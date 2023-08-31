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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Легия
1:1
Итог после пенальти
6
5
Митьюлланд

Ход матча

48'
 
Жуниньо
53'
Пекхарт Томаш
(Вшолек Павел)
1:0
61'
Росолек Мацей
Гуаль Марк
 
70'
 
Далсгор Хенрик
70'
Слиш Бартош
 
71'
1:1
Паулиньо VI
80'
Крамер Блаж
Пекхарт Томаш
 
80'
Панков Радован
Енджейчик Артур
 
81'
 
Шарлес
Франкулино
90'
Мучи Эрнест
Элитим Хуэрхен
 
91'
Баку Макана
Кун Патрик
 
91'
 
Гартенманн Стефан
Ингасон Сверрир
91'
 
Дюр Николас
Паулиньо VI
100'
 
Мартинес Эмилиано
Гигович Армин
106'
 
Маррони
Симсир Араль
113'
 
Рёмер Андре
Олссон Кристоффер
121'
Слиш Бартош
2:1
121'
2:2
Гуэ-Сон Чо
121'
Мучи Эрнест
3:2
121'
3:3
Жуниньо
121'
Панков Радован
4:3
121'
4:4
Рёмер Андре
121'
Крамер Блаж
5:4
121'
5:5
Серенсен Оливер
121'
Жозуэ Филипе
6:5
121'
6:6
Дюр Николас
122'
Росолек Мацей
7:6
122'
7:6
Гартенманн Стефан
Пен
6:5

Статистика матча

  • 7 Голы 6
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 6
  • 555 Количество передач 578
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 112
Легия 83.9% (94)
X 8% (9)
Митьюлланд 8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
7
Пекхарт
Томаш
28
Гуаль
Марк
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
8
Олссон
Кристоффер
37
Гигович
Армин
58
Симсир
Араль
17
Франкулино
10
Гуэ-Сон
Чо
Легия
3-4-3
Митьюлланд
4-4-2

История личных встреч

Легия
Митьюлланд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
3:3
ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 4 0.67
Гуаль Марк 2 0.33
Крамер Блаж 2 0.33
Мучи Эрнест 2 0.33
Вшолек Павел 1 0.17
Слиш Бартош 1 0.17
Росолек Мацей 1 0.17
Рибейру Юри 1 0.17
Элитим Хуэрхен 1 0.17
Кун Патрик 0 0
Жозуэ Филипе 0 0
Баку Макана 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 5 0.83
Жуниньо 1 0.17
Каба Сори 1 0.17
Паулиньо VI 1 0.17
Далсгор Хенрик 1 0.17
Чилуфя Эдвард 1 0.17
Гигович Армин 1 0.17
Гуэ-Сон Чо 1 (1) 0.17
Олссон Кристоффер 0 0
Фоссум Ивер 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 4 0
Пекхарт Томаш 2 0
Енджейчик Артур 2 0
Жозуэ Филипе 2 0
Вшолек Павел 1 0
Панков Радован 1 0
Гуаль Марк 1 0
Элитим Хуэрхен 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гигович Армин 3 0
Олссон Кристоффер 2 0
Гуэ-Сон Чо 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Жуниньо 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Дюр Николас 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Симсир Араль 1 0

Результаты матчей

Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Митьюлланд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Митьюлланд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
10
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Митьюлланд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
5
33%
1
8%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Митьюлланд - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1
Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Нордшелланн - Митьюлланд 3:0 Митьюлланд - Легия 3:3 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Омония Никосия 5:1
Вайле - Митьюлланд 1:2 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1

Результаты матчей

Легия
Митьюлланд

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Легия
Митьюлланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 7 (4)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
  • 121'
    Удар от ворот произведет Легия
  • 121'
    Г О О О О О Л - Рёмер Андре забивает пенальти, он пробил правой ногой! Kacper Tobiasz был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • 121'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 121'
    Г О О О О О Л - Панков Радован забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Йонас Лессль неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Жуниньо забил пенальти, нанеся удар левой ногой! Kacper Tobiasz неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Мучи Эрнест забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Йонас Лессль неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Гуэ-Сон Чо забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Kacper Tobiasz неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Слиш Бартош забивает пенальти правой ногой! Он нанес удар по центру, но Йонас Лессль прыгнул вправо!
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    • 121'
      Матч закончился после серии пенальти
    • 121'
      НЕ ЗАБИТ! - Гартенманн Стефан из команды Митьюлланд пробил пенальти, но Kacper Tobiasz сыграл удачно!
    • 121'
      Г О О О О О Л - Maciej Rosolek забивает пенальти правой ногой! Он нанес удар по центру, но Йонас Лессль прыгнул влево!
    • 121'
      Г О О О О О Л - Дюр Николас забивает пенальти, он пробил левой ногой! Kacper Tobiasz был близок к тому, чтобы отразить мяч!
    • 121'
      Начинается серия пенальти
    • 121'
      Г О О О О О Л - Жозуэ Филипе забил пенальти, нанеся удар левой ногой! Йонас Лессль неудачно прыгнул в другую сторону!
    • 121'
      Мы ожидаем серии пенальти
    • 120'
      Шарлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 120'
      Жозуэ Филипе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 120'
      Контроль мяча: Легия: 49%, Митьюлланд: 51%.