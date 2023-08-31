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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 37'
Рапид Вена
0'
20' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
20' Желтая карточка
Кюн Николас
26' Желтая карточка
Кершбаум Роман

Ход матча

20'
Мандрагора Роландо
 
20'
 
Кюн Николас
26'
 
Кершбаум Роман

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 113
Фиорентина 95.6% (108)
X 3.5% (4)
Рапид Вена 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Рапид Вена
1.40
7.13
9.42
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
6
Мело
Артур
38
Мандрагора
Роландо
10
Гонсалес
Николас
18
Нзола
М'Бала
99
Куаме
Кристиан
45
Хедль
Никлас
28
Освальд
Мориц
43
Кверфельд
Леопольд
20
Хофманн
Максимилиан
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
18
Зайдль
Маттиас
5
Кершбаум
Роман
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
10
Кюн
Николас
Фиорентина
4-3-3
Рапид Вена
4-3-3

История личных встреч

Фиорентина
Рапид Вена

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 2 (1) 0.5
Бургшталлер Гвидо 1 0.25
Зайдль Маттиас 1 0.25

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 2 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цветкович Ненад 2 0
Кверфельд Леопольд 2 0
Зайдль Маттиас 2 0
Шик Торстен 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Кершбаум Роман 1 0
Кюн Николас 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Заттльбергер Николас 1 0
Зоран Барисич 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1
Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5
Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1

Результаты матчей

Фиорентина
Рапид Вена

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (4)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
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Прогнозы 113
Фиорентина 95.6% (108)
X 3.5% (4)
Рапид Вена 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Рапид Вена
1.40
7.13
9.42
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фиорентина 0:0 Рапид Вена онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Рапид Вена

Исход игры
Фиорентина
95.6% (108)
Ничья
3.5% (4)
Рапид Вена
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.21% (58)
Меньше
46.79% (51)
Обе команды забьют
Да
50.46% (55)
Нет
49.54% (54)
Популярный счёт
2:0 Фиорентина
40.7% (46)
2:1 Фиорентина
30.1% (34)
3:1 Фиорентина
13.3% (15)
3:0 Фиорентина
3.5% (4)
1:0 Фиорентина
2.7% (3)
4:1 Фиорентина
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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