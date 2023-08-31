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  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Зриньски
1:1
Конец матча
ЛАСК
0'
21' Желтая карточка
Цуль Роберт
23' Желтая карточка
Билбия Неманья
34' Желтая карточка
Мустафа Ибрагим
37' Желтая карточка
Лаваль Тобиас
1:0
38' Пенальти
Билбия Неманья
1:1
52' Гол
Йовичич Бранко
90'+5

Ход матча

21'
 
Цуль Роберт
23'
Билбия Неманья
 
34'
 
Мустафа Ибрагим
37'
 
Лаваль Тобиас
38'
Билбия Неманья
1:0
46'
 
Любичич Марин
Усор Мозес
52'
1:1
Йовичич Бранко
(Цуль Роберт)
55'
Киш Томислав
Юкич Иван
 
55'
Саблиц Франко
Малекинусич Матия
 
65'
 
Хавель Элиас
Мустафа Ибрагим
80'
Хрванович Алдин
Иванчич Антонио
 
80'
Зломислич Дамир
Чуже Марио
 
80'
 
Любич Иван
Йовичич Бранко
87'
Мемия Керим
Чорлука Йосип
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 111
Зриньски 25.2% (28)
X 40.5% (45)
ЛАСК 34.2% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Марко
Марич
II
6
Чорлука
Йосип
4
Баришич
Хрвое
95
Сенич
Матей
91
Тичинович
Марио
20
Иванчич
Антонио
25
Чуже
Марио
5
Чанаджия
Дарио
17
Малекинусич
Матия
99
Билбия
Неманья
7
Юкич
Иван
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
33
Люкенедер
Феликс
29
Флеккер
Флориан
7
Реннер
Рене
30
Хорват
Саша
18
Йовичич
Бранко
10
Цуль
Роберт
23
Мустафа
Ибрагим
17
Усор
Мозес
Зриньски
4-3-3
ЛАСК
3-4-1-2

История личных встреч

Зриньски
ЛАСК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малекинусич Матия 2 0.5
Билбия Неманья 2 (1) 0.5
Киш Томислав 2 0.5
Иванчич Антонио 1 0.25
Саблиц Франко 1 0.25
Чуже Марио 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуль Роберт 2 1
Йовичич Бранко 1 0.5
Хорват Саша 0 0

Карточки

Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Билбия Неманья 1 0
Баришич Хрвое 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Яковльевич Слободан 1 0
Сенич Матей 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Роберт 1 0
Хорват Саша 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Лаваль Тобиас 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0

Результаты матчей

Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Зриньски
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Зриньски
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

7
1
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
11%
2
67%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зриньски
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зриньски - Звьезда Бргуле 5:3 ЛАСК - Зриньски 2:1 Зриньски - ГОШК 3:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0
Зриньски - Брейдаблик 6:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Зриньски - Урарту 2:3 Урарту - Зриньски 0:1 Зриньски - Посушье 3:1 Локомотив Загреб - Зриньски 0:3 Вараждин - Зриньски 1:3 Мура - Зриньски 1:0 Тузла Сити - Зриньски 3:0 Зриньски - Леотар 2:1 Вележ - Зриньски 0:1 Слога Добой - Зриньски 1:3 Зриньски - Слобода Тузла 4:1 Посушье - Зриньски 0:2 Зриньски - Сараево 2:3
ЛАСК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0
Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1

Результаты матчей

Зриньски
ЛАСК

Точный счет

1:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Зриньски
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Г О О О О Л - Билбия Неманья из команды Зриньски забивает с точки!
  • 37'
    Лаваль Тобиас получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HSK Zrinjski Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Зриньски 25.2% (28)
    X 40.5% (45)
    ЛАСК 34.2% (38)
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    Где смотреть матч Зриньски 1:1 ЛАСК онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зриньски 1:1 ЛАСК

    Исход игры
    Зриньски
    25.2% (28)
    Ничья
    40.5% (45)
    ЛАСК
    34.2% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.64% (48)
    Меньше
    56.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    79.09% (87)
    Нет
    20.91% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36% (40)
    1:2 ЛАСК
    24.3% (27)
    2:1 Зриньски
    11.7% (13)
    1:0 Зриньски
    8.1% (9)
    0:1 ЛАСК
    6.3% (7)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    3:1 Зриньски
    1.8% (2)
    2:0 Зриньски
    1.8% (2)
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