Стадион: Артемио Франки.
0:0
Первый тайм: 37'
0'
20' Желтая карточкаМандрагора Роландо
20' Желтая карточкаКюн Николас
26' Желтая карточкаКершбаум Роман
Ход матча
20'
26'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
16
Раньери
Лука
18
Нзола
М'Бала
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
10
Кюн
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоНападающий
-
17 Фалли МаюлуНападающий
-
10 Кюн НиколасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Баришич Зоран
История личных встреч
Фиорентина
Рапид Вена
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|2 (1)
|0.5
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0.25
|Зайдль Маттиас
|1
|0.25
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цветкович Ненад
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|2
|0
|Зайдль Маттиас
|2
|0
|Шик Торстен
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
|Зоран Барисич
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1
Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5
Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1
Результаты матчей
Фиорентина
Рапид Вена
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (4)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|5 (3)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Рапид Вена
Исход игры
Фиорентина
95.6% (108)
Ничья
3.5% (4)
Рапид Вена
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.21% (58)
Меньше
46.79% (51)
Обе команды забьют
Да
50.46% (55)
Нет
49.54% (54)
Популярный счёт
2:0 Фиорентина
40.7% (46)
2:1 Фиорентина
30.1% (34)
3:1 Фиорентина
13.3% (15)
3:0 Фиорентина
3.5% (4)
1:0 Фиорентина
2.7% (3)
4:1 Фиорентина
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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