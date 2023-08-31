Стадион: Бранн.
3:3
Итог после пенальти
5
6
0'
0:1
12' ГолЛахдо Майкель
20' Желтая карточкаПавлидис Вангелис
0:2
29' ГолМейнанс Свен
38' Желтая карточкаНильсен Сиверт
1:2
45' ГолКнудсен Фредрик
1:3
50' ГолВан Боммел Рубен
55' Желтая карточкаКнудсен Фредрик
59' Желтая карточкаДе Вит Дани
65' Желтая карточкаМёллер Вольфе Давид
2:3
66' ГолСолтведт Йоахим
75' Желтая карточкаРайан Мэттью
77' Желтая карточкаЛахдо Майкель
81' Желтая карточкаСугавара Юкинари
3:3
82' ГолСери Яфет
90' Желтая карточкаБёстринг Фредерик
120' Красная карточкаХорн Майер
5 6
4:3
4:4
5:4
5:5
6:6
7:6
7:7
8:7
Ход матча
12'
29'
0:2
38'
45'
1:2
50'
55'
59'
66'
2:3
75'
77'
81'
82'
3:3
120'
121'
4:3
121'
4:4
121'
5:4
121'
5:5
121'
121'
6:6
121'
7:6
121'
7:7
121'
8:7
121'
122'
122'
Пен
5:6
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 26
-
3 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Симба МунгаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ден ДаниелВратарь
- Вратарь
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Квакман ДэйвПолузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
История личных встреч
Бранн
АЗ Алкмаар
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кнудсен Фредрик
|2
|0.5
|Кастро Никлас
|1
|0.25
|Солтведт Йоахим
|1
|0.25
|Финне Бор
|1
|0.25
|Хорн Майер
|1
|0.25
|Варминг Магнус
|1
|0.25
|Сери Яфет
|1
|0.25
|Картум Сандер Эрик
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лахдо Майкель
|2
|0.5
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.5
|Михайлович Джордже
|1
|0.25
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0.25
|Мейнанс Свен
|1
|0.25
|Павлидис Вангелис
|0
|0
|Карлссон Йеспер III
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|Педерсен Торе
|2
|0
|Хорн Майер
|0
|1
|Кроне Свенн
|1
|0
|Бёстринг Фредерик
|1
|0
|Кастро Никлас
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Класи Йорди
|1
|0
|Райан Мэттью
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
0
Бранн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Бранн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1
Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1
ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3
Результаты матчей
Бранн
АЗ Алкмаар
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бранн
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|7 (4)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
|Легия
|Слиш Бартош
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бранн 3:3 АЗ Алкмаар
Исход игры
Бранн
14.2% (16)
Ничья
13.3% (15)
АЗ Алкмаар
72.6% (82)
Тотал 2.5
Больше
76.36% (84)
Меньше
23.64% (26)
Обе команды забьют
Да
85.45% (94)
Нет
14.55% (16)
Популярный счёт
1:2 АЗ Алкмаар
50.4% (57)
2:1 Бранн
8.8% (10)
1:1 Ничья
8.8% (10)
0:1 АЗ Алкмаар
7.1% (8)
1:3 АЗ Алкмаар
6.2% (7)
2:2 Ничья
4.4% (5)
0:2 АЗ Алкмаар
3.5% (4)
1:0 Бранн
3.5% (4)
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