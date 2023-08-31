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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Брюгге
2:2
Конец матча
Осасуна
0'
10' Желтая карточка
Мехеле Брэндон
0:1
27' Гол
Мохика Хоан
30' Желтая карточка
Кюйпер Максим
30' Желтая карточка
Авила Эсекьель
45' Желтая карточка
Сков-Ольсен Андреас
45' Желтая карточка
Гомес Мойсес
45' Желтая карточка
Монкайола Хон
0:2
53' Гол
Будимир Анте
67' Желтая карточка
Эррера Серхио
71' Желтая карточка
Ветлесен Уго
1:2
73' Гол
Родригеш Тьяго
74' Желтая карточка
Родригеш Тьяго
2:2
76' Гол
Сков-Ольсен Андреас
77' Желтая карточка
Мохика Хоан
87' Желтая карточка
Гарсия Давид
90' Желтая карточка
Катена Алехандро
90' Желтая карточка
Миньоле Симон
90'+13

Ход матча

10'
Мехеле Брэндон
 
27'
0:1
Мохика Хоан
(Монкайола Хон)
30'
Кюйпер Максим
 
30'
 
Авила Эсекьель
45'
Сков-Ольсен Андреас
 
45'
 
Гомес Мойсес
45'
 
Монкайола Хон
46'
Боята Дедрик
Мехеле Брэндон
 
53'
0:2
Будимир Анте
(Пенья Рубен)
67'
 
Эррера Серхио
68'
 
Аресо Хесус
Пенья Рубен
68'
 
Орос Аймар
Гомес Мойсес
68'
 
Гарсия Рубен
Авила Эсекьель
71'
Ветлесен Уго
 
71'
Нуса Антонио
Бушанан Тажон
 
73'
Родригеш Тьяго
(Кюйпер Максим)
1:2
74'
Родригеш Тьяго
 
76'
Сков-Ольсен Андреас
2:2
77'
 
Мохика Хоан
79'
Саббе Кириани
Сков-Ольсен Андреас
 
81'
 
Барха Энрике
Торро Лукас
81'
 
Гарсия Рауль
Круз Хуан
87'
 
Гарсия Давид
90'
Одои Денис
Ветлесен Уго
 
90'
 
Катена Алехандро
90'
Миньоле Симон
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 1
  • 5 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 26
  • 6 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Брюгге 78.4% (87)
X 13.5% (15)
Осасуна 8.1% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Миньоле
Симон
17
Бушанан
Тажон
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
55
Кюйпер
Максим
20
Ванакен
Ханс
15
Рафаэль
Онедика
10
Ветлесен
Уго
7
Сков-Ольсен
Андреас
99
Родригеш
Тьяго
77
Синкернагель
Филип
1
Эррера
Серхио
15
Пенья
Рубен
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
22
Мохика
Хоан
Брюгге
4-3-3
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Брюгге
Осасуна

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яремчук Роман 4 0.67
Сков-Ольсен Андреас 3 0.5
Родригеш Тьяго 2 (1) 0.33
Ветлесен Уго 1 0.17
Кюйпер Максим 1 0.17
Ванакен Ханс 1 0.17
Ритс Матс 1 0.17
Боята Дедрик 1 0.17
Скораш Михал 1 0.17
Бушанан Тажон 1 0.17
Спилеерс Йорне 1 0.17
Верман Ромео 0 0
Нуса Антонио 0 0
Рафаэль Онедика 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 1 0.5
Мохика Хоан 1 0.5
Авила Эсекьель 1 0.5
Монкайола Хон 0 0
Пенья Рубен 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Миньоле Симон 2 0
Мехеле Брэндон 2 0
Родригеш Тьяго 2 0
Ветлесен Уго 2 0
Одои Денис 1 0
Ритс Матс 1 0
Боята Дедрик 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Кюйпер Максим 1 0
Верман Ромео 1 0
Рафаэль Онедика 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохика Хоан 2 0
Гарсия Давид III 2 0
Гомес Мойсес 1 0
Эррера Серхио 1 0
Катена Алехандро 1 0
Монкайола Хон 1 0
Авила Эсекьель 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Осасуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Осасуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
0
Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Осасуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

17
3
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
1
33%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
1
33%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5
Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1
Осасуна
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2
Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1

Результаты матчей

Брюгге
Осасуна

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
1
1
3
3
2.5
2
4
3.5
2
4
4.5

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 7 (4)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
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Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Монкайола Хон получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Брюгге 78.4% (87)
    X 13.5% (15)
    Осасуна 8.1% (9)
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    Где смотреть матч Брюгге 2:2 Осасуна онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брюгге 2:2 Осасуна

    Исход игры
    Брюгге
    78.4% (87)
    Ничья
    13.5% (15)
    Осасуна
    8.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.52% (74)
    Меньше
    31.48% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    78.7% (85)
    Нет
    21.3% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Брюгге
    47.7% (53)
    1:1 Ничья
    10.8% (12)
    2:0 Брюгге
    10.8% (12)
    1:0 Брюгге
    9% (10)
    1:2 Осасуна
    6.3% (7)
    3:1 Брюгге
    5.4% (6)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    2:3 Осасуна
    1.8% (2)
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