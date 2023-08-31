  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Айнтрахт Фр
2:0
Конец матча
Левски София
0'
18' Желтая карточка
Сезар Роналдо
27' Желтая карточка
Соареш Вендерсон
34' Желтая карточка
Димитров Кристиан
38' Желтая карточка
Бута
64' Желтая карточка
Ван дер Кап Келлиан
1:0
79' Гол
Нганкам Жессик
2:0
86' Гол
Схири Эльес
90'+5

Ход матча

18'
 
Сезар Роналдо
27'
 
Соареш Вендерсон
31'
Ларссон Хуго
Якич Кристиян
 
34'
 
Димитров Кристиан
38'
Бута
 
59'
 
Митков Асен
Мендос Дарлан
64'
 
Ван дер Кап Келлиан
70'
Нганкам Жессик
Мармуш Омар
 
70'
Хёуге Йенс
Бута
 
79'
Нганкам Жессик
(Гётце Марио)
1:0
82'
 
Фадиага Хассими
Ван дер Кап Келлиан
82'
 
Эль-Джемили Джавад
Рикардиньо Феррейра
83'
Макс Филипп
Ааронсон Пакстен
 
86'
Схири Эльес
(Нганкам Жессик)
2:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Айнтрахт Фр 98.2% (111)
X 1.8% (2)
Левски София 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
6
Якич
Кристиян
15
Схири
Эльес
24
Бута
27
Гётце
Марио
7
Мармуш
Омар
30
Ааронсон
Пакстен
1
Петков
Алекс
2
Петрис
Жереми
50
Димитров
Кристиан
33
Кордоба
Хосе
6
Соареш
Вендерсон
5
Ван
дер
Кап
Келлиан
8
Краев
Андриан
37
Мендос
Дарлан
7
Сезар
Роналдо
9
Рикардиньо
Феррейра
17
Велтон
Айнтрахт Фр
3-4-3
Левски София
4-3-3

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Левски София

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нганкам Жессик 1 0.5
Схири Эльес 1 0.5
Коло-Муани Рандаль 1 0.5
Гётце Марио 0 0
Левски София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велтон 2 0.33
Сезар Роналдо 2 0.33
Петков Марин 1 0.17
Фадиага Хассими 1 0.17
Рикардиньо Феррейра 0 0
Соареш Вендерсон 0 0
Галчев Патрик-Габриел 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бута 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Левски София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соареш Вендерсон 3 0
Димитров Кристиан 2 0
Ван дер Кап Келлиан 2 0
Краев Андриан 2 0
Кордоба Хосе 2 0
Чандаров Асен 1 0
Петрис Жереми 1 0
Петков Марин 1 0
Стефанов Илиян 1 0
Митков Асен 1 0
Сезар Роналдо 1 0
Андонов Иван 1 0
Эль-Джемили Джавад 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Левски София
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Левски София
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Левски София
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
4
67%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7
Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0
Левски София
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Левски София - Ботев Враца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Левски София 0:0
Локомотив Пловдив - Левски София 2:1 Левски София - Шкупи 1:0 Левски София - Локомотив София 6:0 Шкупи - Левски София 0:2 Ботев Пловдив - Левски София 1:3 Левски София - ЦСКА-1948 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Левски София - Марица Пловдив 3:1 Левски София - Этыр Велико-Тырново 2:1 Левски София - Пирин Благоевград 2:1 Левски София - Арда Карджали 2:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 Лудогорец - Левски София 3:2 Левски София - Черно Море 2:1 Локомотив Пловдив - Левски София 0:3 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Левски София

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Левски София

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
4

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 7 (4)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Бута получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Айнтрахт Фр 98.2% (111)
    X 1.8% (2)
    Левски София 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Айнтрахт Фр 2:0 Левски София онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Левски София

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    98.2% (111)
    Ничья
    1.8% (2)
    Левски София
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.64% (48)
    Меньше
    56.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    35.45% (39)
    Нет
    64.55% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Айнтрахт Фр
    46% (52)
    2:1 Айнтрахт Фр
    19.5% (22)
    3:1 Айнтрахт Фр
    9.7% (11)
    3:0 Айнтрахт Фр
    8% (9)
    1:0 Айнтрахт Фр
    7.1% (8)
    4:1 Айнтрахт Фр
    3.5% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     