Стадион: Стад де Суиз. Главный судья: Винчич Славко
3:0
Конец матча
0'
1:0
23' ГолИттен Седрик
2:0
28' Гол в свои воротаСек Абдулай
3:0
46' ГолУгриниц Филип
67' Желтая карточкаПодгоряну Суф
75' Желтая карточкаЯнко Саиди
90'+4
Ход матча
23'
1:0
28'
2:0
46'
3:0
55'
67'
75'
83'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
17
Янко
Саиди
23
Бенито
Лорис
13
Али
Мохамед
19
Перссон
Ноа
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
16
Ницан
Итамар
30
Сек
Абдулай
10
Чери
Тьяронн
25
Халаили
Анан
21
Дэвид
Дин
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Ридер ФабианНападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Блюм Левин
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
-
16 Ницан ИтамарВратарь
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Чери ТьяроннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанНападающий
- Нападающий
-
21 Дэвид ДинНападающий
- Запасные игроки
-
77 Фукс РойиВратарь
-
23 Кандил МаорЗащитник
- Защитник
-
55 Гершон РамиЗащитник
- Полузащитник
-
18 Наор ГониПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Шуранов ЭрикНападающий
-
28 Хаяй ИлайНападающий
-
34 Шибли ХамзаНападающий
-
91 Саба ДиаНападающий
-
-
Главный тренер: Дего Мессай
История личных встреч
Янг Бойз
Маккаби Хайфа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иттен Седрик
|1
|0.5
|Угриниц Филип
|1
|0.5
|Элиа Мешак
|0
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|5
|0.63
|Дэвид Дин
|3
|0.38
|Саба Диа
|2
|0.25
|Шуранов Эрик
|2
|0.25
|Чери Тьяронн
|1
|0.13
|Джабер Махмуд
|1
|0.13
|Халаили Анан
|1
|0.13
|Хазиза Долев
|0
|0
|Сек Абдулай
|0
|0
|Мохамед Али II
|0
|0
|Корню Пьер
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янко Саиди
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корню Пьер
|4
|0
|Мохамед Али II
|3
|0
|Сундгрен Даниэль
|2
|0
|Пьерро Францди
|2
|0
|Подгоряну Суф
|2
|0
|Шуранов Эрик
|2
|0
|Ницан Итамар
|1
|0
|Чери Тьяронн
|1
|0
|Саба Диа
|1
|0
|Хазиза Долев
|1
|0
|Кандил Маор
|1
|0
|Гольдберг Шон
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Маккаби Хайфа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
9
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Маккаби Хайфа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
10
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
0
0%
2
22%
91-120
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
16
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
1
50%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
0
0%
2
13%
91-120
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2
Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Сьон - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2
Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Санкт-Пёльтен - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 5:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 1:5 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Ашдод - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 2:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Маккаби Хайфа
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Маккаби Хайфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
53
11
53
11
35
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Янг Бойз 3:0 Маккаби Хайфа
Исход игры
Янг Бойз
82.4% (98)
Ничья
12.6% (15)
Маккаби Хайфа
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (68)
Меньше
39.29% (44)
Обе команды забьют
Да
71.43% (80)
Нет
28.57% (32)
Популярный счёт
2:1 Янг Бойз
51.3% (61)
1:0 Янг Бойз
17.6% (21)
1:1 Ничья
10.1% (12)
2:0 Янг Бойз
5.9% (7)
3:1 Янг Бойз
3.4% (4)
0:1 Маккаби Хайфа
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!