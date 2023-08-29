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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Галатасарай
1:0
Второй тайм: 65'
Молде
0'
5' Желтая карточка
Эллингсен Мартин
1:0
7' Пенальти
Икарди Мауро
45' Желтая карточка
Бардакчи Абдулкерим

Ход матча

5'
 
Эллингсен Мартин
7'
Икарди Мауро
1:0
21'
 
Хестад Эйрик
Коса Маркус Андреас
22'
 
Ловик Матиас
Кнутсон Эрлинг
45'
Бардакчи Абдулкерим
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 130
Галатасарай 93.8% (122)
X 3.8% (5)
Молде 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Молде
1.55
6.30
5.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
3
Анхелиньо
Хосе
8
Демирбай
Керем
34
Торрейра
Лукас
20
Тете
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
2
Бьорнбак
Мартин
6
Эллингсен
Мартин
14
Кнутсон
Эрлинг
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
11
Брюнхильдсен
Ола
7
Эйкрем
Магнус
Галатасарай
4-2-3-1
Молде
3-5-2

История личных встреч

Галатасарай
Молде

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 3 (1) 0.5
Мертенс Дрис 2 0.33
Дервисоглу Халил 2 0.33
Актюркоглу Мухаммед 1 0.17
Оливейра Сержиу 1 0.17
Бардакчи Абдулкерим 1 0.17
Мидтше Фредрик 1 0.17
Йылмаз Барыш 0 0
Акгюн Юнус 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 1 0.17
Линнес Мартин 1 0.17
Хёуген Кристоффер 1 0.17
Эллингсен Мартин 1 0.17
Эриксен Кристиан I 1 0.17
Брюнхильдсен Ола 1 0.17
Кнутсон Эрлинг 0 0
Брейвик Эмиль 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрейра Лукас 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Бардакчи Абдулкерим 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Боэ Саша 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 2 0
Маннсверк Сиверт 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Линнес Мартин 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Молде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Галатасарай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Молде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
3
Галатасарай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Молде
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0
Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4
Молде
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2
Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0

