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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Брейдаблик
1:0
Второй тайм: 90+'
Струга Трим-Лум
0'
1:0
3' Гол
Эйнарссон Виктор
30' Желтая карточка
Людвикссон Антон
65' Желтая карточка
Радич Сава
67' Желтая карточка
Касами Ард
74' Желтая карточка
Малики Эдис
88' Желтая карточка
Гюннлёйхссон Хёскульдур

Ход матча

3'
Эйнарссон Виктор
1:0
30'
Людвикссон Антон
 
46'
 
Таири Флямур
Георгиевский Кристиан
58'
 
Касами Ард
Незири Меджит
65'
 
Радич Сава
67'
 
Касами Ард
74'
 
Малики Эдис
75'
Ингварссон Давид
Людвикссон Антон
 
75'
Кристинссон Кристофер Инги
Ольсен Клеминт
 
77'
 
Яхья Абдулхади
Укпа Хоган
84'
Хлюнссон Агуст
Йеоман Андри
 
88'
Гюннлёйхссон Хёскульдур
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 114
Брейдаблик 86.8% (99)
X 8.8% (10)
Струга Трим-Лум 4.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брейдаблик
Ничья
Струга Трим-Лум
2.02
9.60
99.20
Все Коэффициенты
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
30
Йеоман
Андри
13
Людвикссон
Антон
3
Сигурьонссон
Оливер
8
Эйнарссон
Виктор
14
Сванторссон
Джейсон-Дади
20
Ольсен
Клеминт
11
Эйольфссон
Гисли
95
Кьосевски
Ведран
6
Незири
Меджит
55
Радич
Сава
16
Криваньева
Бесарт
24
Малики
Эдис
10
Бойку
Бесмир
26
Георгиевский
Кристиан
11
Сабани
Буньямин
28
Укпа
Хоган
9
Ибраими
Бесарт
5
Мазрекай
Ментор
Брейдаблик
4-3-3
Струга Трим-Лум
3-5-2

История личных встреч

Брейдаблик
Струга Трим-Лум

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 0.5
Эйнарссон Виктор 1 0.5
Струга Трим-Лум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибраими Бесарт 6 (2) 1
Радески Марьян 3 0.5
Сабани Буньямин 0 0
Мазрекай Ментор 0 0
Згуро Вангьел 0 0

Карточки

Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюннлёйхссон Хёскульдур 2 0
Муминович Дамир 1 0
Эйольфссон Гисли 1 0
Сванторссон Джейсон-Дади 1 0
Людвикссон Антон 1 0
Струга Трим-Лум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радич Сава 3 0
Згуро Вангьел 1 1
Сабани Буньямин 2 0
Таири Флямур 2 0
Бойку Бесмир 2 0
Малики Эдис 2 0
Радески Марьян 0 1
Ибраими Бесарт 1 0
Кьосевски Ведран 1 0
Незири Меджит 1 0
Мазрекай Ментор 1 0
Криваньева Бесарт 1 0
Касами Ард 1 0

Результаты матчей

Брейдаблик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Струга Трим-Лум
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
1
Брейдаблик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Струга Трим-Лум
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
4
Брейдаблик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Струга Трим-Лум
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
100%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брейдаблик
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 5:3 Струга Трим-Лум - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 2:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0
Акюрейри - Брейдаблик 1:1 Зриньски - Брейдаблик 6:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Брейдаблик - Стьярнан 1:1 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Брейдаблик - Вестманнаэйяр 3:1 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1 Фрам - Брейдаблик 0:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Филкир Рейкьявик 5:1 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2
Струга Трим-Лум
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Струга Трим-Лум - Брейдаблик 0:1 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 1:2 Свифт Эсперанж - Струга Трим-Лум 2:1 Струга Трим-Лум - Свифт Эсперанж 3:1
Струга Трим-Лум - КФ Гостивари 2:0 Будучность Подгорица - Струга Трим-Лум 3:4 Струга Трим-Лум - Будучность Подгорица 1:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Силекс 3:0 Брегалница - Струга Трим-Лум 0:3 Струга Трим-Лум - Тиквеш 2:0 Струга Трим-Лум - Победа Прилеп 6:2 Скопье - Струга Трим-Лум 1:1

Результаты матчей

Брейдаблик
Струга Трим-Лум

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Брейдаблик
Струга Трим-Лум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (4)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Людвикссон Антон получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Г О О О О Л - Эйнарссон Виктор бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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    Прогнозы 114
    Брейдаблик 86.8% (99)
    X 8.8% (10)
    Струга Трим-Лум 4.4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брейдаблик
    Ничья
    Струга Трим-Лум
    2.02
    9.60
    99.20
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брейдаблик 1:0 Струга Трим-Лум

    Исход игры
    Брейдаблик
    86.8% (99)
    Ничья
    8.8% (10)
    Струга Трим-Лум
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.36% (51)
    Меньше
    53.64% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    50.91% (56)
    Нет
    49.09% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Брейдаблик
    35.1% (40)
    1:0 Брейдаблик
    31.6% (36)
    2:0 Брейдаблик
    12.3% (14)
    1:1 Ничья
    7% (8)
    1:2 Струга Трим-Лум
    3.5% (4)
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