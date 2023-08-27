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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: .
Галатасарай
 
Позже
Молде
Прогнозы 50
Галатасарай 96% (48)
X 4% (2)
Молде 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Молде
1.70
4.30
5.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Галатасарай
Молде

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 2 0.4
Икарди Мауро 2 0.4
Дервисоглу Халил 2 0.4
Актюркоглу Мухаммед 1 0.2
Оливейра Сержиу 1 0.2
Бардакчи Абдулкерим 1 0.2
Мидтше Фредрик 1 0.2
Йылмаз Барыш 0 0
Акгюн Юнус 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 1 0.2
Линнес Мартин 1 0.2
Хёуген Кристоффер 1 0.2
Эллингсен Мартин 1 0.2
Эриксен Кристиан I 1 0.2
Брюнхильдсен Ола 1 0.2
Кнутсон Эрлинг 0 0
Брейвик Эмиль 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрейра Лукас 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Боэ Саша 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 2 0
Маннсверк Сиверт 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Линнес Мартин 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Молде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Галатасарай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Молде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
3
Галатасарай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Молде
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0
Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4
Молде
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2
Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0

Результаты матчей

Галатасарай
Молде

Точный счет

1:0
2 раза 100%
2:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Галатасарай - Молде от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2023, осталось 2 дня 13 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 50
    Галатасарай 96% (48)
    X 4% (2)
    Молде 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Галатасарай
    Ничья
    Молде
    1.70
    4.30
    5.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Галатасарай - Молде онлайн

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    Прогнозы на матч Галатасарай - Молде

    Исход игры
    Галатасарай
    96% (48)
    Ничья
    4% (2)
    Молде
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    43.48% (20)
    Нет
    56.52% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Галатасарай
    38% (19)
    2:1 Галатасарай
    24% (12)
    3:1 Галатасарай
    10% (5)
    1:0 Галатасарай
    10% (5)
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    Галатасарай
    Молде
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