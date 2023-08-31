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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Астон Вилла
3:0
Конец матча
Хиберниан
0'
1:0
11' Гол
Дуран Джон
2:0
34' Гол
Бэйли Леон
3:0
61' Гол
Кэш Мэтти
69' Желтая карточка
Миллер Льюис
90'+8

Ход матча

11'
Дуран Джон
(Торрес Пау II)
1:0
34'
Бэйли Леон
(Келлиман Омари)
2:0
46'
Макгинн Джон
Камара Бубакар
 
46'
Кэш Мэтти
Конса Эзри
 
54'
 
Ле Фондре Адам
Доидж Кристиан
54'
 
Фиш Уильям
Обита Джордан
61'
Кэш Мэтти
(Бэйли Леон)
3:0
62'
Уоткинс Олли
Дуран Джон
 
62'
Карлос Диего Сантос
Торрес Пау
 
65'
 
Бойл Мартин
Йуан Элье
65'
 
Делферрьере Аллан
Ньюэлл Джо
69'
 
Миллер Льюис
69'
Дендонкер Леандер
Соарес Дуглас
 
89'
 
Молотников Руди
Кэмпбелл Джош

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Астон Вилла 96.5% (109)
X 2.7% (3)
Хиберниан 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Ольсен
Робин
4
Конса
Эзри
16
Чамберс
Калум
14
Торрес
Пау
II
56
Реван
Себастьян
31
Бэйли
Леон
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
8
Тилеманс
Юри
71
Келлиман
Омари
24
Дуран
Джон
1
Маршалл
Дэвид
2
Миллер
Льюис
33
Бушири
Рокки
4
Хэнлон
Пол
16
Стивенсон
Льюис
32
Кэмпбелл
Джош
14
Джегго
Джеймс
11
Ньюэлл
Джо
21
Обита
Джордан
7
Йуан
Элье
23
Доидж
Кристиан
Астон Вилла
4-4-2
Хиберниан
4-4-2

История личных встреч

Астон Вилла
Хиберниан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 3 1.5
Бэйли Леон 2 1
Кэш Мэтти 1 0.5
Дуран Джон 1 0.5
Соарес Дуглас 1 (1) 0.5
Динь Люка 0 0
Карлос Диего Сантос 0 0
Торрес Пау II 0 0
Келлиман Омари 0 0
Хиберниан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойл Мартин 3 0.5
Йуан Элье 2 0.33
Ньюэлл Джо 2 0.33
Кэмпбелл Джош 2 0.33
Венте Дилан 1 0.17
Обита Джордан 1 0.17
Доидж Кристиан 1 0.17
Ле Фондре Адам 0 0
Стивенсон Льюис 0 0
Хэнлон Пол 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 1 0
Хиберниан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонсон Ли 2 0
Миллер Льюис 2 0
Стивенсон Льюис 1 0
Бойл Мартин 1 0
Ньюэлл Джо 1 0
Доидж Кристиан 1 0
Венте Дилан 1 0
Дойл-Хейс Джейк 1 0
Кэмпбелл Джош 1 0
Левитт Дилан 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хиберниан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хиберниан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
9
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хиберниан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

0
14
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1
Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2
Хиберниан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хиберниан - Ливингстон 2:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Хиберниан - Райт Роверс 2:1 Люцерн - Хиберниан 2:2
Мазеруэлл - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Хиберниан - Сент-Миррен 2:3 Хиберниан - Интер Эскальдес 6:1 Блэкпул - Хиберниан 3:0 Интер Эскальдес - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Гронинген 2:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 ФК Европа - Хиберниан 0:2 Эдинбург Сити - Хиберниан 2:4 Хартс - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Селтик 4:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Абердин - Хиберниан 0:0 Хиберниан - Сент-Миррен 2:1 Сент-Джонстон - Хиберниан 1:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Хиберниан

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Хиберниан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
5
1
1
4.5
1
5

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 7 (4)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
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Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Келлиман Омари сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Бэйли Леон бьет в цель!
    • 11'
      Торрес Пау II сделал результативную передачу.
    • 11'
      Торрес Пау II сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Дуран Джон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Астон Вилла 96.5% (109)
    X 2.7% (3)
    Хиберниан 0.9% (1)
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    Где смотреть матч Астон Вилла 3:0 Хиберниан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 3:0 Хиберниан

    Исход игры
    Астон Вилла
    96.5% (109)
    Ничья
    2.7% (3)
    Хиберниан
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (70)
    Меньше
    36.36% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    35.45% (39)
    Нет
    64.55% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Астон Вилла
    32.7% (37)
    3:0 Астон Вилла
    23% (26)
    2:1 Астон Вилла
    17.7% (20)
    3:1 Астон Вилла
    11.5% (13)
    1:0 Астон Вилла
    2.7% (3)
    4:0 Астон Вилла
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    4:1 Астон Вилла
    1.8% (2)
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