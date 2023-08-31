Стадион: HSK Zrinjski Stadium.
0'
21' Желтая карточкаЦуль Роберт
23' Желтая карточкаБилбия Неманья
34' Желтая карточкаМустафа Ибрагим
37' Желтая карточкаЛаваль Тобиас
1:0
38' ПенальтиБилбия Неманья
1:1
52' ГолЙовичич Бранко
90'+5
Ход матча
21'
23'
34'
37'
38'
1:0
52'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
95
Сенич
Матей
25
Чуже
Марио
30
Хорват
Саша
10
Цуль
Роберт
17
Усор
Мозес
- Основной состав
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Сенич МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Нирон ОмерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Мемия КеримЗащитник
- Полузащитник
-
10 Киш ТомиславПолузащитник
-
19 Рамич ТарикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Станич МатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крунослав Рендулич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Нападающий
-
17 Усор МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Полузащитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коне МуссаНападающий
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
История личных встреч
Зриньски
ЛАСК
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малекинусич Матия
|2
|0.5
|Билбия Неманья
|2 (1)
|0.5
|Киш Томислав
|2
|0.5
|Иванчич Антонио
|1
|0.25
|Саблиц Франко
|1
|0.25
|Чуже Марио
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуль Роберт
|2
|1
|Йовичич Бранко
|1
|0.5
|Хорват Саша
|0
|0
Карточки
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Билбия Неманья
|1
|0
|Баришич Хрвое
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Яковльевич Слободан
|1
|0
|Сенич Матей
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуль Роберт
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
|Лаваль Тобиас
|1
|0
|Мустафа Ибрагим
|1
|0
Результаты матчей
Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Зриньски
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Зриньски
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
7
1
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
11%
2
67%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зриньски
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зриньски - Звьезда Бргуле 5:3 ЛАСК - Зриньски 2:1 Зриньски - ГОШК 3:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0
Зриньски - Брейдаблик 6:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Зриньски - Урарту 2:3 Урарту - Зриньски 0:1 Зриньски - Посушье 3:1 Локомотив Загреб - Зриньски 0:3 Вараждин - Зриньски 1:3 Мура - Зриньски 1:0 Тузла Сити - Зриньски 3:0 Зриньски - Леотар 2:1 Вележ - Зриньски 0:1 Слога Добой - Зриньски 1:3 Зриньски - Слобода Тузла 4:1 Посушье - Зриньски 0:2 Зриньски - Сараево 2:3
ЛАСК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0
Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1
Результаты матчей
Зриньски
ЛАСК
Точный счет
1:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Зриньски
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
11
13
13
13
13
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|3
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|2 (2)
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Хеккен
|Хаммар Юхан
|1 1
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зриньски 1:1 ЛАСК
Исход игры
Зриньски
25.2% (28)
Ничья
40.5% (45)
ЛАСК
34.2% (38)
Тотал 2.5
Больше
43.64% (48)
Меньше
56.36% (62)
Обе команды забьют
Да
79.09% (87)
Нет
20.91% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (40)
1:2 ЛАСК
24.3% (27)
2:1 Зриньски
11.7% (13)
1:0 Зриньски
8.1% (9)
0:1 ЛАСК
6.3% (7)
0:0 Ничья
2.7% (3)
3:1 Зриньски
1.8% (2)
2:0 Зриньски
1.8% (2)
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