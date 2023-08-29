Стадион: Рэмс Глобал Стадион. Главный судья: Марциняк Шимон
1:0
Второй тайм: 65'
0'
5' Желтая карточкаЭллингсен Мартин
1:0
7' ПенальтиИкарди Мауро
45' Желтая карточкаБардакчи Абдулкерим
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
93
Боэ
Саша
20
Тете
10
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
-
23 Айхан КанЗащитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
63 Аксака БаранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Галатасарай
Молде
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|3 (1)
|0.5
|Мертенс Дрис
|2
|0.33
|Дервисоглу Халил
|2
|0.33
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.17
|Оливейра Сержиу
|1
|0.17
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.17
|Мидтше Фредрик
|1
|0.17
|Йылмаз Барыш
|0
|0
|Акгюн Юнус
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|1
|0.17
|Линнес Мартин
|1
|0.17
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.17
|Эллингсен Мартин
|1
|0.17
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.17
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.17
|Кнутсон Эрлинг
|0
|0
|Брейвик Эмиль
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрейра Лукас
|0
|1
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Дервисоглу Халил
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|2
|0
|Маннсверк Сиверт
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Молде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Галатасарай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Молде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
3
Галатасарай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Молде
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0
Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4
Молде
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2
Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0
Результаты матчей
Галатасарай
Молде
Точный счет
1:0
2 раза 100%
2:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Галатасарай 1:0 Молде
Исход игры
Галатасарай
93.8% (122)
Ничья
3.8% (5)
Молде
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (60)
Меньше
45.45% (50)
Обе команды забьют
Да
52.73% (58)
Нет
47.27% (52)
Популярный счёт
2:1 Галатасарай
27.7% (36)
2:0 Галатасарай
26.9% (35)
3:1 Галатасарай
11.5% (15)
1:0 Галатасарай
9.2% (12)
3:0 Галатасарай
3.1% (4)
1:1 Ничья
2.3% (3)
3:2 Галатасарай
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!