Результаты матчей

Галатасарай
Молде

Точный счет

1:0
2 раза 100%
2:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Тете справа стал смещаться в центр и сделал передачу в ноги сопернику.
  • 66'
    Муслера за пределами штрафной площади сыграл ногами, не позволив сыграть убежавшему в отрыв Брюнхильдсену.
  • 64'
    "Молде" активно провёл начальный отрезок тайма, но постепенно турецкие игроки подравняли игру и стали почаще держать мяч в центре поля.
  • Офсайд
    63'
    Мертенс из офсайда пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    62'
    Боэ на фланге сбил Брейвика.
  • Фол, нарушение
    61'
    Икарди в чужой штрафной площади в борьбе с Эллингсеном правила нарушил.
  • Угловой
    60'
    В следующий раз от углового флага решил подавать. Мяч полетел низко к ближней штанге и был перехвачен соперниками.
  • Угловой
    59'
    Эйкрем от углового флага покатил мяч на партнёра, а его прострел к воротам заблокировал Мертенс.
  • 58'
    Брейвик слева вывел к воротам Хёугена, удар которого с двенадцати метров заблокировал Нельссон.
  • Угловой
    57'
    Мертенс от углового флага навесил к воротам. После верховой борьбы мяч отскочил в руки Карлстрёму.
  • Опасный момент
    56'
    Мертенс покатил мяч направо на Тете, который с двадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
  • 55'
    Карлстрём сыграл за пределами штрафной площади. Пришлось норвежскому голкиперу даже элементы дриблинга проявить. Всё получилось у Якоба хорошо.
  • 54'
    Тете прошёл вперёд со смещением в центр и сделал пас налево на Икарди, который соперники перехватили.
  • 53'
    Бардакчи слева пронёсся вперёд и выдал пас в центр на Торрейру, у которого удара с пятнадцати метров не получился. Мяч полетел за боковую линию поля.
  • 52'
    Активный отрезок в чужой штрафной площади выдали гости. Всё было очень напряжённо, но завершилось без ударов.
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    • Угловой
      51'
      Эйкрем от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил головой Нельссон.
    • 50'
      Эйкрем слева выдал пас на ход Хёугену, прострел которого в центр смог перехватить Муслера.
    • Фол, нарушение
      49'
      Боэ в центре поля налетел сверху на Хёугена.
    • Офсайд
      48'
      Брюнхильдсен справа забрался в офсайд.
    • 47'
      У Актюркоглу слева не прошла передача в штрафную площадь на Анхелиньо.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Стамбуле!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Галатасарай" (Стамбул, Турция) - "Молде" (Норвегия) - 1:0.
    • 45'
      Мертенс справа вывел к воротам Тете, удар которого заблокировали два защитника "Молде".
    • 45'
      "Галатасарай" вновь принялся неспешно катать мяч у центрального круга. Гости в активный прессинг не идут.
    • Угловой
      45'
      Эйкрем от углового флага навесил к дальней штанге, где Бьорнбаку помешал нанести удар головой Бардакчи.
    • 45'
      Брюнхильдсен слева прорвался к воротам, где его удар успел заблокировать Нельссон.
    • Желтая карточка
      45'
      Бардакчи на чужой половине поля не совладал с собственной скоростью и врезался в Ловика. Марциняк оценил это жёлтой карточкой.
    • Фол, нарушение
      45'
      Эллингсен в центре поля придержал руками Тете.
    • 45'
      Брейвик вернулся в игру после столкновения с Торрейрой, а у "Молде" атаку разогнать не удалось.
    • Травма, повреждение
      45'
      У Брейвика проблемы со здоровьем. Медики снова вышли на поле, а в матче небольшая пауза.
    • 45'
      Заброс Актюркоглу в штрафную площадь на Мертенса точным не получился. Мяч прилетел в руки Карлстрёму.
    • Дополнительное время
      45'
      9 минут добавил Марциняк в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Маннсверк у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Демирбая.
    • 44'
      Актюркоглуьна левом фланге проиграл забег Бьорнбаку и упустил мяч за пределы поля.
    • 43'
      "Галатасарай" перешёл на чужую половину поля и с мячом неспешно продвигается вперёд.
    • Угловой
      42'
      Эйкрем от углового флага навесил к воротам, где на выходе кулаками сыграл Муслера. Мяч выбит за пределы штрафной площади.
    • 41'
      Брейвик слева подошёл к штрафной площади и с двадцати метров пробил рядом с ближней штангой.
    • 40'
      Икарди справа вывел к воротам Тете, который с семи метров не попал в ближний угол.
    • 38'
      "Галатасарай" снова подержал мяч в центре поля. Темп матча в концовке тайма снижается.
    • 37'
      Статистика ударов по воротам: 1-4. Гости значительно активнее действуют впереди, но счёт на табло не в их пользу.
    • 36'
      "Галатасарай" подержал мяч в центре поля. Хозяевам нужно сбить наступательный порыв соперников.
    • Желтая карточка
      34'
