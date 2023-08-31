Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Соцца Симоне
1:1
Итог после пенальти
6
5
0'
48' Желтая карточкаЖуниньо
1:0
53' ГолПекхарт Томаш
70' Желтая карточкаДалсгор Хенрик
70' Желтая карточкаСлиш Бартош
1:1
71' ГолПаулиньо VI
6 5
2:1
2:2
3:2
3:3
4:3
4:4
5:4
5:5
6:5
6:6
7:6
Ход матча
48'
53'
1:0
70'
70'
71'
1:1
81'
106'
121'
2:1
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
4:3
121'
4:4
121'
5:4
121'
5:5
121'
6:5
121'
6:6
122'
7:6
122'
Пен
6:5
Статистика матча
-
7 Голы 6
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 6
-
555 Количество передач 578
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.80 Победа «Легии»
-
1.65 Обе забьют (да)
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
58
Симсир
Араль
17
Франкулино
10
Гуэ-Сон
Чо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Баку МаканаЗащитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
-
17 ФранкулиноНападающий
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
38 МаррониНападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Легия
Митьюлланд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|4
|0.67
|Гуаль Марк
|2
|0.33
|Крамер Блаж
|2
|0.33
|Мучи Эрнест
|2
|0.33
|Вшолек Павел
|1
|0.17
|Слиш Бартош
|1
|0.17
|Росолек Мацей
|1
|0.17
|Рибейру Юри
|1
|0.17
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.17
|Кун Патрик
|0
|0
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франкулино
|5
|0.83
|Жуниньо
|1
|0.17
|Каба Сори
|1
|0.17
|Паулиньо VI
|1
|0.17
|Далсгор Хенрик
|1
|0.17
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.17
|Гигович Армин
|1
|0.17
|Гуэ-Сон Чо
|1 (1)
|0.17
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Фоссум Ивер
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|4
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Жозуэ Филипе
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Панков Радован
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Элитим Хуэрхен
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гигович Армин
|3
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Гуэ-Сон Чо
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Симсир Араль
|1
|0
Результаты матчей
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Митьюлланд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Митьюлланд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
10
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Митьюлланд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
5
33%
1
8%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Митьюлланд - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1
Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Нордшелланн - Митьюлланд 3:0 Митьюлланд - Легия 3:3 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Омония Никосия 5:1
Вайле - Митьюлланд 1:2 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1
Результаты матчей
Легия
Митьюлланд
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Легия
Митьюлланд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
24
15
15
15
15
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|7 (4)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
|Легия
|Слиш Бартош
|4