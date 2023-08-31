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Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Лугано
0:1
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
7' Гол
Эккерт Айенса Деннис
38' Желтая карточка
Лапуссен Лоик
41' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
45' Желтая карточка
Бислими Уран
90' Красная карточка
Хайдари Альбиан
90'+6

Ход матча

7'
0:1
Эккерт Айенса Деннис
(Пуэртас Кэмерон)
38'
 
Лапуссен Лоик
41'
Хайдари Альбиан
 
45'
Бислими Уран
 
46'
Алиседа Игнасио
Мацек Роман
 
46'
Эспиноса Джон
Аригони Аллан
 
46'
Гргич Анто
Махмуд Хадж
 
52'
Май Ларс-Лукас
Крешник Хайризи
 
65'
 
Нильссон Хокан
Эккерт Айенса Деннис
65'
 
Расмуссен Матиас
Пуэртас Кэмерон
74'
Киминьяни Янис
Боттани Маттиа
 
77'
 
Теклаб Хенок
Лапуссен Лоик
77'
 
Хугевельде Натан
Амани Жан
85'
 
Кабангу Элтон
Садики Ноа
90'
Хайдари Альбиан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 110
Лугано 35.5% (39)
X 33.6% (37)
Унион Сент-Жиллуаз 30.9% (34)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Диана
Стивен
34
Аригони
Аллан
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
23
Валенсуэла
Мильтон
14
Саббатини
Хонатан
29
Махмуд
Хадж
7
Мацек
Роман
25
Бислими
Уран
10
Боттани
Маттиа
9
Целар
Жан
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
17
Терхо
Каспер
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
27
Садики
Ноа
10
Лапуссен
Лоик
8
Амани
Жан
9
Эккерт
Айенса
Деннис
Лугано
4-2-3-1
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Лугано
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эккерт Айенса Деннис 2 1
Терхо Каспер 1 0.5
Расмуссен Матиас 0 0
Амани Жан 0 0
Пуэртас Кэмерон 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 1 1
Саббатини Хонатан 1 0
Бислими Уран 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильссон Хокан 1 0
Макаллистер Кевин 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0

Результаты матчей

Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Лугано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0
Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Лугано
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лугано
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Бислими Уран получил желтую карточку от судьи
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    • До матча
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    Прогнозы 110
    Лугано 35.5% (39)
    X 33.6% (37)
    Унион Сент-Жиллуаз 30.9% (34)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лугано 0:1 Унион Сент-Жиллуаз

    Исход игры
    Лугано
    35.5% (39)
    Ничья
    33.6% (37)
    Унион Сент-Жиллуаз
    30.9% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.2% (46)
    Меньше
    57.8% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    72.48% (79)
    Нет
    27.52% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.9% (34)
    1:2 Унион Сент-Жиллуаз
    18.2% (20)
    2:1 Лугано
    15.5% (17)
    1:0 Лугано
    14.5% (16)
    0:1 Унион Сент-Жиллуаз
    5.5% (6)
    2:0 Лугано
    2.7% (3)
    1:3 Унион Сент-Жиллуаз
    2.7% (3)
    0:2 Унион Сент-Жиллуаз
    2.7% (3)
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