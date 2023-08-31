Стадион: Копавогсволлюр.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
3' ГолЭйнарссон Виктор
30' Желтая карточкаЛюдвикссон Антон
65' Желтая карточкаРадич Сава
67' Желтая карточкаКасами Ард
74' Желтая карточкаМалики Эдис
88' Желтая карточкаГюннлёйхссон Хёскульдур
Ход матча
3'
1:0
30'
65'
67'
74'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
30
Йеоман
Андри
55
Радич
Сава
24
Малики
Эдис
10
Бойку
Бесмир
28
Укпа
Хоган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Йеоман АндриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Вохлэр ЭйпорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Радич СаваЗащитник
- Защитник
-
24 Малики ЭдисПолузащитник
-
10 Бойку БесмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Укпа ХоганПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Идризи АрдиЗащитник
-
31 Каба ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ярович СенадНападающий
- Нападающий
-
19 Касами Ард
-
Главный тренер: Дуро Шпетим
История личных встреч
Брейдаблик
Струга Трим-Лум
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|1
|0.5
|Эйнарссон Виктор
|1
|0.5
Струга Трим-Лум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибраими Бесарт
|6 (2)
|1
|Радески Марьян
|3
|0.5
|Сабани Буньямин
|0
|0
|Мазрекай Ментор
|0
|0
|Згуро Вангьел
|0
|0
Карточки
Брейдаблик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|2
|0
|Муминович Дамир
|1
|0
|Эйольфссон Гисли
|1
|0
|Сванторссон Джейсон-Дади
|1
|0
|Людвикссон Антон
|1
|0
Струга Трим-Лум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радич Сава
|3
|0
|Згуро Вангьел
|1
|1
|Сабани Буньямин
|2
|0
|Таири Флямур
|2
|0
|Бойку Бесмир
|2
|0
|Малики Эдис
|2
|0
|Радески Марьян
|0
|1
|Ибраими Бесарт
|1
|0
|Кьосевски Ведран
|1
|0
|Незири Меджит
|1
|0
|Мазрекай Ментор
|1
|0
|Криваньева Бесарт
|1
|0
|Касами Ард
|1
|0
Результаты матчей
Брейдаблик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Струга Трим-Лум
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
1
Брейдаблик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Струга Трим-Лум
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
4
Брейдаблик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Струга Трим-Лум
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
100%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брейдаблик
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 5:3 Струга Трим-Лум - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 2:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0
Акюрейри - Брейдаблик 1:1 Зриньски - Брейдаблик 6:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Брейдаблик - Стьярнан 1:1 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Брейдаблик - Вестманнаэйяр 3:1 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1 Фрам - Брейдаблик 0:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Филкир Рейкьявик 5:1 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2
Струга Трим-Лум
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Струга Трим-Лум - Брейдаблик 0:1 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 1:2 Свифт Эсперанж - Струга Трим-Лум 2:1 Струга Трим-Лум - Свифт Эсперанж 3:1
Струга Трим-Лум - КФ Гостивари 2:0 Будучность Подгорица - Струга Трим-Лум 3:4 Струга Трим-Лум - Будучность Подгорица 1:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Силекс 3:0 Брегалница - Струга Трим-Лум 0:3 Струга Трим-Лум - Тиквеш 2:0 Струга Трим-Лум - Победа Прилеп 6:2 Скопье - Струга Трим-Лум 1:1
Результаты матчей
Брейдаблик
Струга Трим-Лум
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Брейдаблик
Струга Трим-Лум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (4)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|5 (3)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брейдаблик 1:0 Струга Трим-Лум
Исход игры
Брейдаблик
86.8% (99)
Ничья
8.8% (10)
Струга Трим-Лум
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (51)
Меньше
53.64% (59)
Обе команды забьют
Да
50.91% (56)
Нет
49.09% (54)
Популярный счёт
2:1 Брейдаблик
35.1% (40)
1:0 Брейдаблик
31.6% (36)
2:0 Брейдаблик
12.3% (14)
1:1 Ничья
7% (8)
1:2 Струга Трим-Лум
3.5% (4)
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