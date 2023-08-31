  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Фиорентина
2:0
Конец матча
Рапид Вена
0'
19' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
19' Желтая карточка
Кюн Николас
25' Желтая карточка
Кершбаум Роман
43' Желтая карточка
Кверфельд Леопольд
53' Желтая карточка
Мело Артур
1:0
59' Гол
Гонсалес Николас
64' Желтая карточка
Итальяно Виченцо
82' Желтая карточка
Заттльбергер Николас
89' Желтая карточка
Грюлль Марко
2:0
90' Пенальти
Гонсалес Николас
90' Желтая карточка
Соттиль Рикардо
90'+6

Ход матча

19'
Мандрагора Роландо
 
19'
 
Кюн Николас
25'
 
Кершбаум Роман
43'
 
Кверфельд Леопольд
53'
Мело Артур
 
59'
Гонсалес Николас
1:0
60'
Дункан Альфред
Мело Артур
 
60'
Бельтран Лукас
Нзола М'Бала
 
64'
Итальяно Виченцо
 
68'
 
Штрунц Оливер
Фалли Маюлу
71'
Соттиль Рикардо
Куаме Кристиан
 
82'
 
Заттльбергер Николас
84'
 
Байич Анте
Кюн Николас
87'
Паризи Фабьяно
Бираги Кристиано
 
87'
Кокорин Александр
Бонавентура Джакомо
 
89'
 
Грюлль Марко
90'
Гонсалес Николас
2:0
90'
Соттиль Рикардо
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Фиорентина 95.6% (108)
X 3.5% (4)
Рапид Вена 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
6
Мело
Артур
38
Мандрагора
Роландо
10
Гонсалес
Николас
18
Нзола
М'Бала
99
Куаме
Кристиан
45
Хедль
Никлас
28
Освальд
Мориц
43
Кверфельд
Леопольд
20
Хофманн
Максимилиан
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
18
Зайдль
Маттиас
5
Кершбаум
Роман
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
10
Кюн
Николас
Фиорентина
4-3-3
Рапид Вена
4-3-3

История личных встреч

Фиорентина
Рапид Вена

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 2 (1) 1
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 2 (1) 0.5
Бургшталлер Гвидо 1 0.25
Зайдль Маттиас 1 0.25

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Рикардо 1 0
Мело Артур 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кверфельд Леопольд 3 0
Кершбаум Роман 2 0
Цветкович Ненад 2 0
Заттльбергер Николас 2 0
Зайдль Маттиас 2 0
Шик Торстен 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Кюн Николас 1 0
Грюлль Марко 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Зоран Барисич 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рапид Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1
Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5
Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1

Результаты матчей

Фиорентина
Рапид Вена

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
1
1.5
1
3

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 7 (4)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Фиорентина 95.6% (108)
    X 3.5% (4)
    Рапид Вена 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фиорентина 2:0 Рапид Вена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 2:0 Рапид Вена

    Исход игры
    Фиорентина
    95.6% (108)
    Ничья
    3.5% (4)
    Рапид Вена
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.21% (58)
    Меньше
    46.79% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    50.46% (55)
    Нет
    49.54% (54)
    Популярный счёт
    2:0 Фиорентина
    40.7% (46)
    2:1 Фиорентина
    30.1% (34)
    3:1 Фиорентина
    13.3% (15)
    3:0 Фиорентина
    3.5% (4)
    1:0 Фиорентина
    2.7% (3)
    4:1 Фиорентина
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     