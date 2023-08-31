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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Бранн
2:3
Второй тайм: 73'
АЗ Алкмаар
0'
0:1
12' Гол
Лахдо Майкель
20' Желтая карточка
Павлидис Вангелис
0:2
29' Гол
Мейнанс Свен
38' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
1:2
45' Гол
Кнудсен Фредрик
1:3
50' Гол
Ван Боммел Рубен
55' Желтая карточка
Кнудсен Фредрик
59' Желтая карточка
Де Вит Дани
65' Желтая карточка
Мёллер Вольфе Давид
2:3
66' Гол
Солтведт Йоахим

Ход матча

12'
0:1
Лахдо Майкель
(Ван Боммел Рубен)
20'
 
Павлидис Вангелис
29'
0:2
Мейнанс Свен
(Лахдо Майкель)
38'
Нильсен Сиверт
 
45'
Кнудсен Фредрик
(Кастро Никлас)
1:2
46'
Сери Яфет
Кристиансен Рубен
 
46'
Матисен Ульрик
Картум Сандер Эрик
 
50'
1:3
Ван Боммел Рубен
(Лахдо Майкель)
55'
Кнудсен Фредрик
 
59'
 
Де Вит Дани
63'
Солтведт Йоахим
Кроне Свенн
 
65'
 
Мёллер Вольфе Давид
66'
Солтведт Йоахим
2:3
71'
 
Поку Эрнест
Ван Боммел Рубен

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 113
Бранн 14.2% (16)
X 13.3% (15)
АЗ Алкмаар 72.6% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
АЗ Алкмаар
7.40
9.50
2.34
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
23
Педерсен
Торе
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
18
Картум
Сандер
Эрик
10
Бёстринг
Фредерик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
3
Хацидиакос
Пантелис
18
Мёллер
Вольфе
Давид
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
28
Гаудмейн
Кензо
23
Лахдо
Майкель
9
Павлидис
Вангелис
15
Ван
Боммел
Рубен
Бранн
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Бранн
АЗ Алкмаар

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кнудсен Фредрик 2 0.5
Кастро Никлас 1 0.25
Финне Бор 1 0.25
Хорн Майер 1 0.25
Варминг Магнус 1 0.25
Солтведт Йоахим 1 0.25
Картум Сандер Эрик 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лахдо Майкель 2 0.5
Ван Боммел Рубен 2 0.5
Михайлович Джордже 1 0.25
Хацидиакос Пантелис 1 0.25
Мейнанс Свен 1 0.25
Павлидис Вангелис 0 0
Карлссон Йеспер III 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Фредрик 3 0
Нильсен Сиверт 2 0
Педерсен Торе 2 0
Кроне Свенн 1 0
Кастро Никлас 1 0
Варминг Магнус 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Класи Йорди 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Мейнанс Свен 1 0

Результаты матчей

Бранн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Бранн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
АЗ Алкмаар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1
Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1
ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3

Результаты матчей

Бранн
АЗ Алкмаар

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бранн
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (4)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
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    Прогнозы 113
    Бранн 14.2% (16)
    X 13.3% (15)
    АЗ Алкмаар 72.6% (82)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бранн
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    7.40
    9.50
    2.34
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бранн 2:3 АЗ Алкмаар

    Исход игры
    Бранн
    14.2% (16)
    Ничья
    13.3% (15)
    АЗ Алкмаар
    72.6% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.36% (84)
    Меньше
    23.64% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    85.45% (94)
    Нет
    14.55% (16)
    Популярный счёт
    1:2 АЗ Алкмаар
    50.4% (57)
    2:1 Бранн
    8.8% (10)
    1:1 Ничья
    8.8% (10)
    0:1 АЗ Алкмаар
    7.1% (8)
    1:3 АЗ Алкмаар
    6.2% (7)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    0:2 АЗ Алкмаар
    3.5% (4)
    1:0 Бранн
    3.5% (4)
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