьяронн
4
Мохамед
Али
II
26
Джабер
Махмуд
25
Халаили
Анан
9
Пьерро
Францди
21
Дэвид
Дин
Янг Бойз
4-3-3
Маккаби Хайфа
4-3-3

История личных встреч

Янг Бойз
Маккаби Хайфа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 1 0.5
Угриниц Филип 1 0.5
Элиа Мешак 0 0
Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 5 0.63
Дэвид Дин 3 0.38
Саба Диа 2 0.25
Шуранов Эрик 2 0.25
Чери Тьяронн 1 0.13
Джабер Махмуд 1 0.13
Халаили Анан 1 0.13
Хазиза Долев 0 0
Сек Абдулай 0 0
Мохамед Али II 0 0
Корню Пьер 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янко Саиди 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Имери Кастриот 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корню Пьер 4 0
Мохамед Али II 3 0
Сундгрен Даниэль 2 0
Пьерро Францди 2 0
Подгоряну Суф 2 0
Шуранов Эрик 2 0
Ницан Итамар 1 0
Чери Тьяронн 1 0
Саба Диа 1 0
Хазиза Долев 1 0
Кандил Маор 1 0
Гольдберг Шон 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Маккаби Хайфа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
9
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Маккаби Хайфа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
10

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
0
0%
2
22%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
16
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
1
50%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
0
0%
2
13%
91-120

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2
Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Сьон - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2
Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Санкт-Пёльтен - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 5:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 1:5 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Ашдод - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 2:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Маккаби Хайфа

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Маккаби Хайфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1
1
1.5
5
3
1
1
2.5
3
5

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Г О О О О Л - Сек Абдулай уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 23'
      Элиа Мешак сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Иттен Седрик бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Янг Бойз 82.4% (98)
    X 12.6% (15)
    Маккаби Хайфа 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Янг Бойз 3:0 Маккаби Хайфа онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Янг Бойз 3:0 Маккаби Хайфа

    Исход игры
    Янг Бойз
    82.4% (98)
    Ничья
    12.6% (15)
    Маккаби Хайфа
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (68)
    Меньше
    39.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Янг Бойз
    51.3% (61)
    1:0 Янг Бойз
    17.6% (21)
    1:1 Ничья
    10.1% (12)
    2:0 Янг Бойз
    5.9% (7)
    3:1 Янг Бойз
    3.4% (4)
    0:1 Маккаби Хайфа
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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