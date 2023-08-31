Стадион: Ян Брейдель.
0'
10' Желтая карточкаМехеле Брэндон
0:1
27' ГолМохика Хоан
30' Желтая карточкаКюйпер Максим
30' Желтая карточкаАвила Эсекьель
45' Желтая карточкаСков-Ольсен Андреас
45' Желтая карточкаГомес Мойсес
45' Желтая карточкаМонкайола Хон
0:2
53' ГолБудимир Анте
67' Желтая карточкаЭррера Серхио
71' Желтая карточкаВетлесен Уго
1:2
73' ГолРодригеш Тьяго
74' Желтая карточкаРодригеш Тьяго
2:2
76' ГолСков-Ольсен Андреас
77' Желтая карточкаМохика Хоан
87' Желтая карточкаГарсия Давид
90' Желтая карточкаКатена Алехандро
90' Желтая карточкаМиньоле Симон
90'+13
Ход матча
10'
27'
0:1
30'
30'
45'
45'
53'
0:2
67'
71'
73'
1:2
74'
76'
77'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 1
-
5 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 26
-
6 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
20
Ванакен
Ханс
10
Ветлесен
Уго
15
Пенья
Рубен
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
22
Мохика
Хоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
-
76 Верман РомеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
22 Мохика ХоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Арнаис ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
История личных встреч
Брюгге
Осасуна
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яремчук Роман
|4
|0.67
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0.5
|Родригеш Тьяго
|2 (1)
|0.33
|Ветлесен Уго
|1
|0.17
|Кюйпер Максим
|1
|0.17
|Ванакен Ханс
|1
|0.17
|Ритс Матс
|1
|0.17
|Боята Дедрик
|1
|0.17
|Скораш Михал
|1
|0.17
|Бушанан Тажон
|1
|0.17
|Спилеерс Йорне
|1
|0.17
|Верман Ромео
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|1
|0.5
|Мохика Хоан
|1
|0.5
|Авила Эсекьель
|1
|0.5
|Монкайола Хон
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|2
|0
|Родригеш Тьяго
|2
|0
|Ветлесен Уго
|2
|0
|Одои Денис
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Кюйпер Максим
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Рафаэль Онедика
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохика Хоан
|2
|0
|Гарсия Давид III
|2
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Авила Эсекьель
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Осасуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Осасуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
0
Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Осасуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
2
Голы по времени матча
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
17
3
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
1
33%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
1
33%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5
Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1
Осасуна
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2
Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1
Результаты матчей
Брюгге
Осасуна
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
11
33
24
24
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|7 (4)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
|Легия
|Слиш Бартош
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брюгге 2:2 Осасуна
Исход игры
Брюгге
78.4% (87)
Ничья
13.5% (15)
Осасуна
8.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
68.52% (74)
Меньше
31.48% (34)
Обе команды забьют
Да
78.7% (85)
Нет
21.3% (23)
Популярный счёт
2:1 Брюгге
47.7% (53)
1:1 Ничья
10.8% (12)
2:0 Брюгге
10.8% (12)
1:0 Брюгге
9% (10)
1:2 Осасуна
6.3% (7)
3:1 Брюгге
5.4% (6)
2:2 Ничья
2.7% (3)
2:3 Осасуна
1.8% (2)
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