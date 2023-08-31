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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Брюгге
0:0
Первый тайм: 6'
Осасуна
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 110
Брюгге 78.2% (86)
X 13.6% (15)
Осасуна 8.2% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Осасуна
2.06
3.70
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Миньоле
Симон
17
Бушанан
Тажон
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
55
Кюйпер
Максим
20
Ванакен
Ханс
15
Рафаэль
Онедика
10
Ветлесен
Уго
7
Сков-Ольсен
Андреас
99
Родригеш
Тьяго
77
Синкернагель
Филип
1
Эррера
Серхио
15
Пенья
Рубен
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
22
Мохика
Хоан
Брюгге
4-3-3
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Брюгге
Осасуна

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яремчук Роман 4 0.67
Сков-Ольсен Андреас 2 0.33
Ветлесен Уго 1 0.17
Ванакен Ханс 1 0.17
Кюйпер Максим 1 0.17
Ритс Матс 1 0.17
Боята Дедрик 1 0.17
Скораш Михал 1 0.17
Бушанан Тажон 1 0.17
Спилеерс Йорне 1 0.17
Родригеш Тьяго 1 (1) 0.17
Верман Ромео 0 0
Нуса Антонио 0 0
Рафаэль Онедика 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 1 0.5
Монкайола Хон 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Одои Денис 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ритс Матс 1 0
Боята Дедрик 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Мехеле Брэндон 1 0
Родригеш Тьяго 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Верман Ромео 1 0
Рафаэль Онедика 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохика Хоан 1 0
Гарсия Давид III 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осасуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Осасуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
0
Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Осасуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
0

Голы по времени матча

Забито

8
0
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

15
1
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
100%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5
Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1
Осасуна
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2
Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1

Результаты матчей

Брюгге
Осасуна

Точный счет

3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
2
2.5
2
3
3.5
2
3
4.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (4)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Брюгге 78.2% (86)
X 13.6% (15)
Осасуна 8.2% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Осасуна
2.06
3.70
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Брюгге 0:0 Осасуна онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брюгге 0:0 Осасуна

Исход игры
Брюгге
78.4% (87)
Ничья
13.5% (15)
Осасуна
8.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
68.52% (74)
Меньше
31.48% (34)
Обе команды забьют
Да
78.7% (85)
Нет
21.3% (23)
Популярный счёт
2:1 Брюгге
47.7% (53)
1:1 Ничья
10.8% (12)
2:0 Брюгге
10.8% (12)
1:0 Брюгге
9% (10)
1:2 Осасуна
6.3% (7)
3:1 Брюгге
5.4% (6)
2:2 Ничья
2.7% (3)
2:3 Осасуна
1.8% (2)
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