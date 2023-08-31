Стадион: Дойче банк Парк.
2:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаСезар Роналдо
27' Желтая карточкаСоареш Вендерсон
34' Желтая карточкаДимитров Кристиан
38' Желтая карточкаБута
64' Желтая карточкаВан дер Кап Келлиан
1:0
79' ГолНганкам Жессик
2:0
86' ГолСхири Эльес
90'+5
Ход матча
18'
27'
38'
70'
79'
1:0
86'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
15
Схири
Эльес
24
Бута
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
24 БутаПолузащитник
-
27 Гётце МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Гауэр ЛюкВратарь
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Кордоба ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 ВелтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Андонов ИванВратарь
-
88 Петков МаринЗащитник
-
10 Митков АсенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костов Николай
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Левски София
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нганкам Жессик
|1
|0.5
|Схири Эльес
|1
|0.5
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.5
|Гётце Марио
|0
|0
Левски София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велтон
|2
|0.33
|Сезар Роналдо
|2
|0.33
|Петков Марин
|1
|0.17
|Фадиага Хассими
|1
|0.17
|Рикардиньо Феррейра
|0
|0
|Соареш Вендерсон
|0
|0
|Галчев Патрик-Габриел
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бута
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Левски София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соареш Вендерсон
|3
|0
|Димитров Кристиан
|2
|0
|Ван дер Кап Келлиан
|2
|0
|Краев Андриан
|2
|0
|Кордоба Хосе
|2
|0
|Чандаров Асен
|1
|0
|Петрис Жереми
|1
|0
|Петков Марин
|1
|0
|Стефанов Илиян
|1
|0
|Митков Асен
|1
|0
|Сезар Роналдо
|1
|0
|Андонов Иван
|1
|0
|Эль-Джемили Джавад
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Левски София
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Левски София
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Левски София
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
4
67%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7
Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0
Левски София
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Левски София - Ботев Враца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Левски София 0:0
Локомотив Пловдив - Левски София 2:1 Левски София - Шкупи 1:0 Левски София - Локомотив София 6:0 Шкупи - Левски София 0:2 Ботев Пловдив - Левски София 1:3 Левски София - ЦСКА-1948 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Левски София - Марица Пловдив 3:1 Левски София - Этыр Велико-Тырново 2:1 Левски София - Пирин Благоевград 2:1 Левски София - Арда Карджали 2:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 Лудогорец - Левски София 3:2 Левски София - Черно Море 2:1 Локомотив Пловдив - Левски София 0:3 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Левски София
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Левски София
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
24
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|7 (4)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
|Легия
|Слиш Бартош
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Левски София
Исход игры
Айнтрахт Фр
98.2% (111)
Ничья
1.8% (2)
Левски София
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.64% (48)
Меньше
56.36% (62)
Обе команды забьют
Да
35.45% (39)
Нет
64.55% (71)
Популярный счёт
2:0 Айнтрахт Фр
46% (52)
2:1 Айнтрахт Фр
19.5% (22)
3:1 Айнтрахт Фр
9.7% (11)
3:0 Айнтрахт Фр
8% (9)
1:0 Айнтрахт Фр
7.1% (8)
4:1 Айнтрахт Фр
3.5% (4)
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