В следующий раз от углового флага решил подавать. Мяч полетел низко к ближней штанге и был перехвачен соперниками.

Икарди в чужой штрафной площади в борьбе с Эллингсеном правила нарушил.

"Молде" активно провёл начальный отрезок тайма, но постепенно турецкие игроки подравняли игру и стали почаще держать мяч в центре поля.

Муслера за пределами штрафной площади сыграл ногами, не позволив сыграть убежавшему в отрыв Брюнхильдсену.

Тете справа стал смещаться в центр и сделал передачу в ноги сопернику.

Активный отрезок в чужой штрафной площади выдали гости. Всё было очень напряжённо, но завершилось без ударов.

Бардакчи слева пронёсся вперёд и выдал пас в центр на Торрейру, у которого удара с пятнадцати метров не получился. Мяч полетел за боковую линию поля.

Тете прошёл вперёд со смещением в центр и сделал пас налево на Икарди, который соперники перехватили.

Карлстрём сыграл за пределами штрафной площади. Пришлось норвежскому голкиперу даже элементы дриблинга проявить. Всё получилось у Якоба хорошо.

Мертенс покатил мяч направо на Тете, который с двадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

Мертенс от углового флага навесил к воротам. После верховой борьбы мяч отскочил в руки Карлстрёму.

Брейвик слева вывел к воротам Хёугена, удар которого с двенадцати метров заблокировал Нельссон.

Эйкрем от углового флага покатил мяч на партнёра, а его прострел к воротам заблокировал Мертенс.

Второй тайм в Стамбуле!

У Актюркоглу слева не прошла передача в штрафную площадь на Анхелиньо.

Боэ в центре поля налетел сверху на Хёугена.

Эйкрем слева выдал пас на ход Хёугену, прострел которого в центр смог перехватить Муслера.

Эйкрем от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил головой Нельссон.

Эйкрем от углового флага навесил к дальней штанге, где Бьорнбаку помешал нанести удар головой Бардакчи.

"Галатасарай" вновь принялся неспешно катать мяч у центрального круга. Гости в активный прессинг не идут.

Мертенс справа вывел к воротам Тете, удар которого заблокировали два защитника "Молде".

45' Брюнхильдсен слева прорвался к воротам, где его удар успел заблокировать Нельссон.

45' Бардакчи на чужой половине поля не совладал с собственной скоростью и врезался в Ловика. Марциняк оценил это жёлтой карточкой.

45' Эллингсен в центре поля придержал руками Тете.

45' Брейвик вернулся в игру после столкновения с Торрейрой, а у "Молде" атаку разогнать не удалось.

45' У Брейвика проблемы со здоровьем. Медики снова вышли на поле, а в матче небольшая пауза.

45' Заброс Актюркоглу в штрафную площадь на Мертенса точным не получился. Мяч прилетел в руки Карлстрёму.

45' 9 минут добавил Марциняк в первом тайме.

45' Маннсверк у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Демирбая.

44' Актюркоглуьна левом фланге проиграл забег Бьорнбаку и упустил мяч за пределы поля.

43' "Галатасарай" перешёл на чужую половину поля и с мячом неспешно продвигается вперёд.

42' Эйкрем от углового флага навесил к воротам, где на выходе кулаками сыграл Муслера. Мяч выбит за пределы штрафной площади.

41' Брейвик слева подошёл к штрафной площади и с двадцати метров пробил рядом с ближней штангой.

40' Икарди справа вывел к воротам Тете, который с семи метров не попал в ближний угол.

38' "Галатасарай" снова подержал мяч в центре поля. Темп матча в концовке тайма снижается.

37' Статистика ударов по воротам: 1-4. Гости значительно активнее действуют впереди, но счёт на табло не в их пользу.

36' "Галатасарай" подержал мяч в центре поля. Хозяевам нужно сбить наступательный порыв соперников.

34' Эрлинг Моэ получил жёлтую карточку за излишнее проявление эмоций на линии поля.

33' Эйкрем исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч к центральному кругу.

32' МУСЛЕРА!!! Хестад слева прорвался в штрафную площадь и низом пробил в дальний угол. Муслера в прыжке сумел отбить мяч.

31' Брейвик слева вывел к воротам Хёугена, который с четырнадцати метров не попал в дальний угол.

30' Прострел Анхелиньо слева в штрафную площадь соперники заблокировали.

29' Хестад на правом фланге забрался в офсайд.

28' Мертенс с Анхелиньо слева с обострением сыграть не смогли и перевели мяч на противоположный фланг.

27' "Молде" под оглушительный свист трибун продолжает контролировать мяч на чужой половине поля. Непросто гостям при таком давлении трибун проводить сегодня атаки.

26' Бардакчи на фланге сбил Ловика.

25' Брюнхильдсен забрался в офсайд.

24' Пожелаем норвежским игрокам скорейшего выздоровления и возвращения на поле. А Икарди остаётся в центре внимания, ещё раз против него в центре поля соперники сыграли грубо.

22' Замена в составе "Молде": вместо Эрлинга Кнутсона на поле вышел Матиас Ловик.

21' Замена в составе "Молде": вместо Маркуса Андреаса Касы на поле вышел Эйрик Хестад.

20' Кнутсону кровь остановили, повязку на голову наложили. Осталось Эрлингу поменять залитую кровью футболку, и можно продолжать встречу.

19' Пауза затягивается, но Марциняк не торопит медиков. Травма головы может иметь неприятные последствия для игроков. Всем терпения!

18' Для Икарди столкновение ничем опасным не завершилось, а двух норвежских игроков пока медики с газона поднять не могут. Повязка на голову потребуется только Кнутсону.

16' Кнутсон и Каса с Икарди неудачно столкнулись головами в центре поля. Рассечения у игроков, и медики срочно останавливают кровь.

15' Эйкрем от углового флага низом послал мяч к ближней штанге, откуда мяч выбил Мертенс.

14' Прострел Хёугена слева в центр штрафной площади перехватил Торрейра.

13' Брюнхильдсен в центральном круге подтолкнул в спину Бардакчи.

12' Тете справа отправил вперёд Мертенса, навес которого пришёлся в руки Карлстрёму.

11' Брюнхильдсен справа убежал к чужим воротам. Олу сопровождал Нельссон и не позволил нападающему "Молде" пробить по воротам.

10' Мертенсу медики оказывают помощь.

9' Эйкрем в чужой штрафной площади нарушил правила. Мертенс оказался на газоне.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ИКАРДИ!!! Икарди с одиннадцатиметровой отметки низом пробил сильно в правый угол, а Карлстрём прыгнул в другую сторону.

6' Жёлтая карточка Эллингсену.

6' Пенальти! Эллингсен прихватил руками Икарди при подаче штрафного.

6' Коса на фланге сбил Анхелиньо.

5' "Молде" активно начал встречу, отметившись несколькими ударами, который пока не были точными.

5' Хёуген попал мячом в лицо Боэ, который блокировал удар соперника. Потребовалась небольшая пауза защитнику "Галатасарая", чтобы прийти в себя.

4' Брюнхильдсен слева получил пас на ход в штрафной площади и с четырнадцати метров пробил выше ворот.

3' Муслера неуверенно сыграл за пределами штрафной площади, выбив мяч на Эйкрема. Магнус с лёта слева с двадцати восьми метров решил сразу пробить по пустым воротам, но мяч полетел левее цели.

2' "Галатасарай" играет в оранжево-бордовых футболках и белых трусах, "Молде" - в синей форме.