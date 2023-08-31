Стадион: Вилла Парк.
3:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолДуран Джон
2:0
34' ГолБэйли Леон
3:0
61' ГолКэш Мэтти
69' Желтая карточкаМиллер Льюис
90'+8
Ход матча
11'
1:0
34'
2:0
46'
61'
3:0
65'
69'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
25
Ольсен
Робин
31
Бэйли
Леон
24
Дуран
Джон
33
Бушири
Рокки
11
Ньюэлл
Джо
- Основной состав
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
- Защитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дуран ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
48 Зых ОливерВратарь
- Вратарь
-
59 Фини ДжошЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Бушири РоккиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньюэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бойл МартинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: David Gray
История личных встреч
Астон Вилла
Хиберниан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|3
|1.5
|Бэйли Леон
|2
|1
|Кэш Мэтти
|1
|0.5
|Дуран Джон
|1
|0.5
|Соарес Дуглас
|1 (1)
|0.5
|Динь Люка
|0
|0
|Карлос Диего Сантос
|0
|0
|Торрес Пау II
|0
|0
|Келлиман Омари
|0
|0
Хиберниан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойл Мартин
|3
|0.5
|Йуан Элье
|2
|0.33
|Ньюэлл Джо
|2
|0.33
|Кэмпбелл Джош
|2
|0.33
|Венте Дилан
|1
|0.17
|Обита Джордан
|1
|0.17
|Доидж Кристиан
|1
|0.17
|Ле Фондре Адам
|0
|0
|Стивенсон Льюис
|0
|0
|Хэнлон Пол
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|1
|0
Хиберниан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонсон Ли
|2
|0
|Миллер Льюис
|2
|0
|Стивенсон Льюис
|1
|0
|Бойл Мартин
|1
|0
|Ньюэлл Джо
|1
|0
|Доидж Кристиан
|1
|0
|Венте Дилан
|1
|0
|Дойл-Хейс Джейк
|1
|0
|Кэмпбелл Джош
|1
|0
|Левитт Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хиберниан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хиберниан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
9
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хиберниан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
0
14
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1
Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2
Хиберниан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хиберниан - Ливингстон 2:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Хиберниан - Райт Роверс 2:1 Люцерн - Хиберниан 2:2
Мазеруэлл - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Хиберниан - Сент-Миррен 2:3 Хиберниан - Интер Эскальдес 6:1 Блэкпул - Хиберниан 3:0 Интер Эскальдес - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Гронинген 2:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 ФК Европа - Хиберниан 0:2 Эдинбург Сити - Хиберниан 2:4 Хартс - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Селтик 4:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Абердин - Хиберниан 0:0 Хиберниан - Сент-Миррен 2:1 Сент-Джонстон - Хиберниан 1:1
Результаты матчей
Астон Вилла
Хиберниан
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Хиберниан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
15
11
15
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|7 (4)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
|Легия
|Слиш Бартош
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 3:0 Хиберниан
Исход игры
Астон Вилла
96.5% (109)
Ничья
2.7% (3)
Хиберниан
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (70)
Меньше
36.36% (40)
Обе команды забьют
Да
35.45% (39)
Нет
64.55% (71)
Популярный счёт
2:0 Астон Вилла
32.7% (37)
3:0 Астон Вилла
23% (26)
2:1 Астон Вилла
17.7% (20)
3:1 Астон Вилла
11.5% (13)
1:0 Астон Вилла
2.7% (3)
4:0 Астон Вилла
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
4:1 Астон Вилла
1.8% (2)
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