      Эрлинг Моэ получил жёлтую карточку за излишнее проявление эмоций на линии поля.
    • Угловой
      33'
      Эйкрем исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч к центральному кругу.
    • Опасный момент
      32'
      МУСЛЕРА!!! Хестад слева прорвался в штрафную площадь и низом пробил в дальний угол. Муслера в прыжке сумел отбить мяч.
    • 31'
      Брейвик слева вывел к воротам Хёугена, который с четырнадцати метров не попал в дальний угол.
    • 30'
      Прострел Анхелиньо слева в штрафную площадь соперники заблокировали.
    • Офсайд
      29'
      Хестад на правом фланге забрался в офсайд.
    • 28'
      Мертенс с Анхелиньо слева с обострением сыграть не смогли и перевели мяч на противоположный фланг.
    • 27'
      "Молде" под оглушительный свист трибун продолжает контролировать мяч на чужой половине поля. Непросто гостям при таком давлении  трибун проводить сегодня атаки.
    • Фол, нарушение
      26'
      Бардакчи на фланге сбил Ловика.
    • Офсайд
      25'
      Брюнхильдсен забрался в офсайд.
    • 24'
      Пожелаем норвежским игрокам скорейшего выздоровления и возвращения на поле. А Икарди остаётся в центре внимания, ещё раз против него в центре поля соперники сыграли грубо.
    • Замена
      22'
      Замена в составе "Молде": вместо Эрлинга Кнутсона на поле вышел Матиас Ловик.
    • Замена
      21'
      Замена в составе "Молде": вместо Маркуса Андреаса Касы на поле вышел Эйрик Хестад.
    • 20'
      Кнутсону кровь остановили, повязку на голову наложили. Осталось Эрлингу поменять залитую кровью футболку, и можно продолжать встречу.
    • 19'
      Пауза затягивается, но Марциняк не торопит медиков. Травма головы может иметь неприятные последствия для игроков. Всем терпения!
    • 18'
      Для Икарди столкновение ничем опасным не завершилось, а двух норвежских игроков пока медики с газона поднять не могут. Повязка на голову потребуется только Кнутсону.
    • Травма, повреждение
      16'
      Кнутсон и Каса с Икарди неудачно столкнулись головами в центре поля. Рассечения у игроков, и медики срочно останавливают кровь.
    • Угловой
      15'
      Эйкрем от углового флага низом послал мяч к ближней штанге, откуда мяч выбил Мертенс.
    • 14'
      Прострел Хёугена слева в центр штрафной площади перехватил Торрейра.
    • Фол, нарушение
      13'
      Брюнхильдсен в центральном круге подтолкнул в спину Бардакчи.
    • 12'
      Тете справа отправил вперёд Мертенса, навес которого пришёлся в руки Карлстрёму.
    • 11'
      Брюнхильдсен справа убежал к чужим воротам. Олу сопровождал Нельссон и не позволил нападающему "Молде" пробить по воротам.
    • Травма, повреждение
      10'
      Мертенсу медики оказывают помощь.
    • Фол, нарушение
      9'
      Эйкрем в чужой штрафной площади нарушил правила. Мертенс оказался на газоне.
    • Пенальти
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ИКАРДИ!!! Икарди с одиннадцатиметровой отметки низом пробил сильно в правый угол, а Карлстрём прыгнул в другую сторону.
    • Желтая карточка
      6'
      Жёлтая карточка Эллингсену.
    • Пенальти!
      6'
      Пенальти! Эллингсен прихватил руками Икарди при подаче штрафного.
    • Фол, нарушение
      6'
      Коса на фланге сбил Анхелиньо.
    • 5'
      "Молде" активно начал встречу, отметившись несколькими ударами, который пока не были точными.
    • Травма, повреждение
      5'
      Хёуген попал мячом в лицо Боэ, который блокировал удар соперника. Потребовалась небольшая пауза защитнику "Галатасарая", чтобы прийти в себя.
    • 4'
      Брюнхильдсен слева получил пас на ход в штрафной площади и с четырнадцати метров пробил выше ворот.
    • 3'
      Муслера неуверенно сыграл за пределами штрафной площади, выбив мяч на Эйкрема. Магнус с лёта слева с двадцати восьми метров решил сразу пробить по пустым воротам, но мяч полетел левее цели.
    • 2'
      "Галатасарай" играет в оранжево-бордовых футболках и белых трусах, "Молде" - в синей форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Рэмс Глобал Стадионе"!
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rams Global Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Галатасарай 1:0 Молде

    Исход игры
    Галатасарай
    93.8% (122)
    Ничья
    3.8% (5)
    Молде
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (60)
    Меньше
    45.45% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    52.73% (58)
    Нет
    47.27% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Галатасарай
    27.7% (36)
    2:0 Галатасарай
    26.9% (35)
    3:1 Галатасарай
    11.5% (15)
    1:0 Галатасарай
    9.2% (12)
    3:0 Галатасарай
    3.1% (4)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    3:2 Галатасарай
    1.5% (2)
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